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TP-Link Neffos серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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05.11.2019 Обзор смартфона Neffos X20 Pro 4
23.10.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos C9s и C9 Max. Цены 4
12.09.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos X20 и X20 Pro. Цены 4
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 2
05.03.2019 Стартовали продажи бюджетного смартфона Neffos C5 Plus. Цена 2
25.02.2019 TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos X20 и X20 Pro 4
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 3
22.08.2018 В России начались продажи новых смартфонов Neffos C9A и X9. Цены 5
10.07.2018 TP-Link представила три новые модели доступных смартфонов Neffos 6
30.05.2018 Смартфон Neffos N1 в июне стал дешевле 2
28.05.2018 TP-Link начинает продажи смартфона Neffos N1. Цена 2
17.05.2018 TP-Link начала продажи смартфонов Neffos C5A и Neffos Y5s. Цены 4
02.03.2018 TP-Link представила смартфоны Neffos N1 и Neffos C7 4
28.02.2018 Neffos представила новые смартфоны на выставке MWC 2018 4
21.02.2018 TP-Link представила доступный 4G LTE смартфон Neffos Y5s. Цена 3
15.02.2018 Neffos представила обновленный интерфейс NFUI 7.0 для смартфонов серии X1 1
12.02.2018 TP-Link представила доступный смартфон Neffos C5A. Цена 2
02.02.2018 TP-Link представила бюджетный смартфон Neffos C7 c большим дисплеем. Цена 2
26.06.2017 TP-Link объявила старт российских продаж смартфона Neffos X1 Max. Цены 1
17.02.2017 "Новый вызов" от Димы Билана и Neffos 1
02.09.2016 TP-Link анонсировала новые модели смартфонов Neffos серии X 1
13.05.2016 Смартфоны Neffos дебютируют тремя моделями линейки С5 1

Публикаций - 23, упоминаний - 63

TP-Link Neffos и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 21
MediaTek - Ralink 595 3
Google LLC 12690 2
ArcSoft - АркСофт 15 2
Huawei 4677 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
HPE - Juniper Networks 460 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Samsung Electronics 11065 1
Cisco Systems 5372 1
IFTTT - If This Then That 13 1
Microsoft Corporation 25775 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
ZTE Corporation 800 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
HMD Global - Nokia 144 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Геометрия НПО 165 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 19
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 9
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 8
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 8
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 20 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Монохромное изображение - Monochrome image 642 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Google Android 15244 13
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 7
TP-Link Neffos User Interface - TP-Link NFUI 6 6
Google Android 8 - Android Oreo 198 6
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 5
Google Android 9 - Android Pie 217 5
Google Android 7 - Android Nougat 227 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 3
TP-Link Kasa 8 2
TP-Link Neffos AI Beauty 4 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 2
Apple iPhone 6 4861 2
BBK vivo Halo Fullview 65 2
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
TP-Link Omada SDN 15 1
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Hisense - серия смартфонов 6 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
MobiSystems - OfficeSuite 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Robert Hu - Ху Роберт 2 2
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Германия - Берлин 732 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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