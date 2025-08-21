Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Beautify Режим улучшения фотоизображений


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 В России начались продажи смартфона Poco M7 1
09.08.2019 Xiaomi представила в России смартфон Mi A3 с 48-МП тройной камерой. Цены 1
12.07.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Цена 1
09.07.2019 В России вышел супердешевый смартфон Xiaomi Redmi 7A 1
22.03.2019 Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7 в России. Цены 1
27.08.2018 Xiaomi выпускает в России новый дешевый флагман. Цена 1
27.08.2018 Xiaomi представила новый суббренд Pocophone 1
24.08.2018 Xiaomi запустила в России собственную онлайн-площадку Mi.com 1
10.07.2018 TP-Link представила три новые модели доступных смартфонов Neffos 1
30.05.2018 Смартфон Neffos N1 в июне стал дешевле 1
28.05.2018 TP-Link начинает продажи смартфона Neffos N1. Цена 1
02.03.2018 TP-Link представила смартфоны Neffos N1 и Neffos C7 1
28.02.2018 Neffos представила новые смартфоны на выставке MWC 2018 1
02.02.2018 TP-Link представила бюджетный смартфон Neffos C7 c большим дисплеем. Цена 1
11.09.2017 Xiaomi выпустила керамический смартфон и новый ноутбук. Фото 1
11.09.2017 Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2 и другие новинки 1
05.09.2017 Xiaomi выпустила недорогой смартфон со сдвоенной камерой 1
30.06.2017 Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 6 и Mi Max 2 в России. Фото, цены 1
02.09.2016 TP-Link анонсировала новые модели смартфонов Neffos серии X 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Beautify и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1870 10
TP-Link - ТП-Линк 212 7
Google LLC 12061 7
Xiaomi Poco Global 12 3
LiquidCool Solutions 7 2
ArcSoft - АркСофт 15 2
Nvidia Corp 3635 2
Huawei 4087 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
HMD Global - Nokia 133 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 321 1
P2i 8 1
RDC Group - Mobilidi 25 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 778 1
Flipkart Group 17 1
Nokia MobileShop 21 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
TÜV Rheinland Group 157 1
DuPont - Дюпон 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6325 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25055 18
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2197 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9672 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21441 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9992 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2414 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16144 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5009 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2427 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26473 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6132 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6191 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10201 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2060 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8874 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17567 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12749 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7492 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25377 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8580 4
Монохромное изображение - Monochrome image 630 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3626 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1090 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3537 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2281 4
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 245 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3627 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5167 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1111 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1280 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 370 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2823 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8201 3
Наушники - Headphones 4173 3
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 216 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2179 3
Google Android 14440 12
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 427 8
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 433 7
TP-Link Neffos - серия смартфонов 22 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 412 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1591 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 5
Google Android 8 - Android Oreo 194 5
Xiaomi Mi Store 41 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 777 5
Google Android 9 - Android Pie 211 4
Google Android One 46 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 4
Google Android 7 - Android Nougat 221 4
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 107 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 3
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 3
Unimax UMX - Серия смартфонов 239 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1268 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 500 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 122 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 482 2
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 30 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 392 2
Google Photos 75 2
Google Lens - Google Объектив 63 2
TP-Link Neffos User Interface - TP-Link NFUI 6 2
Microsoft Windows 10 1836 2
Apple iPhone 7 284 2
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 20 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 2
Microsoft Office 3871 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 2
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 181 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 2
Apple iPhone 6 4863 2
Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Rosenberg Jamie - Розенберг Джейми 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152226 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17749 5
Индия - Bharat 5598 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1766 2
Индонезия - Республика 989 2
Испания - Каталония - Барселона 746 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14344 1
Украина 7718 1
Польша - Республика 1996 1
Китай - Тайвань 4079 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Германия - Берлин 723 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Китай - Пекин - Beijing 1026 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44811 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25249 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5165 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 371 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5832 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 237 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2861 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 611 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1262 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1187 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1115 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3756 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: