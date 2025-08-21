Получите все материалы CNews по ключевому слову
Beautify Режим улучшения фотоизображений
УПОМИНАНИЯ
Beautify и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 1870 10
|TP-Link - ТП-Линк 212 7
|Google LLC 12061 7
|Xiaomi Poco Global 12 3
|LiquidCool Solutions 7 2
|ArcSoft - АркСофт 15 2
|Nvidia Corp 3635 2
|Huawei 4087 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
|HMD Global - Nokia 133 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 321 1
|P2i 8 1
|RDC Group - Mobilidi 25 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 778 1
|Flipkart Group 17 1
|Nokia MobileShop 21 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
|TÜV Rheinland Group 157 1
|DuPont - Дюпон 100 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6325 2
|Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
|Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
|Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
|Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Rosenberg Jamie - Розенберг Джейми 2 1
