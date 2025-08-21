В России начались продажи смартфона Poco M7

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и умных устройств Xiaomi, представила на российском рынке Poco M7 – смартфон, сочетающий в себе расширенные возможности для развлечений, улучшенную производительность и футуристичный дизайн.

Аккумулятор Poco M7 ёмкостью 7000 мА·ч создан для быстрого темпа жизни, обеспечивая до 2 дней регулярного использования. Он выполнен на базе кремний-углеродной технологии, что обеспечивает улучшенную энергетическую емкость в компактном корпусе, позволяя устройству работать до 28 часов при воспроизведении видео или до 46 часов в режиме звонков.

Смартфон Poco M7 оснащен функцией Battery Extender, которая предотвращает глубокий разряд и обеспечивает оптимальную работу устройства, а также возможность воспроизведения видео до 14 часов при температуре -20°C. При критически низком уровне аккумулятора, одного процента заряда хватит на 64 минуты телефонного звонка или 10 часов в режиме ожидания.

В сочетании с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт Poco M7 предлагает реверсивную зарядку мощностью 18 Вт, совместимую с большинством устройств. Технология Battery Health 4.0 улучшает стратегию зарядки, обеспечивая умный подход и продлевая срок службы аккумулятора. Например, функция Zero Power Instant On позволяет Poco M7 запускаться в течение нескольких секунд с момента подключения к зарядке после полного разряда аккумулятора.

Благодаря самому большому 6,9-дюймовому FHD+ дисплею в серии M от Poco новинка предлагает широкоэкранное изображение, подходящее для игр и просмотра видео. Более того, технология AdaptiveSync обеспечивает 9 уровней адаптивной частоты обновления с максимальной частотой 144 Гц, что позволяет Poco M7 обеспечивать плавное отображение картинки. Смартфон сертифицирован по стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light (программное решение), TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что подтверждает снижение нагрузки на глаза. Динамики Poco M7 обеспечивают высококачественное звучание благодаря сертификации Hi-Res Audio и 200%-ному усилению громкости, гарантируя большую четкость звука, где бы вы ни находились.

Новый смартфон доступен в трех цветах и стилях: серебристый, синий и черный. Все модели защищены от пыли и воды по стандарту IP64.

Poco M7 оснащен процессором Snapdragon 685 для быстрого выполнения повседневных задач. Помимо этого, Poco M7 работает на новейшей операционной системе Xiaomi HyperOS 2 для повышения производительности. Чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей, Poco M7 оснащен оперативной памятью с возможностью расширения до 16 ГБ (в версии на 8 ГБ) и расширенным хранилищем данных на устройстве объемом до 2 ТБ.

Для фотосъемки Poco M7 оснащен двойной основной камерой 50 Мп, которая делает четкие и детальные снимки в любых условиях, а также фронтальной камерой 8 Мп для четких селфи. Расширенные функции включают автоматический ночной режим, режим красоты для Beautify и функцию Dynamic Shots.

Poco M7 доступен в трёх цветах: серебристый, синий и черный.

Он будет представлен в двух вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Poco M7 поступает в продажу на российском рынке, начиная с 21 августа. Устройства будут доступны в следующих каналах: в магазинах diMoll (на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»), а также в Ozon Express, «Ситилинк», «Xiaomi Официальный Магазин» (на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»). Приобретая РСТ-версию смартфона, пользователи могут воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение 12 месяцев.