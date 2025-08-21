Разделы

Техника
|

В России начались продажи смартфона Poco M7

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и умных устройств Xiaomi, представила на российском рынке Poco M7 – смартфон, сочетающий в себе расширенные возможности для развлечений, улучшенную производительность и футуристичный дизайн.

Аккумулятор Poco M7 ёмкостью 7000 мА·ч создан для быстрого темпа жизни, обеспечивая до 2 дней регулярного использования. Он выполнен на базе кремний-углеродной технологии, что обеспечивает улучшенную энергетическую емкость в компактном корпусе, позволяя устройству работать до 28 часов при воспроизведении видео или до 46 часов в режиме звонков.

Смартфон Poco M7 оснащен функцией Battery Extender, которая предотвращает глубокий разряд и обеспечивает оптимальную работу устройства, а также возможность воспроизведения видео до 14 часов при температуре -20°C. При критически низком уровне аккумулятора, одного процента заряда хватит на 64 минуты телефонного звонка или 10 часов в режиме ожидания.

В сочетании с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт Poco M7 предлагает реверсивную зарядку мощностью 18 Вт, совместимую с большинством устройств. Технология Battery Health 4.0 улучшает стратегию зарядки, обеспечивая умный подход и продлевая срок службы аккумулятора. Например, функция Zero Power Instant On позволяет Poco M7 запускаться в течение нескольких секунд с момента подключения к зарядке после полного разряда аккумулятора.

Благодаря самому большому 6,9-дюймовому FHD+ дисплею в серии M от Poco новинка предлагает широкоэкранное изображение, подходящее для игр и просмотра видео. Более того, технология AdaptiveSync обеспечивает 9 уровней адаптивной частоты обновления с максимальной частотой 144 Гц, что позволяет Poco M7 обеспечивать плавное отображение картинки. Смартфон сертифицирован по стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light (программное решение), TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что подтверждает снижение нагрузки на глаза. Динамики Poco M7 обеспечивают высококачественное звучание благодаря сертификации Hi-Res Audio и 200%-ному усилению громкости, гарантируя большую четкость звука, где бы вы ни находились.

o19ap-silver-frontright-r1-wallpaper.png


Новый смартфон доступен в трех цветах и стилях: серебристый, синий и черный. Все модели защищены от пыли и воды по стандарту IP64.

Poco M7 оснащен процессором Snapdragon 685 для быстрого выполнения повседневных задач. Помимо этого, Poco M7 работает на новейшей операционной системе Xiaomi HyperOS 2 для повышения производительности. Чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей, Poco M7 оснащен оперативной памятью с возможностью расширения до 16 ГБ (в версии на 8 ГБ) и расширенным хранилищем данных на устройстве объемом до 2 ТБ.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Для фотосъемки Poco M7 оснащен двойной основной камерой 50 Мп, которая делает четкие и детальные снимки в любых условиях, а также фронтальной камерой 8 Мп для четких селфи. Расширенные функции включают автоматический ночной режим, режим красоты для Beautify и функцию Dynamic Shots.

Poco M7 доступен в трёх цветах: серебристый, синий и черный.

Он будет представлен в двух вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Poco M7 поступает в продажу на российском рынке, начиная с 21 августа. Устройства будут доступны в следующих каналах: в магазинах diMoll (на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»), а также в Ozon Express, «Ситилинк», «Xiaomi Официальный Магазин» (на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»). Приобретая РСТ-версию смартфона, пользователи могут воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение 12 месяцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: