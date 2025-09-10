Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

TP-Link Powerline


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM 1
06.12.2021 Zyxel превратит электричество в скоростной интернет 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 1
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6 1
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 1
10.11.2015 Netis Systems представила новые продукты 1
28.04.2014 Добываем Интернет из розетки: обзор адаптера Upvel UA-252PSK 1
09.04.2014 Для создания сети достаточно розетки 1
26.02.2014 TP-Link представил мобильные и стационарные решения для широкополосного доступа 1
17.10.2013 TP-Link представил новые адаптеры Powerline 1
12.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию MICS 1
03.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS 1
20.09.2011 D-Link представил беспроводной маршрутизатор DHP-1320 с поддержкой Powerline 1
06.09.2011 Netgear представила двухпортовый наноадаптер Powerline XAVB2602 1
25.03.2011 TP-Link выпустила наборы компактных Powerline-адаптеров 2
16.03.2011 TRENDnet представила Powerline-адаптеры со встроенной электрической розеткой 1
03.03.2011 Arbyte займётся поставкой сетевых решений Netgear в России 1
08.02.2011 Netgear анонсировала три новых продукта для домашних сетей 1
01.02.2011 Netgear представила новое поколение беспроводных маршрутизаторов 1
15.11.2010 D-Link представила новый Powerline-адаптер с беспроводной точкой доступа 1
09.11.2010 Wi-Fi и HomePlug объединились для продвижения «умного» электроснабжения 1
29.10.2010 Atheros объединил электропроводку, Wi-Fi и Ethernet в единую сеть 1
07.09.2010 Netgear обеспечит высокую скорость передачи данных через электросеть 1
31.08.2010 Western Digital выпустил сетевой адаптер для бытовой электроники на 200 Мбит/с 1
17.08.2010 TP-Link заключила дистрибуторское соглашение с компанией Inline 1
05.08.2010 Интернет-центры ZyXEL: хорошие скорости, торренты и IP-телевидение 1
22.07.2010 D-Link представил портативный PowerLine-адаптер DHP-306AV 1
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
09.02.2009 Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet 1
18.11.2008 Netgear представила новые сетевые решения для дома 1
20.10.2008 ZyXEL P660HWP Bundle: интернет по всему дому 1
14.01.2008 Netgear отзывает адаптеры Powerline Ethernet 1
11.07.2007 McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks 1
20.06.2007 Netgear позволит наращивать домашнюю сеть через розетку 2
03.07.2006 Netgear выпустил сетевой адаптер для передачи HD-трафика 1
22.06.2006 Netgear выпустил новый сетевой адаптер 1
13.03.2006 CeBIT: Netgear представил сетевые решения для дома и офиса 1
15.03.2004 CNet CHU-600 позволяет организовать LAN через электропроводку 1
04.10.2001 Apple IMC авторизовала лучших дилеров в качестве "Apple Authorized Business Partner" 1
08.08.2001 В Австрии дан зеленый свет развитию технологии доступа в интернет через электросеть 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

TP-Link Powerline и организации, системы, технологии, персоны:

Netgear 239 11
TP-Link - ТП-Линк 213 7
TRENDnet 85 4
Intel Corporation 12420 3
ZyXEL Communications 300 3
D-Link - Д-Линк Трейд 377 3
AMD - Advanced Micro Devices 4392 2
Cisco Systems 5183 2
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 2
IFTTT - If This Then That 12 1
Qualcomm Technologies 1872 1
Samsung Electronics 10490 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
Broadcom - VMware 2437 1
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 1
Apple Inc 12425 1
Терем 65 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 1
МакЦентр - MacCentre 163 1
Netis Systems 11 1
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 33 1
Ланит - DPI Computers 19 1
ZyXEL Nebula 40 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 114 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Western Digital Corporation - WDC 562 1
Qualcomm Atheros 58 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
ASKO 35 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Lenovo Motorola 3511 1
TI - Texas Instruments Incorporated 818 1
HP 3Com 677 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 232 1
CNet Technology 22 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 18 1
Россети Ленэнерго 1700 2
McDonald’s - Макдоналдс 201 1
Hansa - Ханса 114 1
Miele - Миле 135 1
TÜV Rheinland Group 158 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 16
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12785 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 18
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 944 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6557 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10441 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55123 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2781 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16531 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3077 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3879 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 6
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25150 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4563 6
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1095 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 5
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 804 5
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1512 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5376 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9534 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1735 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7539 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14200 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4651 4
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 360 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1051 4
PnP - Plug&Play 319 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8951 3
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 162 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6600 3
Netgear Powerline 9 5
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 54 4
TP-Link Deco - серия роутеров 16 2
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 9 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 150 2
Netgear SC - Netgear Storage Central 8 2
Google Android 14471 1
Apple iOS 8110 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
TP-Link Tether 49 1
TP-Link Kasa 8 1
TP-Link Neffos - серия смартфонов 22 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4074 1
Linux OS 10621 1
Apple iPad 3898 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Swiss-AS AMOS 36 1
Apple iPod Touch 746 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Samsung RL - серия холодильников 14 1
Liebherr CBN - холодильник 6 1
Microsoft Skype Out 35 1
Qualcomm XR 2 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
Xperi TiVo 82 1
Apple - macOS Time Machine 75 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Netgear Green 3 1
Netgear RangeMax 11 1
Netgear ReadySHARE 16 1
Netgear Digital Entertainer - Netgear Digital Home Hub 9 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
TP-Link Omada SDN 14 1
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 1
Колесов Олег 6 1
Акимов Денис 1 1
Бочкова Светлана 1 1
Быстрова Полина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44950 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 2
Европа 24508 2
Германия - Федеративная Республика 12856 1
Европа Западная 1487 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Украина 7732 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Швеция - Королевство 3657 1
Сатурн - Титан (спутник) 495 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 50 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 13
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11514 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7183 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6973 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2867 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5175 2
ESD - Electronic Software Distribution 19 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19812 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 1
Английский язык 6820 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17055 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5286 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5795 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6785 1
Пищевая промышленность - Чай 129 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 245 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6664 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2595 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 2
CeBIT 612 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще