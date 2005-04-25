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CNet Technology

СОБЫТИЯ

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25.04.2005 MAS начала поставки Wi-Fi-антенн 1
28.03.2005 CBD-101: новый USB-адаптер с Bluetooth от CNet 1
10.06.2004 CNet CBD-021 - новый Bluetooth-адаптер с USB-интерфейсом 1
31.05.2004 Решения CNet Technology для сетей 802.11g пришли в РФ 1
15.03.2004 CNet CHU-600 позволяет организовать LAN через электропроводку 1
05.02.2004 CNet выпустил широкополосный маршрутизатор CNIG-914 1
16.01.2004 CNet разработал новый USB-концентратор 1
19.12.2003 В РФ появились новые гигабитные коммутаторы CNet 1
01.10.2003 CNet выпустил недорогой беспроводный сетевой адаптер CNWL-311 1
22.09.2003 CNUSB-611 - новый беспроводный сетевой адаптер от CNet 1
16.09.2003 В России начались продажи беспроводного сетевого адаптера CNet CNWLC-811 1
02.09.2003 CNet выпустил новый беспроводной маршрутизатор 1
27.08.2003 CNet CNAP-711 - новая беспроводная точка доступа 1
12.08.2003 MAS Elektronik AG начинает поставки беспроводного оборудования CNet в РФ 1
11.07.2003 CNet CN5614RV - дешевый факс-модем на чипсете Conexant 1
28.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-1600 1
22.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-800X 1
17.09.2002 CNet Technology начала поставлять в Россию новые коммутаторы CNet CNSH-8000GRs 1
03.09.2002 Новые ADSL-устройства от CNet Technology обеспечат высокоскоростной интернет-доступ даже на обычных телефонных линиях 1
30.08.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и CNSH-2422Gi 1
18.01.2002 CNet Technology выпустила новую ADSL-плату для шины PCI 1
23.04.2001 MAS Elektronik представила гигабитный Ethernet PCI адаптер GNIC2000 от CNet Technology в Москве 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

CNet Technology и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 20
Davicom Semiconductor 1 1
Microsoft Corporation 25775 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Ланит - DPI Computers 21 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 6
PnP - Plug&Play 326 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 27 4
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 204 2
USB Type-A - USB-A 697 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 66 2
IEEE 802.1d SPT - Spanning Tree Protocol 17 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Microsoft Windows 2000 8678 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 5
Microsoft Windows 98 452 5
CNet CNSH - серия коммутаторов 4 4
Microsoft Windows 16882 4
Linux OS 11533 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows XP 2431 1
TP-Link Powerline 44 1
Microsoft Windows NT 890 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Microsoft Windows 9 67 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Европа Восточная 3138 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5082 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Германия - Гамбург 185 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
CNET Networks - CNET News 1643 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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