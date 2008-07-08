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MAS Elektronik AG MAS Elektronikhandels MAS Microelectronics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.07.2008
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MAS Elektronik AG обеспечила бесперебойную работу электросетей «Татнефти»
Компания MAS Elektronik AG сообщила о завершении проекта по поставке и внедрению систем бесперебойного
|15.08.2007
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MAS Elektronik займется дистрибуцией спутниковых ресиверов Telestar
Компания MAS Elektronik AG сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с немецкой фирмой Telest
|06.06.2007
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Trekstor выходит на рынок MP3-плееров России и стран СНГ
Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и производитель компьютерной и бытовой техники, сообщает о по
|23.07.2004
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MAS Elektronik представил новые ЖК-телевизоры Xoro
Компания MAS Elektronik объявила о начале поставок двух новых моделей ЖК-телевизоров Xoro HTL2701w и HTL3001w. Модель HTL2701w имеет диагональ 27 дюймов, HTL3001w – 30 дюймов. Обе модели имеют экран фор
|26.04.2004
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Xoro HSD 306 – бюджетный DVD-плеер с караоке от MAS Elektronik
Компания MAS Elektronik AG до конца этого месяца выпустит новую модель бюджетного DVD-проигрывателя Xoro HSD 306. Аппарат отличается наличием встроенного декодера Dolby Digital 5.1, поддержкой прогресси
|22.04.2004
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MAS Elektronik представил 2 бюджетных DVD-плеера
Компания MAS Elektronik AG анонсировала новые модели бюджетных DVD-проигрывателей Xoro HSD 200 и HSD 200P со встроенным стереодекодером, которые будут доступны в мае 2004 года. DVD-проигрыватели воспрои
|20.02.2004
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Xoro HST 1400 – новая DVD/ТВ-двойка от MAS Elektronik
Компания MAS Elektronik AG начала поставки новой DVD/ТВ-двойки Xoro НST 1400. Это устройство представл
|24.10.2003
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MAS Elektronik представил новый MPEG4/DVD-проигрыватель
доступны для бесплатной загрузки по мере появления на веб-сайте компании. Габариты - 430х50х280 мм, вес - 3.5 кг. Рекомендованная розничная цены Xoro HSD 311 – $220. Источник: по материалам компании MAS Elektronik.
|12.08.2003
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MAS Elektronik AG начинает поставки беспроводного оборудования CNet в РФ
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщает о начале поставок в Россию и страны СНГ беспроводного сетевого оборудования CNet. На рынке буде
|16.12.2002
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MAS Elektronik представил новую серию ЖК-мониторов Xoro
Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок на рынок России и стран СНГ 15- и 17-дюймовых жи
|28.11.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-1600
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы CNet Technology, сообщила
|22.11.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-800X
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы CNet Technology, сообщает
|15.11.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки в Россию нового маршрутизатора HardLink HR-114
Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок нового широкополосного маршрутизатора HardLink HR-114, обеспечивающего высокоскоростной обмен данных между локальными сетями малых и средних масштаб
|25.10.2002
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Прогрессивный DVD-проигрыватель Xoro HSD-303 от MAS Elektronik AG
Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового мультизонного элегантного DVD-проигрывателя Xoro HSD-303 в тонком корпусе. Это устройство вобрало в себя всю широту функциональных возможностей популярн
|11.09.2002
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MAS Elektronik AG поставит системы гарантированного питания для телекоммунникационного оборудования DIVO TV
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Invensys Powerware,
|30.08.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и CNSH-2422Gi
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр CNet Technology, сообщает о начале поставок на рынок России и стран СНГ двух новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и
|04.07.2002
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MAS Elektronik реализовала проект для ОДУ Северного Кавказа
авления, которую в настоящий момент реализует ОДУ Северного Кавказа. В конце прошлого года компания MAS Elektronik AG произвела поставку, монтаж и пусконаладочные работы всего необходимого обор
|26.06.2002
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MAS Elektronik AG подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь"
Компания MAS Elektronik AG сообщила о подписании сервисного контракта с ФГУП "Космическая Связь", одни
|26.06.2002
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MAS Elektronik представила новый ИБП Powerware 9125 3000 ВА
Компания MAS Elektronik, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о начале поставок нового источника бесперебойного питания - Powerware 9125 3000 ВА. Этот
|25.06.2002
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MAS Elektronik подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь"
тие является очередным этапом сотрудничества между компаниями. В соответствии с условиями контракта MAS Elektronik AG осуществит сервисное обслуживание источников бесперебойного питания, находя
|13.06.2002
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MAS Elektronik начала продажи нового маршрутизатора
Компания MAS Elektronik представила новый широкополосный маршрутизатор HardLink HR-104. Это устройство предоставляет большие возможности при выборе модема для соединения с Интернет: пользователь может у
|17.05.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки новых лазерных принтеров Minolta-QMS
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Minolta-QMS, сообщает о на
|16.04.2002
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MAS Elektronik AG начинает поставку DVD-проигрывателей Xoro в Россию и страны СНГ
Компания MAS Elektronik AG сообщила сегодня о расширении продуктовой линейки, поставляемой под собстве
|03.04.2002
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Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале
|01.04.2002
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MAS Elektronik AG представила новый гигабитный коммутатор HardLink HS-224G
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ нового гигабитного коммута
|27.03.2002
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MAS Elektronik AG представила новые разработки на CeBIT 2002
ла ежегодная международная выставка в области информационных технологий CeBIT 2002, на ней компания MAS Elektronik AG представила новые сетевые устройства собственного производства HardLink, пр
|25.03.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале
|22.03.2002
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MAS Elektronik AG представила новые управляемые коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новых управляемых гигабитн
|14.03.2002
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Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщили о начале
|13.03.2002
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MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели сетевого адап
|06.03.2002
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MAS Elektronik AG завершила первый этап проекта на ЛМЗ
Компания MAS Elektronik AG сообщила о завершении первого этапа проекта по созданию локальной вычислите
|28.02.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки настольных двухскоростных концентраторов HardLink
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ настольных двухскоростных
|21.02.2002
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MAS Elektronik начала поставки двухскоростных концентраторов HardLink
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок двухскоростных концентраторов HardLink: 16-порто
|14.02.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки новых принт-серверов HardLink
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой серии принт-серверов, включающей в себя шесть моделей: HPS-10C, HPS-10T, HPS-101, HPS-101C, HPS-103 и HPS-103P. Эти комп
|05.02.2002
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MAS Elektronik AG начал поставки коммутаторов HardLink HS-16R, HS-24R и HS-32R
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новых коммутаторов Fast Et
|30.01.2002
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MAS Elektronik начала поставки адаптера Ethernet/Fast Ethernet с USB-интерфейсом HardLink HA-100U
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ нового адаптера Ethernet/F
|24.01.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки коммутатора HardLink HS-108G
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели гигабитного к
|21.01.2002
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Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync
Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerw
|18.01.2002
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CNet Technology выпустила новую ADSL-плату для шины PCI
Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и эксклюзивный сервисный центр оборудования фирмы CNet Techno
|15.01.2002
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MAS Elektronik AG представила сетевые адаптеры HardLink HA-64G/HA-32G
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ двух высокоскоростных сете
MAS Elektronik AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Кураев Иван 15 1
|Головин Андрей 15 1
|Жиляев Виктор 2 1
|Горностаева Людмила 1 1
|Матвеев Андрей 8 1
|Карчикян Григор 1 1
|Гимадиев Рамиль 1 1
|Корнеев Александр 11 1
|CNET Networks - CNET News 1643 10
|N+1 - Издание 188 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|Sage Research 4 1
|Forrester Research 834 1
|Strategy Analytics 285 1
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