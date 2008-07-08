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MAS Elektronik AG MAS Elektronikhandels MAS Microelectronics

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics

СОБЫТИЯ

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08.07.2008 MAS Elektronik AG обеспечила бесперебойную работу электросетей «Татнефти»

Компания MAS Elektronik AG сообщила о завершении проекта по поставке и внедрению систем бесперебойного
15.08.2007 MAS Elektronik займется дистрибуцией спутниковых ресиверов Telestar

Компания MAS Elektronik AG сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с немецкой фирмой Telest
06.06.2007 Trekstor выходит на рынок MP3-плееров России и стран СНГ

Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и производитель компьютерной и бытовой техники, сообщает о по
23.07.2004 MAS Elektronik представил новые ЖК-телевизоры Xoro

Компания MAS Elektronik объявила о начале поставок двух новых моделей ЖК-телевизоров Xoro HTL2701w и HTL3001w. Модель HTL2701w имеет диагональ 27 дюймов, HTL3001w – 30 дюймов. Обе модели имеют экран фор
26.04.2004 Xoro HSD 306 – бюджетный DVD-плеер с караоке от MAS Elektronik

Компания MAS Elektronik AG до конца этого месяца выпустит новую модель бюджетного DVD-проигрывателя Xoro HSD 306. Аппарат отличается наличием встроенного декодера Dolby Digital 5.1, поддержкой прогресси
22.04.2004 MAS Elektronik представил 2 бюджетных DVD-плеера

Компания MAS Elektronik AG анонсировала новые модели бюджетных DVD-проигрывателей Xoro HSD 200 и HSD 200P со встроенным стереодекодером, которые будут доступны в мае 2004 года. DVD-проигрыватели воспрои
20.02.2004 Xoro HST 1400 – новая DVD/ТВ-двойка от MAS Elektronik

Компания MAS Elektronik AG начала поставки новой DVD/ТВ-двойки Xoro НST 1400. Это устройство представл
24.10.2003 MAS Elektronik представил новый MPEG4/DVD-проигрыватель

доступны для бесплатной загрузки по мере появления на веб-сайте компании. Габариты - 430х50х280 мм, вес - 3.5 кг. Рекомендованная розничная цены Xoro HSD 311 – $220. Источник: по материалам компании MAS Elektronik.
12.08.2003 MAS Elektronik AG начинает поставки беспроводного оборудования CNet в РФ

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщает о начале поставок в Россию и страны СНГ беспроводного сетевого оборудования CNet. На рынке буде
16.12.2002 MAS Elektronik представил новую серию ЖК-мониторов Xoro

  Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок на рынок России и стран СНГ 15- и 17-дюймовых жи
28.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-1600

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы CNet Technology, сообщила
22.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-800X

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы CNet Technology, сообщает
15.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки в Россию нового маршрутизатора HardLink HR-114

Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок нового широкополосного маршрутизатора HardLink HR-114, обеспечивающего высокоскоростной обмен данных между локальными сетями малых и средних масштаб
25.10.2002 Прогрессивный DVD-проигрыватель Xoro HSD-303 от MAS Elektronik AG

Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового мультизонного элегантного DVD-проигрывателя Xoro HSD-303 в тонком корпусе. Это устройство вобрало в себя всю широту функциональных возможностей популярн
11.09.2002 MAS Elektronik AG поставит системы гарантированного питания для телекоммунникационного оборудования DIVO TV

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Invensys Powerware,

30.08.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и CNSH-2422Gi

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр CNet Technology, сообщает о начале поставок на рынок России и стран СНГ двух новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и

04.07.2002 MAS Elektronik реализовала проект для ОДУ Северного Кавказа

авления, которую в настоящий момент реализует ОДУ Северного Кавказа. В конце прошлого года компания MAS Elektronik AG произвела поставку, монтаж и пусконаладочные работы всего необходимого обор
26.06.2002 MAS Elektronik AG подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь"

Компания MAS Elektronik AG сообщила о подписании сервисного контракта с ФГУП "Космическая Связь", одни
26.06.2002 MAS Elektronik представила новый ИБП Powerware 9125 3000 ВА

Компания MAS Elektronik, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о начале поставок нового источника бесперебойного питания - Powerware 9125 3000 ВА. Этот
25.06.2002 MAS Elektronik подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь"

тие является очередным этапом сотрудничества между компаниями. В соответствии с условиями контракта MAS Elektronik AG осуществит сервисное обслуживание источников бесперебойного питания, находя
13.06.2002 MAS Elektronik начала продажи нового маршрутизатора

Компания MAS Elektronik представила новый широкополосный маршрутизатор HardLink HR-104. Это устройство предоставляет большие возможности при выборе модема для соединения с Интернет: пользователь может у
17.05.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новых лазерных принтеров Minolta-QMS

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Minolta-QMS, сообщает о на
16.04.2002 MAS Elektronik AG начинает поставку DVD-проигрывателей Xoro в Россию и страны СНГ

Компания MAS Elektronik AG сообщила сегодня о расширении продуктовой линейки, поставляемой под собстве
03.04.2002 Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале
01.04.2002 MAS Elektronik AG представила новый гигабитный коммутатор HardLink HS-224G

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ нового гигабитного коммута
27.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые разработки на CeBIT 2002

ла ежегодная международная выставка в области информационных технологий CeBIT 2002, на ней компания MAS Elektronik AG представила новые сетевые устройства собственного производства HardLink, пр
25.03.2002 MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале
22.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые управляемые коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новых управляемых гигабитн
14.03.2002 Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщили о начале

13.03.2002 MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели сетевого адап
06.03.2002 MAS Elektronik AG завершила первый этап проекта на ЛМЗ

Компания MAS Elektronik AG сообщила о завершении первого этапа проекта по созданию локальной вычислите
28.02.2002 MAS Elektronik AG начала поставки настольных двухскоростных концентраторов HardLink

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ настольных двухскоростных

21.02.2002 MAS Elektronik начала поставки двухскоростных концентраторов HardLink

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок двухскоростных концентраторов HardLink: 16-порто
14.02.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новых принт-серверов HardLink

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой серии принт-серверов, включающей в себя шесть моделей: HPS-10C, HPS-10T, HPS-101, HPS-101C, HPS-103 и HPS-103P. Эти комп
05.02.2002 MAS Elektronik AG начал поставки коммутаторов HardLink HS-16R, HS-24R и HS-32R

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новых коммутаторов Fast Et
30.01.2002 MAS Elektronik начала поставки адаптера Ethernet/Fast Ethernet с USB-интерфейсом HardLink HA-100U

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ нового адаптера Ethernet/F
24.01.2002 MAS Elektronik AG начала поставки коммутатора HardLink HS-108G

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели гигабитного к
21.01.2002 Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync

Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerw
18.01.2002 CNet Technology выпустила новую ADSL-плату для шины PCI

Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и эксклюзивный сервисный центр оборудования фирмы CNet Techno
15.01.2002 MAS Elektronik AG представила сетевые адаптеры HardLink HA-64G/HA-32G

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ двух высокоскоростных сете

Публикаций - 198, упоминаний - 279

MAS Elektronik AG и организации, системы, технологии, персоны:

Xoro Eectronics 81 36
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 27
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 24
CNet Technology 23 20
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Ланит - DPI Computers 21 5
Relisys 6 5
TrekStor 10 4
Microtek 52 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
Avision - Авижн Инк 24 3
Konica Minolta 423 3
Philips 2099 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 2
Shinco Technology 7 2
Samsung Electronics 11065 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
LG Electronics 3735 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
9594 2
Sony 6739 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Sharp Corporation 1062 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
VAIO 475 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Agfa Gevaert 68 2
Эримекс - Erimex 100 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Россети Ленэнерго 1699 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
101Hotels.com 456 2
Русский Стиль 45 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Татнефть 243 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 57
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 57
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 51
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 44
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 32
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 32
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 32
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 31
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 31
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 30
Оцифровка - Digitization 5185 27
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 26
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 25
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 23
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 23
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 23
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 22
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 22
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 21
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 20
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 20
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 20
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 17
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 17
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 17
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 16
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 16
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 97 15
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 31
MAS Elektronik AG - HardLink 23 19
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 19
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 16
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 13
MAS Elektronik AG - Umax Astra - серия сканеров 16 12
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 11
Eastman Kodak Picture CD 43 9
Microsoft Windows 98 452 9
Xoro HSS 8 8
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 8
Mustek DV - видеокамера 8 7
MAS Elektronik AG - Umax PowerLook 9 7
Microsoft Windows 16882 7
Apple macOS 2419 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Konica Minolta QMS - серия принтеров 19 5
MAS Elektronik AG - Umax VistaScan 5 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 5
Xoro AEP 4 4
Xoro HTL 13 4
Mustek ScanExpress 5 4
Apple iPhone 6 4861 4
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 3
Microtek - ScanMaker 13 3
Adobe PostScript 117 3
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 3
Relisys GenieScan 3 3
CNet CNSH - серия коммутаторов 4 3
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 3
Nero Recode - Nero Recording 5 3
Nero Reload 3 3
Nero Digital 4 3
MAS Elektronik AG - Umax AstraCam - цифровая фотокамера 3 3
Linux OS 11533 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Чебатко Алексей 7 2
Кураев Иван 15 1
Головин Андрей 15 1
Жиляев Виктор 2 1
Горностаева Людмила 1 1
Матвеев Андрей 8 1
Карчикян Григор 1 1
Гимадиев Рамиль 1 1
Корнеев Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 104
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Европа Восточная 3138 36
Германия - Гамбург 185 33
Европа 24964 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Китай - Тайвань 4245 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5082 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 34 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Кипр - Республика 636 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Украина - Киев 1151 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 84
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 73
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Web design - Веб-дизайн 119 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 2
Английский язык 7030 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
CNET Networks - CNET News 1643 10
N+1 - Издание 188 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Sage Research 4 1
Forrester Research 834 1
Strategy Analytics 285 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
CeBIT 614 2
Связь-Экспокомм 276 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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