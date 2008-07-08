MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics

MAS Elektronik AG обеспечила бесперебойную работу электросетей «Татнефти» Компания MAS Elektronik AG сообщила о завершении проекта по поставке и внедрению систем бесперебойного

MAS Elektronik займется дистрибуцией спутниковых ресиверов Telestar Компания MAS Elektronik AG сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с немецкой фирмой Telest

Trekstor выходит на рынок MP3-плееров России и стран СНГ Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и производитель компьютерной и бытовой техники, сообщает о по

MAS Elektronik представил новые ЖК-телевизоры Xoro Компания MAS Elektronik объявила о начале поставок двух новых моделей ЖК-телевизоров Xoro HTL2701w и HTL3001w. Модель HTL2701w имеет диагональ 27 дюймов, HTL3001w – 30 дюймов. Обе модели имеют экран фор

Xoro HSD 306 – бюджетный DVD-плеер с караоке от MAS Elektronik Компания MAS Elektronik AG до конца этого месяца выпустит новую модель бюджетного DVD-проигрывателя Xoro HSD 306. Аппарат отличается наличием встроенного декодера Dolby Digital 5.1, поддержкой прогресси

MAS Elektronik представил 2 бюджетных DVD-плеера Компания MAS Elektronik AG анонсировала новые модели бюджетных DVD-проигрывателей Xoro HSD 200 и HSD 200P со встроенным стереодекодером, которые будут доступны в мае 2004 года. DVD-проигрыватели воспрои

Xoro HST 1400 – новая DVD/ТВ-двойка от MAS Elektronik Компания MAS Elektronik AG начала поставки новой DVD/ТВ-двойки Xoro НST 1400. Это устройство представл

MAS Elektronik представил новый MPEG4/DVD-проигрыватель доступны для бесплатной загрузки по мере появления на веб-сайте компании. Габариты - 430х50х280 мм, вес - 3.5 кг. Рекомендованная розничная цены Xoro HSD 311 – $220. Источник: по материалам компании MAS Elektronik.

MAS Elektronik AG начинает поставки беспроводного оборудования CNet в РФ Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщает о начале поставок в Россию и страны СНГ беспроводного сетевого оборудования CNet. На рынке буде

MAS Elektronik представил новую серию ЖК-мониторов Xoro Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок на рынок России и стран СНГ 15- и 17-дюймовых жи

MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-1600 Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы CNet Technology, сообщила

MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-800X Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы CNet Technology, сообщает

MAS Elektronik AG начала поставки в Россию нового маршрутизатора HardLink HR-114 Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок нового широкополосного маршрутизатора HardLink HR-114, обеспечивающего высокоскоростной обмен данных между локальными сетями малых и средних масштаб

Прогрессивный DVD-проигрыватель Xoro HSD-303 от MAS Elektronik AG Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового мультизонного элегантного DVD-проигрывателя Xoro HSD-303 в тонком корпусе. Это устройство вобрало в себя всю широту функциональных возможностей популярн

MAS Elektronik AG поставит системы гарантированного питания для телекоммунникационного оборудования DIVO TV Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Invensys Powerware,

MAS Elektronik AG начала поставки новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и CNSH-2422Gi Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр CNet Technology, сообщает о начале поставок на рынок России и стран СНГ двух новых коммутаторов третьего уровня CNet CNSH-2402Gi и

MAS Elektronik реализовала проект для ОДУ Северного Кавказа авления, которую в настоящий момент реализует ОДУ Северного Кавказа. В конце прошлого года компания MAS Elektronik AG произвела поставку, монтаж и пусконаладочные работы всего необходимого обор

MAS Elektronik AG подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь" Компания MAS Elektronik AG сообщила о подписании сервисного контракта с ФГУП "Космическая Связь", одни

MAS Elektronik представила новый ИБП Powerware 9125 3000 ВА Компания MAS Elektronik, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о начале поставок нового источника бесперебойного питания - Powerware 9125 3000 ВА. Этот

MAS Elektronik подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь" тие является очередным этапом сотрудничества между компаниями. В соответствии с условиями контракта MAS Elektronik AG осуществит сервисное обслуживание источников бесперебойного питания, находя

MAS Elektronik начала продажи нового маршрутизатора Компания MAS Elektronik представила новый широкополосный маршрутизатор HardLink HR-104. Это устройство предоставляет большие возможности при выборе модема для соединения с Интернет: пользователь может у

MAS Elektronik AG начала поставки новых лазерных принтеров Minolta-QMS Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Minolta-QMS, сообщает о на

MAS Elektronik AG начинает поставку DVD-проигрывателей Xoro в Россию и страны СНГ Компания MAS Elektronik AG сообщила сегодня о расширении продуктовой линейки, поставляемой под собстве

Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале

MAS Elektronik AG представила новый гигабитный коммутатор HardLink HS-224G Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ нового гигабитного коммута

MAS Elektronik AG представила новые разработки на CeBIT 2002 ла ежегодная международная выставка в области информационных технологий CeBIT 2002, на ней компания MAS Elektronik AG представила новые сетевые устройства собственного производства HardLink, пр

MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале

MAS Elektronik AG представила новые управляемые коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новых управляемых гигабитн

Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщили о начале

MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели сетевого адап

MAS Elektronik AG завершила первый этап проекта на ЛМЗ Компания MAS Elektronik AG сообщила о завершении первого этапа проекта по созданию локальной вычислите

MAS Elektronik AG начала поставки настольных двухскоростных концентраторов HardLink Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ настольных двухскоростных

MAS Elektronik начала поставки двухскоростных концентраторов HardLink Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок двухскоростных концентраторов HardLink: 16-порто

MAS Elektronik AG начала поставки новых принт-серверов HardLink Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой серии принт-серверов, включающей в себя шесть моделей: HPS-10C, HPS-10T, HPS-101, HPS-101C, HPS-103 и HPS-103P. Эти комп

MAS Elektronik AG начал поставки коммутаторов HardLink HS-16R, HS-24R и HS-32R Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новых коммутаторов Fast Et

MAS Elektronik начала поставки адаптера Ethernet/Fast Ethernet с USB-интерфейсом HardLink HA-100U Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ нового адаптера Ethernet/F

MAS Elektronik AG начала поставки коммутатора HardLink HS-108G Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели гигабитного к

Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerw

CNet Technology выпустила новую ADSL-плату для шины PCI Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и эксклюзивный сервисный центр оборудования фирмы CNet Techno