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HCL Lotus Software HCL Lotus Development
СОБЫТИЯ
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|25.02.2003
|IBM Lotus Software латает "дыры" в Lotus Domino 6
|15.01.2003
|IBM Lotus Software переименует свое ПО
|01.10.2002
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IBM создает динамические рабочие места с помощью усовершенствованного ПО Lotus Software
го обучения, улучшения взаимодействия между специалистами и пользователями, огромного сокращения технических расходов. Непревзойденная масштабируемость, надежность, защищенность обновленного портфеля Lotus Software является новым стандартом функциональных возможностей ПО и включает в себя следующие новые решения: Lotus Notes и Domino 6 будут включать новые антиспамовые функции, более высоки
|16.02.2001
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Lotus Development Corp. объявила об итогах работы в 2000 году в России и СНГ
Российское представительство Lotus Development Corp, компания IBM, объявило результаты деятельности корпорации в 2000 году
|14.02.2001
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Lotus Development Corp. объявила об итогах работы в 2000 году в России и СНГ и о планах на 2001 год
Российское представительство Lotus Development Corp объявило результаты деятельности корпорации в 2000 году и анонсировало
|26.01.2001
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Lotus Development Corp. анонсировала выход новой версии Sametime 2.0
Компания Lotus Development Corp. анонсировала выход Lotus Sametime 2.0 и изменения в модели лицензиров
|28.11.2000
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Lotus Development сделает Domino, Notes, QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP
Компания Lotus Development сделает Domino, Notes и другие средства совместной работы, такие как QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP (Application Service Provider), таких как Interliant
|27.09.2000
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Lotus Development выпустила K-station - новое программное обеспечение для Lotus Notes
Компания Lotus Development, один из главных конкурентов Microsoft в области разработки ПО коллективного пользования, объявила во вторник о выпуске нового программного пакета для своего приложения Notes,
|22.06.1999
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Lotus Development Corp. анонсировала Domino Workflow 2.0
Компания Lotus Development Corp. анонсировала Domino Workflow 2.0. Продукт предоставляет новые возможн
|22.06.1999
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14 июля в Москве Lotus Development Corp. проводит День разработчиков на Lotus Domino/Notes R5
14 июля российское представительство Lotus Development Corp. проводит День разработчиков на Lotus Domino/Notes R5 - "Новые возможности разработки приложений в Domino/Notes R5". Семинар проводит Крис Везей (Chris Vezey), менеджер п
|26.05.1999
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Lotus Development совместно с Interliant разработают обучающие системы на базе Lotus LearningSpace Anytime
Компании Lotus Development и Interliant заключили соглашение о совместной разработке распределенных решений для образования на базе платформы Lotus LearningSpace Anytime. LearningSpace является платформ
|01.02.1999
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Lotus Development подвела итоги работы в прошлом году
Российское представительство Lotus Development Corporation объявило основные итоги работы компании на российском рынке в 1998 г. и планы на 1999 г. В соответствии с годовым отчетом корпорации, в 1999 г. количество пользова
|11.12.1998
|Lotus Development и Hewlett Packard выпустили специальный программно-аппаратный комплект для компаний с числом пользователей электронной почты от 500 до 2000
|20.11.1998
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Lotus Development представила программные продукты по связи и общению в режиме реального времени
Корпорация Lotus Development анонсировала на проходящей в Лас-Вегасе выставке Comdex'98 семейство программных продуктов по связи и общению в режиме реального времени Lotus Sametime. ПО может использоватьс
HCL Lotus Software и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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