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HCL Lotus Software HCL Lotus Development

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.02.2003 IBM Lotus Software латает "дыры" в Lotus Domino 6
15.01.2003 IBM Lotus Software переименует свое ПО
01.10.2002 IBM создает динамические рабочие места с помощью усовершенствованного ПО Lotus Software

го обучения, улучшения взаимодействия между специалистами и пользователями, огромного сокращения технических расходов. Непревзойденная масштабируемость, надежность, защищенность обновленного портфеля Lotus Software является новым стандартом функциональных возможностей ПО и включает в себя следующие новые решения: Lotus Notes и Domino 6 будут включать новые антиспамовые функции, более высоки
16.02.2001 Lotus Development Corp. объявила об итогах работы в 2000 году в России и СНГ

Российское представительство Lotus Development Corp, компания IBM, объявило результаты деятельности корпорации в 2000 году
14.02.2001 Lotus Development Corp. объявила об итогах работы в 2000 году в России и СНГ и о планах на 2001 год

Российское представительство Lotus Development Corp объявило результаты деятельности корпорации в 2000 году и анонсировало
26.01.2001 Lotus Development Corp. анонсировала выход новой версии Sametime 2.0

Компания Lotus Development Corp. анонсировала выход Lotus Sametime 2.0 и изменения в модели лицензиров
28.11.2000 Lotus Development сделает Domino, Notes, QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP

Компания Lotus Development сделает Domino, Notes и другие средства совместной работы, такие как QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP (Application Service Provider), таких как Interliant
27.09.2000 Lotus Development выпустила K-station - новое программное обеспечение для Lotus Notes

Компания Lotus Development, один из главных конкурентов Microsoft в области разработки ПО коллективного пользования, объявила во вторник о выпуске нового программного пакета для своего приложения Notes,
22.06.1999 Lotus Development Corp. анонсировала Domino Workflow 2.0

Компания Lotus Development Corp. анонсировала Domino Workflow 2.0. Продукт предоставляет новые возможн
22.06.1999 14 июля в Москве Lotus Development Corp. проводит День разработчиков на Lotus Domino/Notes R5

14 июля российское представительство Lotus Development Corp. проводит День разработчиков на Lotus Domino/Notes R5 - "Новые возможности разработки приложений в Domino/Notes R5". Семинар проводит Крис Везей (Chris Vezey), менеджер п
26.05.1999 Lotus Development совместно с Interliant разработают обучающие системы на базе Lotus LearningSpace Anytime

Компании Lotus Development и Interliant заключили соглашение о совместной разработке распределенных решений для образования на базе платформы Lotus LearningSpace Anytime. LearningSpace является платформ
01.02.1999 Lotus Development подвела итоги работы в прошлом году

Российское представительство Lotus Development Corporation объявило основные итоги работы компании на российском рынке в 1998 г. и планы на 1999 г. В соответствии с годовым отчетом корпорации, в 1999 г. количество пользова
11.12.1998 Lotus Development и Hewlett Packard выпустили специальный программно-аппаратный комплект для компаний с числом пользователей электронной почты от 500 до 2000
20.11.1998 Lotus Development представила программные продукты по связи и общению в режиме реального времени

Корпорация Lotus Development анонсировала на проходящей в Лас-Вегасе выставке Comdex'98 семейство программных продуктов по связи и общению в режиме реального времени Lotus Sametime. ПО может использоватьс

Публикаций - 112, упоминаний - 131

HCL Lotus Software и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 51
Microsoft Corporation 25775 25
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
Oracle Corporation 7074 9
HP - Hewlett-Packard 3662 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
Альтер Системы 10 7
SAP SE 5601 7
Promt - Промт 323 7
9594 6
Крок - Croc 1964 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 5
Seiko Epson Corporation 908 5
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 5
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
KPMG 278 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 4
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 3
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 3
Dell EMC 5180 3
Intel Corporation 12811 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Adobe Systems 1597 3
АйТи 1519 3
ДиалогНаука 271 3
Весть-Метатехнология 33 2
Эпсилон Текнолоджис - Epsylon Technologies 9 2
Анкей Холдинг - Анкей Смарттехнологии - Анкей КС - Анкей Компьютерные Системы - Анкей Обучение 20 2
Broadcom - VMware 2610 2
КонсультантПлюс 161 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Unimast 1 1
MetalSite 2 1
Англиканство - Англиканская церковь 9 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
Почта России ПАО 2370 1
Boeing 1031 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Accel Partners 49 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Workflow - Поток работ 367 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 3
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
WAM - Web Access Management 26 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 74
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 13
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 24 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 16882 10
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 9
IBM DB2 396 7
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 7
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Office 4170 5
Apache OpenOffice 490 4
HCL Lotus Software - LotusScript 8 3
HCL iNotes - IBM Lotus iNotes 15 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Microsoft Outlook 1506 3
Apple iPhone 6 4861 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 3
Oracle PeopleSoft 426 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 3
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 2
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Expeditor 8 2
IBM Passport Advantage 8 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Windows NT 890 2
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 2
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle Tuxedo - Transactions for Unix, Extended for Distributed Operations 15 1
IBM CICS Application Runtime 5 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 1
Чикин Константин 10 3
Kapor Mitch - Капор Митч 4 3
Cavanaugh Kevin - Каванах Кевин 4 2
Picciano Bob - Пиччиано Боб 6 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Zollar Al - Золлар Эл 5 1
Терёшкин Сергей 1 1
Rhodin Mike - Родин Майк 4 1
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 1
Сухарников Александр 1 1
Godbersen Malte - Годберсен Мальт 1 1
Smith David - Смит Дэвид 40 1
Mundie Craig - Манди Крейг 20 1
Лебидько Ольга 1 1
Brill Ed - Брилл Эд 2 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 6 1
Rennie Alistair - Ренни Алистер 8 1
Hume Patricia - Хьюм Патриция 3 1
Norris Lesley - Норрис Лесли 2 1
Reh Michael - Рех Майкл 1 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Игнатов Сергей 80 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Потапов Николай 12 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Солохин Михаил 3 1
Корнильев Кирилл 65 1
Линев Андрей 25 1
Хетеева Этери 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Европа 24964 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Дания - Королевство 1337 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Нидерланды 3746 2
Филиппины - Республика 599 2
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Казахстан - Республика 6048 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 6
Английский язык 7030 6
Информатика - computer science - informatique 1195 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Экзамены 517 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Открытые системы ИД 176 5
Bloomberg 1627 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
AP - Associated Press 2007 1
New Scientist 1448 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
IDC - International Data Corporation 4975 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Standish Group International - Standish Group 11 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
Fortune Global 100 142 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Docflow 148 2
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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