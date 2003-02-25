HCL Lotus Software

IBM создает динамические рабочие места с помощью усовершенствованного ПО Lotus Software го обучения, улучшения взаимодействия между специалистами и пользователями, огромного сокращения технических расходов. Непревзойденная масштабируемость, надежность, защищенность обновленного портфеля Lotus Software является новым стандартом функциональных возможностей ПО и включает в себя следующие новые решения: Lotus Notes и Domino 6 будут включать новые антиспамовые функции, более высоки

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