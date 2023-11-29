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Ford Henry Форд Генри

СОБЫТИЯ


29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
11.01.2023 BPMN 2.0 позволит перейти к ProcessOps 1
16.03.2022 Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина. 1
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
31.05.2019 Сергей Хрупов -

Сегодня приоритет создания и наличия команды пассионариев гораздо выше

 1
31.05.2019 Легкие СЭД эволюционируют в промышленные ECM-системы 1
21.04.2014 Обзор QUMO Sirius 890: планшет с АТОМным сердцем на базе процессора Intel® Atom™ 1
20.02.2014 30 лет Apple Mac: компьютер, переживший создателя 1
08.01.2014 На должность гендиректора Microsoft остался лишь один вероятный кандидат 1
16.05.2013 R-Style: Ценность мобильных решений — в интеграции с экосистемой компании 1
21.12.2010 Итоги года: десять самых крупных научных прорывов 1
02.09.2009 "Правильный" реактор: атоммаш по-американски 1
14.01.2008 История швейных машин: от Адама до Зингера 1
22.06.2005 В США скончался изобретатель микропроцессора 1
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения 1
22.10.2001 Ford отменила программу бесплатной компьютеризации 1
12.09.2001 Ford выбрала Microsoft BizTalk Server 2000, XML и SOAP для B2B-проекта eHub 1
24.12.1999 Опрос CBS назвал Билла Гейтса бизнесменом века 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Ford Henry и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25640 6
Apple Inc 13018 3
Intel Corporation 12743 3
IBM - International Business Machines Corp 9659 3
9407 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 3
Cisco Systems 5323 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
Camunda - Camunda Services GmbH 45 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 21 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 1
Ростелеком - Булат НИЦ 49 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Alfresco Software 153 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
МТС - Система Телеком 238 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Парадигма 165 1
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 1
LM Soft - ЛМ Софт 3 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 100 1
Центр открытых разработок - OpenYard 87 1
QUMO - КУМО 24 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 137 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Samsung Electronics 10956 1
МегаФон 10511 1
SAP SE 5557 1
Amazon Inc - Amazon.com 3232 1
Yandex - Яндекс 9011 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2156 1
InfoWatch - Инфовотч 1151 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
Oracle Corporation 7033 1
Ford 431 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 2
Boeing 1030 2
Ростех - Вертолеты России 179 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 130 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Фора Банк 84 1
Unimast 1 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
MetalSite 2 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
Никамед - Ортека 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2053 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 1
Газпром ПАО 1457 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
НСПК - Национальная система платежных карт 932 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Альфа-Банк 1951 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 103 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Русагро Группа Компаний 360 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 138 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
Федеральное казначейство России 1928 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7674 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22275 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12958 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6169 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14637 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1477 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1436 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8070 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1820 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8629 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1356 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4231 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4700 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1139 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6286 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26012 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5460 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 629 2
Аксессуары 4235 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 2
Google Android 15093 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
Apple iOS 8502 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 117 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2310 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 91 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
Microsoft Windows 1.0 21 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 35 1
Apple iPhone 13 191 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 67 1
Apple iPad Pro 313 1
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 1
Apple MacBook Pro 551 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 94 1
Oracle GraalVM 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1689 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 152 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 1
Галактика Diadoc 7 1
НКТ - Р7-графика 46 1
QUMO Sirius 1 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 1
Linux OS 11332 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 1
Apple macOS 2374 1
Новые облачные технологии - МойОфис 942 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 667 1
Толстой Лев 68 1
Карапузов Алексей 21 1
Урусов Виктор 157 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 53 1
Врацкий Андрей 172 1
Прозоровский Василий 40 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Соловьев Виталий 52 1
Лежнев Федор 45 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
Каушанский Александр 56 1
Панков Алексей 11 1
Селезнев Денис 31 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Распутин Григорий 4 1
Калякин Павел 79 1
Ганьжа Дмитрий 1 1
Денисов Анатолий 57 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 11 1
Григорьева Елена 4 1
Распопов Алексей 49 1
Харитонов Вадим 43 1
Никулин Василий 5 1
Шмаков Антон 72 1
Золотова Татьяна 1 1
Гребеник Геннадий 63 1
Шаев Виталий 59 1
Raskin Jef - Раскин Джеф 2 1
Синча Олег 1 1
Mulally Alan - Маллали Алан 10 1
Санников Олег 6 1
Манасян Карапет 12 1
Аверьянихин Артур 2 1
Герман Константин 7 1
Аксенов Олег 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 7
Европа 24869 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 3
США - Мичиган 272 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 2
Франция - Французская Республика 8098 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 414 2
США - Мэриленд 298 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
США - Канзас 28 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 77 1
Казахстан - Республика 5969 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
Южная Корея - Республика 6992 1
Азия - Азиатский регион 5868 1
Армения - Республика 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Америка - Американский регион 2201 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Ближний Восток 3122 1
Россия - СФО - Новосибирск 4815 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Украина 7895 1
Узбекистан - Республика 1965 1
США - Калифорния 4803 1
Грузия 1316 1
Нидерланды 3703 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2993 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5440 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5569 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 3
Физика - Physics - область естествознания 2905 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 368 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 2
Энергетика - Energy - Energetically 5738 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1359 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1662 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1612 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1380 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6483 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6409 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2622 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2071 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1703 1
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