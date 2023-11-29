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Ford Henry Форд Генри
СОБЫТИЯ
Ford Henry и организации, системы, технологии, персоны:
|OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Scientific American 81 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|AP - Associated Press 2007 1
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