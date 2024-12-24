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Распутин Григорий



24.12.2024 «МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск 1
22.02.2024 МТС запустила цифровой гид по столице термальных источников и наследию Ермака 1
16.03.2022 Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина. 1
01.12.2010 Иван Охлобыстин назначен креативным директором «Евросети» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Распутин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Apple Inc 12101 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Евросеть 1404 1
Союз кинематографистов России 11 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
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Аксессуары 3881 1
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Apple iPhone 13 143 1
Apple iPad Pro 295 1
Михайлова Анастасия 25 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 11 1
Охлобыстин Иван 4 1
Малис Александр 157 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Толстой Лев 49 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Либин Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Армения - Республика 2280 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 15 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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