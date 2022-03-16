Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина.

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar запустил новый эксклюзивный сервис: ателье по кастомизации создаст индивидуальный дизайн смартфона с подлинным автографом вашего кумира. Все издержки и трудности с поиском подписи известной личности бренд берет на себя. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В конце февраля 2022 г. Caviar презентовал новую услугу в ателье по кастомизации. Если раньше любой желающий мог создать индивидуальный дизайн смартфона или аксессуара, то теперь российский бренд предлагает более эксклюзивную услугу: вы можете заказать изготовление гаджета с подлинным автографом вашего кумира.

Уже сейчас на сайте Caviar посетители могут ознакомиться с премьерными дизайнами коллекции «Автограф» и даже приобрести один из них. Каждая модификация создана в единственном экземпляре.

Коллекция « Автограф » от Caviar

Флагманская модель коллекции – самый мощный планшет из линейки Apple, модифицированный iPad Pro с процессором М1 и дисплеем 12,9 дюйма с личным посланием Григория Распутина. В корпус гаджета интегрирована записка, собственноручно созданная «святым старцем». Она гласит: «Знаю что гордъ ты какъ царь иродъ лисой зашелъ ты а уйти хочешь волкомъ роспутинъ». Послание встроено в рамку из ювелирного сплава, покрытого золотом высшей пробы, и защищено ударопрочным стеклом. Задняя крышка планшета украшена рельефными узорами, вторящими интерьерам Юсуповского дворца, где трагически оборвалась жизнь Григория Распутина. Стоимость модели составляет 8,2 млн руб.

Другая эксклюзивная кастомизация посвящена французскому императору Наполеону Бонапарту. Подпись из личного письма правителя интегрирована в корпус iPhone 13 Pro. Дизайн смартфона под стать самому императору: рельефные узоры и драгоценные материалы. К примеру, корпус создан с применением 24-каратного желтого золота. Стоимость составляет 6,8 млн руб.

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Еще в коллекцию вошли автографы Майкла Джексона за 1,415 млн руб., Илона Маска за 2,45 млн руб. и Стива Джобса за 2,45 млн руб. Их личные подписи размещены на модифицированных iPhone 13 Pro.

Коллекция «Автограф» - всего лишь старт грандиозной серии модификаций. Для желающих по всему миру открыта возможность стать обладателем единственного в мире аксессуара с личным автографом знаменитого человека. Caviar готова изготовить модель с автографами Мухаммеда Али, Криштиану Роналду, Генри Форда, Льва Толстого, Вирджила Абло, Кобе Брайанта, Уинстона Черчилля, Владимира Ленина и многих других.