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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197894
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Ronaldo Cristiano Роналдо Криштиано

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Caviar посвятил коллекцию новых iPhone и Samsung противостоянию Месси и Роналду 1
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве 1
03.07.2024 Пользователи просят «Нейро» от «Яндекса» спрогнозировать результаты «Евро-2024» 1
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США 1
16.03.2022 Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина. 1
22.09.2020 Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу 1
24.08.2016 Музыка, достойная играть в нападении 1
24.09.2012 Демоверсия Pro Evolution Soccer 2013 1
25.07.2012 Демоверсия Pro Evolution Soccer 2013 1
20.06.2012 Pro Evolution Soccer 2013 в России 1
26.01.2011 Хулиганы с лазерами угрожают гражданской авиации 1
05.12.2007 Шарапова стала самой популярной спортсменкой в поисковике Yahoo! 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ronaldo Cristiano и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 3
Konami 110 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 920 2
Samsung Electronics 11023 1
X Corp - Twitter 2934 1
Yandex - Яндекс 9147 1
Apple Inc 13105 1
VK - Mail.ru Group 3596 1
Telegram Group 2912 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4921 1
Yahoo! 3726 1
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 85 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 281 1
Grafitec - Графитек 98 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Phoenix Sky Harbor International Airport - Финикс Скай-Харбор - IATA: PHXICAO: KPHXFAA LID: PHXWMO: 72278 2 1
Tesla Motors 457 1
Телеспорт 6 1
Стример НПО 24 1
National League - Национальная лига (бейсбол) 10 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5946 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4764 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22088 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26632 3
PES - Position Error Signal 13 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13829 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5733 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2743 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8471 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1076 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1823 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 159 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6406 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4309 2
Аксессуары 4260 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 593 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7903 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1650 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8196 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6510 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35955 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1186 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 355 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13559 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9263 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3221 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7901 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14192 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13019 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11738 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2603 1
Наушники - Headphones 4451 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1162 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13166 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 319 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13660 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10625 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3102 1
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 3
Google YouTube - Видеохостинг 2992 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 640 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 2
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 2
VK - Mail.ru Одноклассники - ОК Видео 5 1
ByteDance - TikTok 354 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7598 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 152 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1965 1
Discord 179 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4154 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 79 1
VK - Mail.ru Смотри 2 1
Apple iPhone 13 192 1
Apple iPad Pro 318 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 665 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 450 3
Бутерин Виталий 30 2
Williams Serena - Уильямс Серена - Вильямс Серена 6 1
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 1
Saylor Michael - Сэйлор Майкл 4 1
Синицына Мария 22 1
Carlson Tucker - Карлсон Такер 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Каргалев Ярослав 22 1
Краснова Марина 42 1
Шарапова Мария 16 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 680 1
Толстой Лев 69 1
Миранчук Алексей 1 1
Kardashian Kim - Кардашьян Ким 7 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Распутин Григорий 4 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54593 4
Европа 24920 2
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
Словения - Республика 254 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Италия - Итальянская Республика 4498 1
Франция - Французская Республика 8153 1
Испания - Королевство 3827 1
Латвия - Латвийская Республика 834 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Латвия - Рига 99 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 1
Спорт - Футбол 769 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6705 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1746 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18062 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3118 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 617 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 1
Английский язык 7017 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8186 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6019 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8781 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33553 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6149 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 1
Металлы - Золото - Gold 1244 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6672 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1897 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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