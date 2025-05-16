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Saylor Michael Сэйлор Майкл


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов 1
18.01.2002 Телефоны теперь могут быть самоликвидированы 1
15.12.2000 Руководство MicroStrategy заплатит $11 млн. за мошенничество 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Saylor Michael и организации, системы, технологии, персоны:

MicroStrategy 65 2
Coinbase 60 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 314 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
BlackRock 38 1
Mobil - Мобил 52 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1030 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8082 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11493 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 143 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1986 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14628 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28292 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8091 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 839 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5362 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8651 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
2Test Профишкаф 1 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 668 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 38 1
Sailor Michael - Сейлор Майкл 3 1
США - Калифорния 4681 2
Бутан - Королевство 33 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3576 1
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 20 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 963 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6445 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1622 1
Mercury Center 309 1
FT - Financial Times 1239 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5956 1
S&P 500 559 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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