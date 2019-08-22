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1С-СофтКлаб SoftClub
1С-СофтКлаб — это российская компания, входящая в состав группы «1С», которая специализируется на издании компьютерных игр для персональных компьютеров и игровых консолей. Организация действует как локальный дистрибьютор и издатель зарубежных проектов на территории России и стран СНГ, а также занимается локализацией, маркетингом и поддержкой программного обеспечения. Важно отметить, что название «SoftClub» (без префикса 1С) часто относится к отдельной белорусской IT-компании, занимающейся разработкой финтех-решений для банковского сектора, которая не является частью группы «1С». В данном контексте рассматривается именно российское подразделение группы «1С», известное как «1С-СофтКлаб».
Описание деятельности и специализация
Основной профиль компании — выпуск развлекательного программного обеспечения. Группа «1С» является материнской структурой, и 1С-СофтКлаб выполняет функцию игрового подразделения внутри этой холдинговой системы. Компания не занимается самостоятельной разработкой игровых движков или создания оригинальных франшиз с нуля в промышленных масштабах; её компетенции сосредоточены на адаптации готовых международных продуктов под русскоязычного пользователя.
Ключевые особенности деятельности включают:
- Локализация: Профессиональный перевод текстов, озвучивание и адаптация интерфейсов игр из английского и других языков на русский.
- Дистрибуция: Продажа физических носителей (диски) в розничных сетях и цифровых ключей через собственный интернет-магазин «1С-СофтКлаб».
- Маркетинг: Организация предзаказов, выпуск промо-материалов и участие в крупных отраслевых выставках, таких как «ИгроМир».
Сильной стороной компании является устоявшаяся репутация на рынке ритейла цифрового контента и наличие налаженных каналов сбыта. Слабой стороной может считаться зависимость от решений глобальных издателей (Ubisoft, Sega, Konami и др.) относительно сроков релизов и доступности лицензий.
Продукты и технологии
1С-СофтКлаб выпускает широкий спектр жанровых направлений: стратегии (Total War, Company of Heroes), экшены (BioShock, Tomb Raider, Batman: Arkham Origins), ролевые игры (Dark Souls, Divinity) и симуляторы. Ниже приведен перечень некоторых изданных проектов:
- Total War: Rome II — глобальная стратегия в реальном времени с пошаговыми боевыми действиями.
- BioShock Infinite — шутер от первого лица с элементами платформера и нарративным фокусом.
- The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition — коллекционное издание RPG, включающее основные дополнения.
- Borderlands 2 — ролевой шутер с процедурной генерацией контента.
- Football Manager серия — детализированный футбольный менеджер-симулятор.
Технологическая база компании опирается на стандартные платформы цифровых дистрибуций. Компания использует собственные серверы для выдачи лицензионных ключей активации и предоставляет техническую поддержку пользователям через сервисные каналы группы «1С». Собственных запатентованных игровых движков у подразделения нет, так как оно работает с готовыми продуктами внешних разработчиков.
Клиенты и деловые связи
Основными потребителями продукции являются частные лица — геймеры, предпочитающие легальное программное обеспечение. В сегменте B2B компания взаимодействует с сетевыми ритейлерами компьютерных игр и программного обеспечения.
Ключевые деловые связи формируются с мировыми издателями, права на локализацию которых приобретает 1С-СофтКлаб:
- Sega (издание игр серии Football Manager, Aliens: Colonial Marines).
- Ubisoft (сопровождение проектов вроде Watch Dogs, Assassin’s Creed III на российском рынке).
- Konami/Digital Hearts (проекты Castlevania, Metal Gear Solid).
- Take-Two Interactive/2K Games (серии Borderlands, BioShock, NBA 2K).
- CD Projekt Red и другие студии в рамках партнерства по локализации.
Конкуренция
На российском рынке игрового ПО 1С-СофтКлаб конкурирует с другими подразделениями крупных дистрибьюторов и независимыми издателями. Реальные конкуренты включают:
- Buka Entertainment
- Новый Диск (ныне часть других структур или переформатирована)
- 1С:СофтКлаб конкурирует также с глобальными цифровыми платформами, которые напрямую выходят на российский рынок до ограничений 2022 года: Steam, Epic Games Store.
Зарубежными аналогами по бизнес-модели (локализация и дистрибуция) являются:
- Koch Media / Deep Silver (Австрия/Германия)
- Digital Bros. (Италия)
- Focus Home Interactive (Франция)
Рейтинги и участие в мероприятиях
Компания регулярно представлена на карте рынка CNews как один из основных игроков сегмента игрового ПО. В рейтингах розничных продаж физических копий игр 1С-СофтКлаб стабильно занимала позиции среди топ-издателей в России до изменения структуры рынка цифровых сервисов.
Информация актуальна на 21.07.2026
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.08.2019
|SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener
|03.10.2013
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Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013"
В течение трех дней на сцене «1С-СофтКлаб» вниманию посетителей будут предложены презентации самых важных и знаменательных про
|24.09.2013
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"1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013"
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным
|30.11.2012
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1C-СофтКлаб выпустит "Огнем и мечом 2: На Карибы!"
Компания "1С-СофтКлаб" выступит издателем нового ролевого экшена для PC "Огнем и мечом 2: На Карибы!" от Snowbird Game Studio. Релиз продолжения знаменитой серии намечен на февраль 2013 года."Огнем и меч
|17.09.2012
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Borderlands 2 в России
ого экшена Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games осталось меньше недели. В связи с этим, компания "1С-СофтКлаб" напоминает об условиях издания данного проекта в России.Релиз Borderlands 2 для PC,
|15.09.2012
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"1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012"
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным
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Предзаказ L.A. Noire
Компания "1С-СофтКлаб" начинает сбор предварительных заказов на игру L.A. Noire для PlayStation 3 и Xbo
|18.03.2011
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Duke Nukem Forever. Предзаказ в России
Компания "1С-СофтКлаб" начинает сбор предварительных заказов на стандартные издания Duke Nukem Forever
|14.01.2011
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Стоимость Killzone 3 в России
Компания "1С-СофтКлаб" анонсирует рекомендованные розничные цены на российские издания игры Killzone 3
|19.11.2010
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Предварительный заказ
аботчик — CD Projekt RED; зарубежный издатель — Atari; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Российский релиз продолжения истории о ведьмаке Геральте сос
|26.10.2010
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"1С-СофтКлаб" на "ИгроМире"
Компания "1С-СофтКлаб" анонсирует программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлеч
|01.05.2010
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Издательство Snowball вошло в состав группы компаний «1С-СофтКлаб»
l, созданное в 1996 году для разработки, локализации и продвижения компьютерных игр, и компания «1С-СофтКлаб», уверенно занимающая лидирующую позицию на российском рынке компьютерных и видеоигр
|29.10.2009
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1С и "Софт Клаб" на выставке "ИгроМир 2009"
Фирма "1С" и компания "Софт Клаб" объявляют программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2009", которая пройдет с 6 по 8 ноября в 57-м павильоне ВВЦ.На "ИгроМире 2009" будут п
|12.08.2009
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Сотрудничество "1С", "Софт Клаб" И 2K
12 августа 2009. Москва, Россия. Фирма "1С", компания "Софт Клаб" и компания 2K, издатель компьютерных и видеоигр, объявили о заключении договора о сотрудничестве. Согласно достигнутым договоренностям, фирма "1С" и компания "Софт Клаб" стано
|24.02.2009
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Объединение "1С" и "Софт Клаб"
24 февраля 2009г. - Москва, РоссияКомпании "1С" и "Софт Клаб" приняли решение об объединении усилий по ряду направлений деятельности, включая дистрибьюцию, издание и локализацию видеоигр и продуктов мультимедиа, а также мерчендайзинг, складскую
|21.01.2009
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"Софт Клаб": Новинки недели
Electronic Arts и компания "Софт Клаб" сообщают о поступлении в продажу на территории России двух новых игр:"Властелин Колец: Противостояние" [Xbox 360]"Властелин Колец: Противостояние" [PC-DVD, русская версия]Mirror'
|05.04.2008
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"Софт Клаб" конспирирует Борна
cy для Xbox 360 и PS3 поступит в продажу одновременно на территории России и в Европе 27 июня 2008 года. Игра разрабатывается студией High Moon и будет полностью переведена на русский язык компанией "Софт Клаб" и получит название "Конспирация Борна"."Впечатляющие поединки, чудесные спасения и недосказанная история всегда делали произведения о Джейсоне Борне привлекательными для поклонников
|27.10.2006
|Battlefield 2142 от Softclub в продаже
1С-СофтКлаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
|БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
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