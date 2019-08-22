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1С-СофтКлаб SoftClub

1С-СофтКлаб - SoftClub

1С-СофтКлаб — это российская компания, входящая в состав группы «», которая специализируется на издании компьютерных игр для персональных компьютеров и игровых консолей. Организация действует как локальный дистрибьютор и издатель зарубежных проектов на территории России и стран СНГ, а также занимается локализацией, маркетингом и поддержкой программного обеспечения. Важно отметить, что название «SoftClub» (без префикса 1С) часто относится к отдельной белорусской IT-компании, занимающейся разработкой финтех-решений для банковского сектора, которая не является частью группы «1С». В данном контексте рассматривается именно российское подразделение группы «1С», известное как «1С-СофтКлаб».

Описание деятельности и специализация

Основной профиль компании — выпуск развлекательного программного обеспечения. Группа «1С» является материнской структурой, и 1С-СофтКлаб выполняет функцию игрового подразделения внутри этой холдинговой системы. Компания не занимается самостоятельной разработкой игровых движков или создания оригинальных франшиз с нуля в промышленных масштабах; её компетенции сосредоточены на адаптации готовых международных продуктов под русскоязычного пользователя.

Ключевые особенности деятельности включают:

  • Локализация: Профессиональный перевод текстов, озвучивание и адаптация интерфейсов игр из английского и других языков на русский.
  • Дистрибуция: Продажа физических носителей (диски) в розничных сетях и цифровых ключей через собственный интернет-магазин «1С-СофтКлаб».
  • Маркетинг: Организация предзаказов, выпуск промо-материалов и участие в крупных отраслевых выставках, таких как «ИгроМир».

Сильной стороной компании является устоявшаяся репутация на рынке ритейла цифрового контента и наличие налаженных каналов сбыта. Слабой стороной может считаться зависимость от решений глобальных издателей (Ubisoft, Sega, Konami и др.) относительно сроков релизов и доступности лицензий.

Продукты и технологии

1С-СофтКлаб выпускает широкий спектр жанровых направлений: стратегии (Total War, Company of Heroes), экшены (BioShock, Tomb Raider, Batman: Arkham Origins), ролевые игры (Dark Souls, Divinity) и симуляторы. Ниже приведен перечень некоторых изданных проектов:

  • Total War: Rome II — глобальная стратегия в реальном времени с пошаговыми боевыми действиями.
  • BioShock Infinite — шутер от первого лица с элементами платформера и нарративным фокусом.
  • The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition — коллекционное издание RPG, включающее основные дополнения.
  • Borderlands 2 — ролевой шутер с процедурной генерацией контента.
  • Football Manager серия — детализированный футбольный менеджер-симулятор.

Технологическая база компании опирается на стандартные платформы цифровых дистрибуций. Компания использует собственные серверы для выдачи лицензионных ключей активации и предоставляет техническую поддержку пользователям через сервисные каналы группы «1С». Собственных запатентованных игровых движков у подразделения нет, так как оно работает с готовыми продуктами внешних разработчиков.

Клиенты и деловые связи

Основными потребителями продукции являются частные лица — геймеры, предпочитающие легальное программное обеспечение. В сегменте B2B компания взаимодействует с сетевыми ритейлерами компьютерных игр и программного обеспечения.

Ключевые деловые связи формируются с мировыми издателями, права на локализацию которых приобретает 1С-СофтКлаб:

  • Sega (издание игр серии Football Manager, Aliens: Colonial Marines).
  • Ubisoft (сопровождение проектов вроде Watch Dogs, Assassin’s Creed III на российском рынке).
  • Konami/Digital Hearts (проекты Castlevania, Metal Gear Solid).
  • Take-Two Interactive/2K Games (серии Borderlands, BioShock, NBA 2K).
  • CD Projekt Red и другие студии в рамках партнерства по локализации.

Конкуренция

На российском рынке игрового ПО 1С-СофтКлаб конкурирует с другими подразделениями крупных дистрибьюторов и независимыми издателями. Реальные конкуренты включают:

  • Buka Entertainment
  • Новый Диск (ныне часть других структур или переформатирована)
  • 1С:СофтКлаб конкурирует также с глобальными цифровыми платформами, которые напрямую выходят на российский рынок до ограничений 2022 года: Steam, Epic Games Store.

Зарубежными аналогами по бизнес-модели (локализация и дистрибуция) являются:

  • Koch Media / Deep Silver (Австрия/Германия)
  • Digital Bros. (Италия)
  • Focus Home Interactive (Франция)

Рейтинги и участие в мероприятиях

Компания регулярно представлена на карте рынка CNews как один из основных игроков сегмента игрового ПО. В рейтингах розничных продаж физических копий игр 1С-СофтКлаб стабильно занимала позиции среди топ-издателей в России до изменения структуры рынка цифровых сервисов.

Информация актуальна на 21.07.2026

СОБЫТИЯ

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22.08.2019 SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener
03.10.2013 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013"

В течение трех дней на сцене «1С-СофтКлаб» вниманию посетителей будут предложены презентации самых важных и знаменательных про
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013"

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным
30.11.2012 1C-СофтКлаб выпустит "Огнем и мечом 2: На Карибы!"

Компания "1С-СофтКлаб" выступит издателем нового ролевого экшена для PC "Огнем и мечом 2: На Карибы!" от Snowbird Game Studio. Релиз продолжения знаменитой серии намечен на февраль 2013 года."Огнем и меч
17.09.2012 Borderlands 2 в России

ого экшена Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games осталось меньше недели. В связи с этим, компания "1С-СофтКлаб" напоминает об условиях издания данного проекта в России.Релиз Borderlands 2 для PC,
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012"

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о своем участии в крупнейшей российской выставке, посвященной компьютерным
22.03.2011 Предзаказ L.A. Noire

Компания "1С-СофтКлаб" начинает сбор предварительных заказов на игру L.A. Noire для PlayStation 3 и Xbo
18.03.2011 Duke Nukem Forever. Предзаказ в России

Компания "1С-СофтКлаб" начинает сбор предварительных заказов на стандартные издания Duke Nukem Forever

14.01.2011 Стоимость Killzone 3 в России

Компания "1С-СофтКлаб" анонсирует рекомендованные розничные цены на российские издания игры Killzone 3

19.11.2010 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Предварительный заказ

аботчик — CD Projekt RED; зарубежный издатель — Atari; соиздатели в России, странах СНГ и Балтии — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Российский релиз продолжения истории о ведьмаке Геральте сос
26.10.2010 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире"

Компания "1С-СофтКлаб" анонсирует программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлеч
01.05.2010 Издательство Snowball вошло в состав группы компаний «1С-СофтКлаб»

l, созданное в 1996 году для разработки, локализации и продвижения компьютерных игр, и компания «1С-СофтКлаб», уверенно занимающая лидирующую позицию на российском рынке компьютерных и видеоигр
29.10.2009 1С и "Софт Клаб" на выставке "ИгроМир 2009"

Фирма "1С" и компания "Софт Клаб" объявляют программу работы на крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2009", которая пройдет с 6 по 8 ноября в 57-м павильоне ВВЦ.На "ИгроМире 2009" будут п
12.08.2009 Сотрудничество "1С", "Софт Клаб" И 2K

12 августа 2009. Москва, Россия. Фирма "1С", компания "Софт Клаб" и компания 2K, издатель компьютерных и видеоигр, объявили о заключении договора о сотрудничестве. Согласно достигнутым договоренностям, фирма "1С" и компания "Софт Клаб" стано
24.02.2009 Объединение "1С" и "Софт Клаб"

24 февраля 2009г. - Москва, РоссияКомпании "1С" и "Софт Клаб" приняли решение об объединении усилий по ряду направлений деятельности, включая дистрибьюцию, издание и локализацию видеоигр и продуктов мультимедиа, а также мерчендайзинг, складскую
21.01.2009 "Софт Клаб": Новинки недели

Electronic Arts и компания "Софт Клаб" сообщают о поступлении в продажу на территории России двух новых игр:"Властелин Колец: Противостояние" [Xbox 360]"Властелин Колец: Противостояние" [PC-DVD, русская версия]Mirror'
05.04.2008 "Софт Клаб" конспирирует Борна

cy для Xbox 360 и PS3 поступит в продажу одновременно на территории России и в Европе 27 июня 2008 года. Игра разрабатывается студией High Moon и будет полностью переведена на русский язык компанией "Софт Клаб" и получит название "Конспирация Борна"."Впечатляющие поединки, чудесные спасения и недосказанная история всегда делали произведения о Джейсоне Борне привлекательными для поклонников

27.10.2006 Battlefield 2142 от Softclub в продаже

Публикаций - 1146, упоминаний - 1230

1С-СофтКлаб и организации, системы, технологии, персоны:

Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 101
Capcom 290 82
2K Games 215 80
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 75
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 72
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 61
9594 59
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 53
Gearbox Software 111 46
Creative Assembly 82 41
EA - Electronic Arts 1317 36
Paradox Interactive 136 34
CD Projekt RED 90 33
Microsoft - Activision Blizzard 511 31
Bandai Namco Entertainment 118 26
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 26
SoftClub - СофтКлуб 160 24
Konami 111 22
Cyanide Studio 37 22
Sony 6739 22
Nvidia Corp 4002 22
Галактика - Корпорация 1545 21
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 21
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 20
Obsidian Entertainment 81 20
Blizzard Entertainment 343 19
Square Enix 215 18
Best Way 53 17
From Software 25 17
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 16
Irrational Games 49 16
Katauri Interactive 46 15
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 15
AMD Graphics Product Group - ATI 973 15
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Firaxis Games 36 12
Larian Studios 32 12
TaleWorlds Entertainment 23 12
Warner Bros. - Warner Bros. Games - NetherRealm Studios 16 12
Warner Bros. International Television Distribution 289 34
Warner 540 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 11
Block - Square 203 10
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 10
ХитZona - ХитЗона 26 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Верный - торговая сеть 326 8
Жемчужина - Санаторий 67 7
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 5
Белый Ветер 365 5
Европейский ТРЦ 12 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
Ереван-Плаза ТЦ 10 3
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 3
МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 3
Метрополис ТРК 60 3
Глобус Театр 4 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Калужский ТЦ 3 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Walt Disney Company 647 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
LEGO 260 2
Aston Martin 38 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
101Hotels.com 456 1
Aspari 9 1
Koenigsegg Automotive 11 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 8
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 346
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Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 34
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 28
Fallout 170 26
Sony Playstation Network - PSN 204 23
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 23
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 21
From Software - Dark Souls 32 20
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 20
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 20
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 19
Blizzard - World of Warcraft 362 19
Epic Games - Unreal Engine 337 19
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 19
Microsoft Xbox Live 309 18
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 18
Capcom - Devil May Cry 60 17
AMD Radeon HD 282 16
TaleWorlds Entertainment - Mount & Blade: Warband 28 16
Nvidia GeForce GTX 525 16
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 16
Microsoft Windows 7 2007 15
Microsoft Windows XP 2431 15
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 15
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 59 14
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 14
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 14
Microsoft DirectX 723 14
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 13
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 13
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 12
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 12
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Marston John - Марстон Джон 30 19
Redfield Chris - Редфилд Крис 21 17
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 15
Kobayashi Hiroyuki - Кобаяси Хироюки 13 7
Estacado Jackie - Эстакадо Джеки 16 6
Morhaime Mike - Морхейм Майк 22 6
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 6
Pendleton Merphy - Пендлтон Мерфи 6 6
Нуралиев Борис 298 6
Bond James - Бонд Джеймс 86 5
Feirstein Bruce - Ферштайн Брюс 11 4
West Jason - Уэст Джейсон 14 4
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 4
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 4
Пучков Дмитрий 71 4
Драбкин Артём 6 3
Салливан Виктор 3 3
Orci Bob - Орси Боб 3 3
Krawczyk Marianne - Кравчик Марианна 3 3
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 3
Lindelof Damon - Линделоф Деймон 3 3
Kurtzman Alex - Куртцман Алекс 3 3
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 3
Jaffe David - Джаффе Дэвид 6 3
Lopez Luis - Лопес Луис 16 3
Knight Gary - Найт Гари 4 3
Simpson Mike - Симпсон Майк 5 3
Stone Joss - Стоун Джосс 4 3
Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 3
Abrams J.J. - Абрамс Джей Джей 5 3
Ковалев Виктор 40 2
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 2
Хмельницкий Богдан 5 2
Разин Степан 4 2
Строгов Семен 3 2
Дворский Якуб 2 2
Levine Ken - Левин Кен 16 2
Santaolalla Gustavo - Сантаолалья Густаво 2 2
Slott Dan - Слотт Дэн 2 2
Pitchford Randy - Питчфорд Рэнди 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 599
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 165
Европа 24964 119
Земля - планета Солнечной системы 10865 92
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 84
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 58
Америка - Американский регион 2206 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 41
Япония 13807 34
США - Нью-Йорк 3180 34
Бразилия - Федеративная Республика 2520 33
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 32
Бразилия - Сан-Паулу 182 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 25
Франция - Французская Республика 8177 25
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Канада 5081 17
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 17
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Польша - Республика 2031 15
Испания - Королевство 3840 15
Италия - Рим 208 15
США - Мохаве (пустыня) 53 13
Египет - Арабская Республика 1100 13
Колумбия - Республика 551 13
Европа Восточная 3138 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 11
Куба - Республика 417 11
Украина 7928 10
Германия - Берлин 732 10
Швеция - Королевство 3782 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
США - Калифорния 4829 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 633
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 109
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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