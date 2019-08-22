1С-СофтКлаб — это российская компания, входящая в состав группы «1С», которая специализируется на издании компьютерных игр для персональных компьютеров и игровых консолей. Организация действует как локальный дистрибьютор и издатель зарубежных проектов на территории России и стран СНГ, а также занимается локализацией, маркетингом и поддержкой программного обеспечения. Важно отметить, что название «SoftClub» (без префикса 1С) часто относится к отдельной белорусской IT-компании, занимающейся разработкой финтех-решений для банковского сектора, которая не является частью группы «1С». В данном контексте рассматривается именно российское подразделение группы «1С», известное как «1С-СофтКлаб».

Описание деятельности и специализация

Основной профиль компании — выпуск развлекательного программного обеспечения. Группа «1С» является материнской структурой, и 1С-СофтКлаб выполняет функцию игрового подразделения внутри этой холдинговой системы. Компания не занимается самостоятельной разработкой игровых движков или создания оригинальных франшиз с нуля в промышленных масштабах; её компетенции сосредоточены на адаптации готовых международных продуктов под русскоязычного пользователя.

Ключевые особенности деятельности включают:

Локализация: Профессиональный перевод текстов, озвучивание и адаптация интерфейсов игр из английского и других языков на русский.

Профессиональный перевод текстов, озвучивание и адаптация интерфейсов игр из английского и других языков на русский. Дистрибуция: Продажа физических носителей (диски) в розничных сетях и цифровых ключей через собственный интернет-магазин «1С-СофтКлаб».

Продажа физических носителей (диски) в розничных сетях и цифровых ключей через собственный интернет-магазин «1С-СофтКлаб». Маркетинг: Организация предзаказов, выпуск промо-материалов и участие в крупных отраслевых выставках, таких как «ИгроМир».

Сильной стороной компании является устоявшаяся репутация на рынке ритейла цифрового контента и наличие налаженных каналов сбыта. Слабой стороной может считаться зависимость от решений глобальных издателей (Ubisoft, Sega, Konami и др.) относительно сроков релизов и доступности лицензий.

Продукты и технологии

1С-СофтКлаб выпускает широкий спектр жанровых направлений: стратегии (Total War, Company of Heroes), экшены (BioShock, Tomb Raider, Batman: Arkham Origins), ролевые игры (Dark Souls, Divinity) и симуляторы. Ниже приведен перечень некоторых изданных проектов:

Total War: Rome II — глобальная стратегия в реальном времени с пошаговыми боевыми действиями.

— глобальная стратегия в реальном времени с пошаговыми боевыми действиями. BioShock Infinite — шутер от первого лица с элементами платформера и нарративным фокусом.

— шутер от первого лица с элементами платформера и нарративным фокусом. The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition — коллекционное издание RPG, включающее основные дополнения.

— коллекционное издание RPG, включающее основные дополнения. Borderlands 2 — ролевой шутер с процедурной генерацией контента.

— ролевой шутер с процедурной генерацией контента. Football Manager серия — детализированный футбольный менеджер-симулятор.

Технологическая база компании опирается на стандартные платформы цифровых дистрибуций. Компания использует собственные серверы для выдачи лицензионных ключей активации и предоставляет техническую поддержку пользователям через сервисные каналы группы «1С». Собственных запатентованных игровых движков у подразделения нет, так как оно работает с готовыми продуктами внешних разработчиков.

Клиенты и деловые связи

Основными потребителями продукции являются частные лица — геймеры, предпочитающие легальное программное обеспечение. В сегменте B2B компания взаимодействует с сетевыми ритейлерами компьютерных игр и программного обеспечения.

Ключевые деловые связи формируются с мировыми издателями, права на локализацию которых приобретает 1С-СофтКлаб:

Sega (издание игр серии Football Manager, Aliens: Colonial Marines).

(издание игр серии Football Manager, Aliens: Colonial Marines). Ubisoft (сопровождение проектов вроде Watch Dogs, Assassin’s Creed III на российском рынке).

(сопровождение проектов вроде Watch Dogs, Assassin’s Creed III на российском рынке). Konami/Digital Hearts (проекты Castlevania, Metal Gear Solid).

(проекты Castlevania, Metal Gear Solid). Take-Two Interactive/2K Games (серии Borderlands, BioShock, NBA 2K).

(серии Borderlands, BioShock, NBA 2K). CD Projekt Red и другие студии в рамках партнерства по локализации.

Конкуренция

На российском рынке игрового ПО 1С-СофтКлаб конкурирует с другими подразделениями крупных дистрибьюторов и независимыми издателями. Реальные конкуренты включают:

Buka Entertainment

Новый Диск (ныне часть других структур или переформатирована)

(ныне часть других структур или переформатирована) 1С:СофтКлаб конкурирует также с глобальными цифровыми платформами, которые напрямую выходят на российский рынок до ограничений 2022 года: Steam, Epic Games Store.

Зарубежными аналогами по бизнес-модели (локализация и дистрибуция) являются:

Koch Media / Deep Silver (Австрия/Германия)

(Австрия/Германия) Digital Bros. (Италия)

(Италия) Focus Home Interactive (Франция)

Рейтинги и участие в мероприятиях

Компания регулярно представлена на карте рынка CNews как один из основных игроков сегмента игрового ПО. В рейтингах розничных продаж физических копий игр 1С-СофтКлаб стабильно занимала позиции среди топ-издателей в России до изменения структуры рынка цифровых сервисов.

Информация актуальна на 21.07.2026