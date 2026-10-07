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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202460
ИКТ 15698
Организации 11892
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
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Newzoo Игровая аналитика

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 млрд руб. для подготовки российских игровых студий к IPO 1
10.08.2023 Секреты успешных мобильных игр: от идеи до популярности 1
23.02.2022 Недетские игры — как современные технологии работы с данными помогают индустрии гейминга 1
25.10.2021 Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel 1
27.01.2020 E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV 1
04.07.2019 Прогноз Newzoo: к концу 2019 года россияне потратят на компьютерные игры свыше $1,8 миллиарда 1
04.06.2019 «Ростелеком-Solar»: мобильные игры для детей содержат критические уязвимости 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
04.03.2019 Tele2 занялась киберспортом 1
10.11.2016 Российские разработчики создали экспертный совет игровой индустрии 1
03.11.2015 Хозяева World of Warcraft и Call of Duty купили мобильную игру за $5,9 млрд 1
13.08.2015 Объем российского рынка мобильных игр вырос на 68% 1
06.11.2014 Российский рынок онлайн-видео заметно замедляется 1
23.07.2014 Рынок мобильных игр в России вырос в 9 раз 1
09.06.2014 Playkey представил первый в России облачный игровой сервис 1
20.03.2012 Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются 1
10.01.2012 Российский рынок онлайн-игр становится более привлекательным для иностранцев 1
14.09.2011 За год россияне тратят на игры $1,5 млрд 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Newzoo и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3618 6
Blizzard Entertainment 343 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Tencent 194 3
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
NetEase 36 2
Microsoft Corporation 25878 2
Intel Corporation 12874 2
Wargaming 161 2
data.ai - App Annie 85 1
AOL Inc - America Online 1883 1
SPB TV 47 1
Google LLC 12808 1
Playrix Holding 33 1
Gaijin Entertainment 89 1
ZeptoLab 14 1
Alawar - Алавар 63 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Innova Systems - Иннова 14 1
iDreamSky Technology Holdings 1 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 86 1
NetApp - Network Appliance 668 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 1
Yandex - Яндекс 9383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16143 1
Apple Inc 13289 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1256 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
9709 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
Telegram Group 3008 1
Sony 6756 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
PayPal 675 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Bank of America - Банк Америки 273 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
Связной ГК 1401 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Walt Disney Company 649 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18511 16
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1930 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27171 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 5
Data monetization - Монетизация данных 2002 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14895 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2053 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6449 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13141 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8777 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8606 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13614 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7582 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4928 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1522 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 251 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10854 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6508 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35884 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54825 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14438 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2792 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1531 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2266 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3600 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29912 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7760 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 931 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1595 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 1
Apple iOS 8658 4
Statista 267 2
Google Android 15375 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 2
Apple - App Store 3151 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 2
Blizzard - World of Warcraft 362 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 177 1
Cyberhero 9 1
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 247 1
Nvidia GRID vGPU 57 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Gameloft Tetris 27 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 478 1
NetApp Cloud Insights 16 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
PUBG Mobile - игра 30 1
Три Кота Пикник - мобильная игра 1 1
Маша и Медведь: Игры для Детей - мобильная игра 1 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 160 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 6 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Apple MacBook Pro 562 1
Crossy Road - Компьютерная игра (аркада) 7 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
openSUSE - SUSE Linux Rancher 27 1
NetApp Trident Services 3 1
NetApp ONTAP 69 1
Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
Linux OS 11668 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 89 1
Microsoft Windows 17021 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft Azure 1532 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 1
Google Cloud Platform - GCP 390 1
Магурян Василий 16 2
Орловский Сергей 34 2
Чернов Даниил 79 1
Касперский Евгений 338 1
Усманов Алишер 312 1
Решетин Олег 51 1
Андреев Андрей 33 1
Семенов Александр 169 1
Богуславский Леонид 38 1
Конягин Дмитрий 5 1
Скоч Андрей 11 1
Бухман Дмитрий 18 1
Живица Иван 3 1
Чайковская Наталья 2 1
Карпинский Илья 6 1
Бухман Игорь 7 1
Сиротинин Леонид 5 1
Макаров Вячеслав 10 1
Филиппов Кирилл 21 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
Крайнов Алексей 10 1
Барышников Николай 17 1
Гурьев Егор 13 1
Бухманы (братья) 6 1
Бабаев Сергей 2 1
Ряйкконен Павел 2 1
Белоглазов Георгий 3 1
Скрипкин Никита 2 1
Юдинцев Антон 5 1
Кулаков Олег 2 1
Zacconi Riccardo - Заккони Рикардо 1 1
Дуров Павел 329 1
Волож Аркадий 271 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55091 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19375 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14864 3
Европа 25030 2
Южная Корея - Республика 7105 2
Беларусь - Белоруссия 6359 2
Европа Восточная 3140 2
Германия - Федеративная Республика 13300 2
Бразилия - Федеративная Республика 2533 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 411 1
США - Техас - Остин 192 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 796 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Земля - планета Солнечной системы 10911 1
Азия - Азиатский регион 5956 1
Япония 13852 1
Ирландия - Республика 1055 1
Польша - Республика 2038 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Франция - Французская Республика 8206 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Украина 7958 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Нидерланды 3769 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 362 1
Европа Западная 1498 1
F2P - Free-to-play 102 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27675 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2960 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1837 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5164 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 124 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 45 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11768 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10992 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54115 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18404 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7555 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6876 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 739 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1518 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 497 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2183 1
Философия - Philosophy 541 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5896 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6873 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4040 1
Forbes - Форбс 1019 2
Bloomberg 1646 2
E Terra Journal 1 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6131 1
Мировой рынок компьютерных игр 2 2
Discovery Research Group 22 1
Flurry Analytics 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 155 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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