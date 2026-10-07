Индексная книга (каталог) CNews*
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Newzoo Игровая аналитика
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Newzoo и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
|IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
|Магурян Василий 16 2
|Орловский Сергей 34 2
|Чернов Даниил 79 1
|Касперский Евгений 338 1
|Усманов Алишер 312 1
|Решетин Олег 51 1
|Андреев Андрей 33 1
|Семенов Александр 169 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Конягин Дмитрий 5 1
|Скоч Андрей 11 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Живица Иван 3 1
|Чайковская Наталья 2 1
|Карпинский Илья 6 1
|Бухман Игорь 7 1
|Сиротинин Леонид 5 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|Филиппов Кирилл 21 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Барышников Николай 17 1
|Гурьев Егор 13 1
|Бухманы (братья) 6 1
|Бабаев Сергей 2 1
|Ряйкконен Павел 2 1
|Белоглазов Георгий 3 1
|Скрипкин Никита 2 1
|Юдинцев Антон 5 1
|Кулаков Олег 2 1
|Zacconi Riccardo - Заккони Рикардо 1 1
|Дуров Павел 329 1
|Волож Аркадий 271 1
|Forbes - Форбс 1019 2
|Bloomberg 1646 2
|E Terra Journal 1 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6131 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.