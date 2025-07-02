SUSE Rancher

Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1

SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 2

Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1

Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1

SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes 2

Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 2

Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes 1

SUSE завершила приобретение Rancher Labs 2