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SUSE Rancher

SUSE Rancher

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России

 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
04.06.2024 «Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации 2
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 1
05.10.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС» 1
23.02.2022 Недетские игры — как современные технологии работы с данными помогают индустрии гейминга 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 2
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1
12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 3
01.11.2021 SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes 2
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 2
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 2
27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes 1
09.12.2020 SUSE завершила приобретение Rancher Labs 2
08.12.2020 В SUSE сообщили об успехах в четвертом квартале и продолжении роста во всем мире 1
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 1
06.08.2020 SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом 2
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

SUSE Rancher и организации, системы, технологии, персоны:

SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 13
Flant - Флант 123 4
Google LLC 11999 4
GitHub 888 3
Broadcom - VMware 2412 3
Microsoft Corporation 24915 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 820 3
Nginx - Энджайникс 180 2
Oracle Corporation 6767 2
Red Hat 1326 2
Yandex - Яндекс 7865 2
Amazon Inc - Amazon.com 3059 2
Zabbix SIA - Заббикс 113 2
Intel Corporation 12340 1
AMD - Advanced Micro Devices 4330 1
Canonical 209 1
Ampere Computing 53 1
DataDog 8 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Orion soft - Орион софт - 147 1
Ростелеком 10003 1
NetApp - Network Appliance 642 1
Apple Inc 12315 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
IBM - International Business Machines Corp 9481 1
8546 1
Ред Софт - Red Soft 833 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 555 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
VK - Mail.ru Group 3490 1
Fujitsu 2049 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 1
Dropbox 504 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Цифра ГК 2487 1
OpenText - Micro Focus 109 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 541 1
Газпром ПАО 1375 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 1
ТрансКонтейнер 38 1
Superjob - Суперджоб 630 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Сбер - СберАвто 32 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 6 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1063 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1266 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4482 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 55 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5608 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 28 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 42 8
Linux Foundation 188 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1012 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 18
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1638 15
DevOps - Development и Operations 962 14
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30788 11
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2661 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1746 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 428 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 558 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1032 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5429 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1001 3
Linux OS 10319 9
Red Hat OpenShift 133 8
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 7
Docker - Платформа распределённых приложений 380 7
Jenkins 48 4
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 119 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1363 4
Prometheus - Monitoring system & time series database 59 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1029 3
Oracle Java - язык программирования 3174 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 158 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 127 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4772 3
Microsoft Azure 1434 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 177 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 900 2
SUSE NeuVector 4 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 10 2
C/C++ - Язык программирования 799 2
Google Kubernetes Engine - GKE 13 2
Microsoft Windows 15993 2
Google Cloud Platform - GCP 325 2
SUSE Linux 202 2
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
Google Android 14353 1
Apple iOS 8011 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 612 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 115 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 1
Nginx Plus 13 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Ampere Altra 11 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Oracle GraalVM 5 1
Orion soft - Nova Container Platform 52 1
Главчев Владимир 21 5
Титов Александр 34 2
Юдин Дмитрий 23 2
Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 5 2
Жуков Павел 5 2
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 5 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Рустамов Рустам 459 1
Титов Борис 58 1
Краснов Александр 75 1
Навальный Алексей 61 1
Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
Strecker Frank - Штрекер Франк 1 1
Daniels Jason - Дэниелс Джейсон 1 1
Лагутин Алексей 10 1
Чистов Александр 20 1
Гурзов Константин 19 1
Михайлов Михаил 11 1
Шуткин Николай 5 1
Минаев Андрей 15 1
Лем Станислав 7 1
Кожокин Артем 8 1
Морарь Максим 23 1
Метлов Константин 3 1
Голунцова Мария 1 1
Антонов Алексей 1 1
Егорушков Антон 1 1
Гаевский Дмитрий 1 1
Талабирчук Андрей 1 1
Калуцкий Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52709 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13426 1
Земля - планета Солнечной системы 10487 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Канада 4929 1
Израиль 2761 1
Германия - Федеративная Республика 12808 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1762 1
Украина 7687 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1629 1
США - Калифорния 4684 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 187 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Нидерланды 3566 1
Кипр - Республика 571 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 412 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
Канада - Монреаль 70 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 166 1
Донбасс 61 1
Кипр - Лимасол 21 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 7
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9297 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30505 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14293 3
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2627 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 2
Английский язык 6769 2
Аренда 2508 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19424 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2215 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 877 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 708 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11184 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 311 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 444 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 321 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5291 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1280 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1279 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3256 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2539 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5392 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5787 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 467 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
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