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SUSE Rancher
УПОМИНАНИЯ
SUSE Rancher и организации, системы, технологии, персоны:
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 42 8
|Linux Foundation 188 3
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
|Gartner - Гартнер 3576 4
|IDC - International Data Corporation 4922 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
|Forrester Wave 45 2
|Informa - Ovum - Omdia 136 1
|Mordor Intelligence 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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