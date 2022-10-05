Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС»

Компании «Флант» и «Ред софт» провели испытания на совместимость Kubernetes-платформы Deckhouse и операционной системы «Ред ОС». Испытания завершились успешно и показали, что Deckhouse можно разворачивать на серверах и рабочих станциях, которые работают под управлением «Ред ОС». Учитывая, что оба продукта зарегистрированы в Едином реестре российского ПО, стек можно использовать для импортозамещения зарубежных решений для контейнеризации — таких, например, как OpenShift от Red Hat, Tanzu от VMware и Rancher от SUSE.

Kubernetes-платформа Deckhouse — российское программное обеспечение для создания и управления кластерами Kubernetes. Deckhouse включает в себя дистрибутив Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и др. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российского ПО в классе «Системы контейнеризации и контейнеры» (№12338). Также Deckhouse получил международную сертификацию на совместимость с оригинальными релизами Kubernetes от CNCF — независимой организации, которая поддерживает развитие Open Source-проекта Kubernetes.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российского ПО (№3751) и сертифицирован ФСТЭК России (№4060), отвечает требованиям информационной безопасности и может применяться в государственных информационных системах. «Ред ОС» используется в более 50 регионах России на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры), в том числе в федеральных и региональных органах власти, образовательных и медицинских учреждениях.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Наши заказчики нередко обращаются к нам с вопросами о совместимости “Ред ОС” и отечественного ПО для контейнеризации. Спрос на подобные решения постоянно растет, все больше российских компаний используют контейнерную виртуализацию для разработки и запуска своих приложений. Теперь мы можем предложить связку Deckhouse и “Ред ОС” для этих задач, а также быть уверенными, что заказчики получат качественную техническую поддержку».

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Артем Кожокин, директор по развитию Kubernetes-платформы Deckhouse, «Флант»: «Разворачивая Deckhouse на базе “Ред ОС”, наши пользователи получают единый импортонезависимый стек решений для контейнеризации. Это также возможность унифицировать Kubernetes-инфраструктуру и упростить ее администрирование. Если смотреть шире, сертификация Deckhouse для работы с “Ред ОС” — еще один важный шаг в деле продвижения Kubernetes на российском рынке. Kubernetes стал мировым стандартом контейнерной оркестрации. Его распространение в сферах разработки и DevOps уже невозможно игнорировать — так же, как невозможно игнорировать, например, Linux».