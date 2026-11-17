Получите все материалы CNews по ключевому слову
Flant Deckhouse Platform Deckhouse Kubernetes Platform, DKP Deckhouse Virtualization Platform Deckhouse Commander Deckhouse Airlock
Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.11.2026
|
HOSTVM VDI и Deckhouse Platform: новый уровень интеграции виртуальных рабочих мест
нных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, и «Флант»,разработчик продуктов Deckhouse, объявляют об успешном тестировании и подтверждении совместимости решения для вирту
|16.11.2026
|
Deckhouse Code делает проверку безопасности обязательным этапом разработки
Компания «Флант» выпустила обновление Deckhouse Code — платформы для непрерывной разработки и управления жизненным циклом ПО. В нов
|11.11.2026
|
Единый пульт для ИТ-службы: продукты Deckhouse совместимы с системой централизованного управления «Ред АДМ»
пытания на технологическую совместимость решений. Результаты официально подтверждают, что платформа Deckhouse Platform и система управления секретами Deckhouse Stronghold бесшовно интегр
|09.11.2026
|
Подтверждена совместимость платформы «Инка 4.0» с Deckhouse Platform для контейнеров
Компания «Инка 4.0» и «Флант», разработчик продуктов Deckhouse, завершили тестирование совместимости промышленной платформы «Инка 4.0» с Deckho
|03.11.2026
|
Axel Pro и «Флант» объединили ИБ-аналитику и управление кодом для ускорения безопасной разработки
интеграцию платформы безопасности приложений «Шерлок» с системой управления исходным кодом и CI/CD Deckhouse Code. Совместное решение автоматизирует работу с ИБ-дефектами и сокращает разрыв ме
|02.11.2026
|
«ИНКА 4.0» и «Флант» объединили экспертизу для развития промышленного ПО
Компания «ИНКА 4.0» и «Флант», разработчик продуктов Deckhouse, договорились о сотрудничестве. Партнеры уже проверили совместимость своих решений,
|23.10.2026
|
«Колибри-АРМ» подтвердил совместимость с Deckhouse Platform
йский ИТ-разработчик «Флант» и продуктово-сервисная компания ICL Services подтвердили совместимость Deckhouse Platform и «Колибри-АРМ» версии 26.07. Интеграция решений позволяет крупному бизнес
|22.10.2026
|
«Флант» и SafeTech Lab подтвердили совместимость Deckhouse Platform и центра сертификации SafeTech CA
«Флант» и SafeTech Lab завершили испытания на совместимость Deckhouse Platform и корпоративного центра сертификации SafeTech CA. Компании, которые исполь
|21.10.2026
|
Deckhouse Platform прошла испытания на совместимость с Picodata Radix и Picodata Sirin
Компании «Флант» и Picodata завершили испытания совместимости Deckhouse Platform с двумя решениями для работы с данными — Picodata Radix и Picodata Sirin.
|08.10.2026
|
«ИнфоТеКС» и «Флант» подтвердили совместимость продуктов
фоТеКС» и «Флант» подтвердили совместимость и корректную совместную работу программного обеспечения Deckhouse Stronghold 1.19.1 и программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet HSM (вариант испо
|07.10.2026
|
DataSpace и Deckhouse выводят на рынок отечественный сервис Kubernetes as a Service
й провайдер DataSpace совместно с компанией «Флант» запустил Kubernetes as a Service (KaaS) на базе Deckhouse Platform для виртуализации. Решение позволяет заказчикам использовать управляемые K
|05.10.2026
|
«Флант» и «Хайстекс» автоматизировали миграцию виртуальных машин в Deckhouse Platform
пании «Флант» и «Хайстекс» завершили совместные испытания программного комплекса «Хайстекс Акура» и Deckhouse Platform и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Совместимость решени
|30.09.2026
|
Nexign и «Флант» подтвердили совместимость: ML-мониторинг поможет предотвращать сбои в ИТ-инфраструктуре на базе Deckhouse Platform
система интеллектуального анализа Nexign Anomaly Detector (NAD) получила сертификат совместимости с Deckhouse Platform. Об этом CNews сообщили представители Nexign. Теперь крупный бизнес может
|29.09.2026
|
OpenYard расширил экосистему совместимых решений с Deckhouse Platform
рдили совместимость своих продуктов. Инженеры успешно протестировали развертывание готового решения Deckhouse Platform для виртуализации на пяти аппаратных платформах вендора. Совместное решени
|17.09.2026
|
«Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры
Компания «Флант» объявляет о крупнейшем обновлении продуктовой линейки: Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander объеди
|15.09.2026
|
Deckhouse Kubernetes Platform от «Фланта» возглавила рейтинг российских Kubernetes-решений 2026 года по версии CNews
го ПО «Флант» занял первое место в ежегодном исследовании рынка контейнеризации. Продукт компании — Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — признан абсолютным лидером, набрав 693 балла и опередив
|14.09.2026
|
Константин Аксёнов -
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров
вая база: старшая редакция платформы контейнеризации полностью включает функционал виртуализации, а Deckhouse Commander позволяет централизованно управлять парком кластеров. Вместе они предоста
|08.09.2026
|
«Флант» помогла «Лемана Тех» упростить управление production-кластерами
х» — ИТ-компанией, развивающей технологическую платформу бренда «Лемана Про». Основой проекта стала Deckhouse Kubernetes Platform, которая позволила заказчику объединить разрозненную ИТ-инфраст
|01.09.2026
|
«Флант» добавила встроенную репликацию кластеров в систему управления секретами Deckhouse Stronghold
Российская ИТ-компания «Флант» выпустила версию 1.19 Deckhouse Stronghold — решения для управления секретами. Главное нововведение релиза — поддер
|31.08.2026
|
«Флант» упростила переход с GitLab на Deckhouse Code — российскую платформу управления кодом и CI/CD
вания Deckhouse Code — российской платформы управления исходным кодом и автоматизации CI/CD. Помимо Deckhouse Kubernetes Platform, продукт теперь устанавливается непосредственно на виртуальные
|27.08.2026
|
Восемь продуктов InfoWatch получили сертификат совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform
вершили тестирование и подтвердили совместимость продуктов InfoWatch для защиты данных с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) в среде операционной системы Astra Linux SE. Совместное р
|26.08.2026
|
X-Com и Deckhouse объединяют интеграторскую и вендорскую экспертизу для создания гибридной инфраструктуры для бизнеса
аказчиков. Об этом CNews сообщили представители X-Com. В основе продуктовой линейки Deckhouse лежит Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Ее ключевая особенность — архитектура единой платформы,
|06.08.2026
|
В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога
Российский вендор Deckhouse добавил ИИ-ассистента в два продукта — Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Observability Platform. Новый инструмент встроен в
|29.07.2026
|
В Deckhouse Observability Platform добавлен модуль APM для мониторинга производительности приложений
Разработчик программного обеспечения Deckhouse объявил о расширении возможностей Deckhouse Observability Platform: в платфо
|28.07.2026
|
Единый стандарт для гибридных ландшафтов: Deckhouse Kubernetes Platform стала основой нового сервиса в облаке RCloud by 3data
ен сервис по предоставлению управляемых Kubernetes-кластеров на базе передовой российской платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщили представители «Флант». DKP выступ
|27.07.2026
|
Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы»
Платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от компании «Флант» прошла функциональные и нагрузочные и
|23.07.2026
|
«Флант» и Mind Software подтвердили совместимость решений Deckhouse и Mind Guard
Компании «Флант» и Mind Software проверили совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Virtualization Platform с инструментом для репликац
|20.07.2026
|
Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды
омпании «Флант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасно
|14.07.2026
|
«Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform
Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимо
|06.07.2026
|
Deckhouse и «Киберпротект» создают единый сценарий резервного копирования для контейнерной и виртуальной инфраструктуры
также метаданные и конфигурацию ресурсов. В рамках партнерства компании обеспечивают совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и решения «Кибер Бэкап» для защиты основных компонентов Kuberne
|25.06.2026
|
«Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации
Флант» объявила об успешном завершении миграции внутренней ИТ-инфраструктуры на собственное решение Deckhouse Virtualization Platform (DVP). Переход от использования разрозненных публичных обла
|23.06.2026
|
Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов
зработчиком инфраструктурных решений Deckhouse завершила миграцию платформы ИИ-агентов KeptStore на Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщил представитель Deckhouse. Новая арх
|17.06.2026
|
Deckhouse Stronghold 1.18: усиленная безопасность ключей, расширенные возможности аудита и новые enterprise-сценарии эксплуатации
поддерживает загрузку внешних плагинов в контейнерном исполнении. Ранее при использовании в составе Deckhouse Kubernetes Platform хранилище работало только в поставке «как есть» — механизма заг
|11.06.2026
|
Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform
местимость интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осущес
|10.06.2026
|
«DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform
микросервисной архитектурой. Решение строится на базе облачных ресурсов «DатаРу Облако» и платформы Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант», которая включает не только базовый Kubernetes, но и
|09.06.2026
|
SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform
В SIEM-системе Alertix от NGR Softlab реализована интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform, российской платформой для создания Kubernetes-кластеров и упра
|08.06.2026
|
Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes
Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel и Deckhouse, разработчик решений для построения enterprise-инфраструктуры, объявляют о запуске
|27.05.2026
|
Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы
вно поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проек
|26.05.2026
|
Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов
своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки
|20.05.2026
|
Стратегическое партнерство AggreGate и Deckhouse: российская альтернатива для управления промышленными данными и контейнеризации
ode IIoT-платформа для промышленной автоматизации, мониторинга и управления данными с оборудования. Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант» обеспечивает управление гибридной инфраструктурой, п
Flant и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Константин 58 55
|Титов Александр 60 44
|Баталов Александр 30 21
|Манасян Карапет 23 12
|Радыгин Андрей 10 9
|Кожокин Артем 8 8
|Девятайкин Владимир 8 8
|Дауман Георгий 6 6
|Татевосян Айк 7 6
|Юдин Дмитрий 42 6
|Титов Борис 64 5
|Александров Вячеслав 6 4
|Панченко Иван 207 4
|Бартунов Олег 54 4
|Добриднюк Сергей 15 4
|Братчиков Станислав 13 3
|Тятюшев Максим 231 3
|Еремин Максим 7 3
|Гурьянов Владимир 3 3
|Устенко Анастасия 3 3
|Чубарин Тимур 7 3
|Борзых Никита 3 3
|Глазков Александр 153 3
|Кузнецов Андрей 126 3
|Какунин Алексей 31 3
|Фомин Сергей 21 2
|Калякин Павел 83 2
|Тульчинский Станислав 95 2
|Нартов Максим 40 2
|Семенюков Юрий 11 2
|Бобылев Владимир 2 2
|Русин Максим 5 2
|Сельдемиров Александр 56 2
|фон Розен Александр 45 2
|Абаимова Полина 7 2
|Утратенко Владимир 6 2
|Мэгтон Давид 2 2
|Рустамов Рустам 567 2
|Натрусов Артем 331 2
|Шадаев Максут 1253 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.