HOSTVM VDI и Deckhouse Platform: новый уровень интеграции виртуальных рабочих мест нных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, и «Флант»,разработчик продуктов Deckhouse, объявляют об успешном тестировании и подтверждении совместимости решения для вирту

Deckhouse Code делает проверку безопасности обязательным этапом разработки Компания «Флант» выпустила обновление Deckhouse Code — платформы для непрерывной разработки и управления жизненным циклом ПО. В нов

Единый пульт для ИТ-службы: продукты Deckhouse совместимы с системой централизованного управления «Ред АДМ» пытания на технологическую совместимость решений. Результаты официально подтверждают, что платформа Deckhouse Platform и система управления секретами Deckhouse Stronghold бесшовно интегр

Подтверждена совместимость платформы «Инка 4.0» с Deckhouse Platform для контейнеров Компания «Инка 4.0» и «Флант», разработчик продуктов Deckhouse, завершили тестирование совместимости промышленной платформы «Инка 4.0» с Deckho

Axel Pro и «Флант» объединили ИБ-аналитику и управление кодом для ускорения безопасной разработки интеграцию платформы безопасности приложений «Шерлок» с системой управления исходным кодом и CI/CD Deckhouse Code. Совместное решение автоматизирует работу с ИБ-дефектами и сокращает разрыв ме

«ИНКА 4.0» и «Флант» объединили экспертизу для развития промышленного ПО Компания «ИНКА 4.0» и «Флант», разработчик продуктов Deckhouse, договорились о сотрудничестве. Партнеры уже проверили совместимость своих решений,

«Колибри-АРМ» подтвердил совместимость с Deckhouse Platform йский ИТ-разработчик «Флант» и продуктово-сервисная компания ICL Services подтвердили совместимость Deckhouse Platform и «Колибри-АРМ» версии 26.07. Интеграция решений позволяет крупному бизнес

«Флант» и SafeTech Lab подтвердили совместимость Deckhouse Platform и центра сертификации SafeTech CA «Флант» и SafeTech Lab завершили испытания на совместимость Deckhouse Platform и корпоративного центра сертификации SafeTech CA. Компании, которые исполь

Deckhouse Platform прошла испытания на совместимость с Picodata Radix и Picodata Sirin Компании «Флант» и Picodata завершили испытания совместимости Deckhouse Platform с двумя решениями для работы с данными — Picodata Radix и Picodata Sirin.

«ИнфоТеКС» и «Флант» подтвердили совместимость продуктов фоТеКС» и «Флант» подтвердили совместимость и корректную совместную работу программного обеспечения Deckhouse Stronghold 1.19.1 и программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet HSM (вариант испо

DataSpace и Deckhouse выводят на рынок отечественный сервис Kubernetes as a Service й провайдер DataSpace совместно с компанией «Флант» запустил Kubernetes as a Service (KaaS) на базе Deckhouse Platform для виртуализации. Решение позволяет заказчикам использовать управляемые K

«Флант» и «Хайстекс» автоматизировали миграцию виртуальных машин в Deckhouse Platform пании «Флант» и «Хайстекс» завершили совместные испытания программного комплекса «Хайстекс Акура» и Deckhouse Platform и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Совместимость решени

Nexign и «Флант» подтвердили совместимость: ML-мониторинг поможет предотвращать сбои в ИТ-инфраструктуре на базе Deckhouse Platform система интеллектуального анализа Nexign Anomaly Detector (NAD) получила сертификат совместимости с Deckhouse Platform. Об этом CNews сообщили представители Nexign. Теперь крупный бизнес может

OpenYard расширил экосистему совместимых решений с Deckhouse Platform рдили совместимость своих продуктов. Инженеры успешно протестировали развертывание готового решения Deckhouse Platform для виртуализации на пяти аппаратных платформах вендора. Совместное решени

«Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры Компания «Флант» объявляет о крупнейшем обновлении продуктовой линейки: Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander объеди

Deckhouse Kubernetes Platform от «Фланта» возглавила рейтинг российских Kubernetes-решений 2026 года по версии CNews го ПО «Флант» занял первое место в ежегодном исследовании рынка контейнеризации. Продукт компании — Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — признан абсолютным лидером, набрав 693 балла и опередив

Константин Аксёнов - Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров вая база: старшая редакция платформы контейнеризации полностью включает функционал виртуализации, а Deckhouse Commander позволяет централизованно управлять парком кластеров. Вместе они предоста

«Флант» помогла «Лемана Тех» упростить управление production-кластерами х» — ИТ-компанией, развивающей технологическую платформу бренда «Лемана Про». Основой проекта стала Deckhouse Kubernetes Platform, которая позволила заказчику объединить разрозненную ИТ-инфраст

«Флант» добавила встроенную репликацию кластеров в систему управления секретами Deckhouse Stronghold Российская ИТ-компания «Флант» выпустила версию 1.19 Deckhouse Stronghold — решения для управления секретами. Главное нововведение релиза — поддер

«Флант» упростила переход с GitLab на Deckhouse Code — российскую платформу управления кодом и CI/CD вания Deckhouse Code — российской платформы управления исходным кодом и автоматизации CI/CD. Помимо Deckhouse Kubernetes Platform, продукт теперь устанавливается непосредственно на виртуальные

Восемь продуктов InfoWatch получили сертификат совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform вершили тестирование и подтвердили совместимость продуктов InfoWatch для защиты данных с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) в среде операционной системы Astra Linux SE. Совместное р

X-Com и Deckhouse объединяют интеграторскую и вендорскую экспертизу для создания гибридной инфраструктуры для бизнеса аказчиков. Об этом CNews сообщили представители X-Com. В основе продуктовой линейки Deckhouse лежит Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Ее ключевая особенность — архитектура единой платформы,

В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога Российский вендор Deckhouse добавил ИИ-ассистента в два продукта — Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Observability Platform. Новый инструмент встроен в

В Deckhouse Observability Platform добавлен модуль APM для мониторинга производительности приложений Разработчик программного обеспечения Deckhouse объявил о расширении возможностей Deckhouse Observability Platform: в платфо

Единый стандарт для гибридных ландшафтов: Deckhouse Kubernetes Platform стала основой нового сервиса в облаке RCloud by 3data ен сервис по предоставлению управляемых Kubernetes-кластеров на базе передовой российской платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщили представители «Флант». DKP выступ

Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы» Платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от компании «Флант» прошла функциональные и нагрузочные и

«Флант» и Mind Software подтвердили совместимость решений Deckhouse и Mind Guard Компании «Флант» и Mind Software проверили совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Virtualization Platform с инструментом для репликац

Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды омпании «Флант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасно

«Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимо

Deckhouse и «Киберпротект» создают единый сценарий резервного копирования для контейнерной и виртуальной инфраструктуры также метаданные и конфигурацию ресурсов. В рамках партнерства компании обеспечивают совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и решения «Кибер Бэкап» для защиты основных компонентов Kuberne

«Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации Флант» объявила об успешном завершении миграции внутренней ИТ-инфраструктуры на собственное решение Deckhouse Virtualization Platform (DVP). Переход от использования разрозненных публичных обла

Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов зработчиком инфраструктурных решений Deckhouse завершила миграцию платформы ИИ-агентов KeptStore на Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщил представитель Deckhouse. Новая арх

Deckhouse Stronghold 1.18: усиленная безопасность ключей, расширенные возможности аудита и новые enterprise-сценарии эксплуатации поддерживает загрузку внешних плагинов в контейнерном исполнении. Ранее при использовании в составе Deckhouse Kubernetes Platform хранилище работало только в поставке «как есть» — механизма заг

Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform местимость интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осущес

«DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform микросервисной архитектурой. Решение строится на базе облачных ресурсов «DатаРу Облако» и платформы Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант», которая включает не только базовый Kubernetes, но и

SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform В SIEM-системе Alertix от NGR Softlab реализована интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform, российской платформой для создания Kubernetes-кластеров и упра

Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel и Deckhouse, разработчик решений для построения enterprise-инфраструктуры, объявляют о запуске

Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы вно поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проек

Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки