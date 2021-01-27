Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes

SUSE и Rancher отмечают выпуск решения Longhorn 1.1. С тех пор, как в июне 2019 года Longhorn был присвоен статус экспериментального (Sandbox) проекта организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF), количество пользователей этой системы увеличилось на 235%. Как следствие, Longhorn сегодня становится одним из главных участников ландшафта хранилищ для Kubernetes. Новый релиз решения предоставляет пользователям Rancher возможность применять хранилища Longhorn с маломощным оборудованием периферийных сред.

Longhorn 1.1 обеспечивает командам DevOps легкость управления томами постоянного хранения данных в любых средах Kubernetes. Система позволяет организовать облачное хранилище корпоративного класса, которое не привязывает пользователя к какому-либо конкретному поставщику. С новым выпуском Longhorn пользователи Rancher смогут обеспечить дополнительную устойчивость периферийных сред: Longhorn 1.1 поддерживает платформу ARM64, а также имеет новые средства автоматизированного устранения неполадок и расширенные возможности контроля производительности.

По прогнозу аналитиков Gartner, к 2025 году 75% всех данных, создаваемых на предприятиях, будут генерироваться и обрабатываться на периферии, а не в центре обработки данных или облаке. Для сравнения, в 2018 году аналогичный показатель составлял всего 10%. Новые возможности Longhorn 1.1 реализованы именно с учетом этого роста: система помогает разработчикам создавать приложения с расчетом на хранение данных в периферийных средах, построенных на базе оборудования с ограниченными ресурсами.

Longhorn — хранилище для облачных сред Kubernetes, основанное на микросервисах и имеющее полностью открытый код. В Longhorn 1.1 появился целый ряд новых возможностей и усовершенствований, ориентированных на команды DevOps.

Longhorn 1.1 — первое специализированное решение по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes. Система обеспечивает надежность хранения данных даже в средах, развернутых в неблагоприятных условиях и характеризующихся значительными ресурсными ограничениями. Кроме того, по многочисленным просьбам пользователей в новой версии Longhorn появилась поддержка платформы ARM64.

Улучшение характеристик производительности — один из приоритетов сообщества пользователей Kubernetes. Новшеством Longhorn, которое, без сомнения, будет пользоваться большой популярностью, стала возможность монтирования томов в режиме ReadWriteMany. Благодаря ей разработчики получают высокоэффективное постоянное хранилище, которое позволяет нескольким контейнерам одновременно считывать и записывать данные одного и того же тома. Отличие ReadWriteMany от прежнего режима ReadWriteOnce состоит в возможности совместного использования разными узлами томов, доступных по различным путям.

Longhorn 1.1 предоставляет более подробные сведения о корпоративной инфраструктуре хранения данных и расширяет предоставляемую ею функциональность. В частности, в Longhorn появились встроенные средства поддержки системы мониторинга Prometheus. Благодаря этому в Longhorn теперь можно в режиме реального времени следить за характеристиками работоспособности хранилища, в том числе за показателями использования ресурсов. За счет интеграции с Prometheus, обзор статистики производительности кластера стал гораздо более детальным. Кроме того, теперь система поддерживает компонент Kubernetes CSI Snapshotter, предоставляя возможность создания резервных копий и восстановления данных с помощью команды kubectl.

Еще одна важная доработка Longhorn 1.1 — расширенные возможности технического обслуживания узлов. Теперь решение поддерживает операцию очистки узлов Kubernetes с помощью команды drain, обеспечивая возможность безопасного проведения обслуживания. Кроме того, Longhorn 1.1 распознает уже имеющиеся диски на новом узле — эта функция будет полезной с эксплуатационной точки зрения для сред поставки облачных услуг.

Для многих организаций одной из наиболее желанных является возможность оперативного разрешения проблем с сетью. Функция Data Locality, появившаяся в Longhorn 1.1, позволяет повысить устойчивость сетей, характеризующихся нестабильностью работы, что важно для периферийных вычислений. Данная функция заботится о том, чтобы копия нужных данных размещалась в непосредственной близости от соответствующей рабочей нагрузки. Таким образом, даже если узел временно утратит соединение с сетью, хранилище будет ему по-прежнему доступно.

Longhorn 1.1 характеризуется гораздо меньшим уровнем сложности по сравнению с другими программно-определяемыми решениями для организации хранилищ. Система позволяет создать быстрое и надежное хранилище без груза устаревших технологий практически для любых применений.

Те, кто уже пользуется Rancher, смогут легко установить Longhorn непосредственно из каталога приложений системы. Загрузка и использование Longhorn бесплатны, но при необходимости можно приобрести услуги поддержки, которые предоставляются компанией SUSE. При этом заключаются соглашения об уровне обслуживания, аналогичные применяемым для других продуктов, с которыми работает служба поддержки SUSE. Лицензионные взносы отсутствуют, а стоимость подписки в расчете на узел — минимальная.

Дополнительные сведения о постоянном хранилище на базе Sandbox-проекта CNCF Longhorn можно найти по ссылке.

Технические сведения о Longhorn 1.1 доступны на сайте.

Подробную информацию о Rancher, платформе SUSE для управления контейнерами Kubernetes, см. на сайте rancher.com.

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