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HashiCorp

HashiCorp


09.04.2025 IBM выпустила спецверсию мейнфрейма Z17, заточенную под задачи ИИ 1
19.09.2024 Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью 1
29.08.2024 Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию 1
15.05.2024 Deckhouse Stronghold вошел в Реестр российского ПО 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
02.05.2023 Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ 1
27.05.2022 «Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить 1
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

HashiCorp и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 854 3
Yandex - Яндекс 7563 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 1
Red Hat 1321 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 161 1
InnoSTage - Инностейдж 153 1
Puppet 25 1
Orion soft - Орион софт - 130 1
Flant - Флант 109 1
Microsoft Corporation 24756 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Google LLC 11893 1
Intel Corporation 12258 1
Samsung Electronics 10336 1
Cisco Systems 5138 1
Huawei 3987 1
Accenture plc 682 1
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Oracle Corporation 6741 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 358 1
Selectel - Селектел 398 1
Tencent 162 1
Cloudflare 113 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Scalr 3 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Парадигма 152 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
Linux Foundation 187 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 944 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 4
DevOps - Development и Operations 917 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7577 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 350 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 281 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6305 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10282 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9551 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16203 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 2
Clone - Клонирование 500 2
Repository - Репозиторий 907 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13510 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6234 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2823 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4210 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2374 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6950 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 281 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5380 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4870 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2591 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 687 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 549 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 101 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 494 2
Red Hat OpenShift 133 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 53 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 580 1
Red Hat Ansible 110 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1004 1
Microsoft Azure 1417 1
Google Cloud Platform - GCP 314 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Docker - Платформа распределённых приложений 348 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
Huawei nova - Серия смартфона 65 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 111 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 44 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 123 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 37 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 11 1
Orion soft - Proxima DB 45 1
Orion soft - Nova Container Platform 43 1
Uber Jaeger 3 1
Orion soft - StarVault 9 1
HashiCorp Vault 8 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 103 1
Orion soft - Cloudlink 17 1
SUSE Rancher 23 1
Linux OS 10136 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 1
Jenkins 45 1
FreePik 1080 1
Linux Foundation - OpenTofu 1 1
Краснов Александр 74 2
Слышкин Василий 129 1
Махновский Александр 9 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Таскаранов Нурсултан 4 1
Морарь Максим 21 1
Никифоров Игорь 31 1
Аксенов Константин 31 1
Савченко Игорь 2 1
Вихровский Кирилл 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 3
Казахстан - Республика 5602 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7079 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6303 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4919 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10015 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5165 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7826 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2782 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1104 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 1
Reference - Референс 186 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Ведомости 1052 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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