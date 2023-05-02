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Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ

Облачная платформа Yandex Cloud разработала собственные модули для инструмента управления инфраструктурой с открытым исходным кодом Terraform. Это готовые наборы файлов с настройками для облачных сервисов, которые упрощают работу DevOps-инженеров. Также модули помогают избегать дублирования кода. Terraform Modules for Yandex Cloud уже доступны на GitHub.

При использовании Terraform DevOps-инженер часто пишет модули. Готовая библиотека от Yandex Cloud позволяет ему не тратить на это время и сосредоточиться на задачах по автоматизации инфраструктуры. Не придётся отдельно описывать сервисные аккаунты, роли, группы безопасности и сторонние ресурсы, когда нужно создать, например, кластер Kubernetes. Также модульность помогает упростить управление кодом. Если нужно создать 10 кластеров Kubernetes в разных проектах, достаточно использовать один модуль и 10 раз его вызвать, не нужно писать сотни строк кода.

Yandex Cloud поддерживает Terraform с 2018 г. Модули усиливают эффективность работы с инструментом. В них собраны все практики по развертыванию управляемых сервисов от специалистов облачной платформы. Сейчас модули позволяют создать кластеры Kubernetes, PostgreSQL, MySQL и ALB, VPC и Security Group. Их количество на GitHub будет увеличиваться. Модули Terraform есть у всех крупнейших облачных провайдеров в мире, в том числе у AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Также использование модулей рекомендовано и HashiCorp, компанией-разработчиком Terraform.

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