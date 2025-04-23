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Linux Foundation OpenTofu



23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes 1
29.08.2024 Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Linux Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Scalr 3 1
Tencent 164 1
Cloudflare 115 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Google LLC 11913 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 77 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
FreePik 1099 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8905 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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