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BSL Business Solutions Lab Бизнес Солюшинс Лаб BS lab

BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab

Business Solutions Lab / BSL – продуктовая ИТ-компания полного цикла, специализируется на создании комплексных ИТ-решений для фокусных индустрий: логистика, ecommerce & retail, промышленность, медицина, EdTech. Основана в 2018 году.


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
29.08.2024 Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.12.2023 ИТ-сервис «Курьерика» включен в реестр отечественного ПО 1
Мобильность в бизнесе 2021 1
01.08.2023 В Hoff запустили собственное приложение для работы с заказами на дополнительные услуги 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
24.04.2023 Анонсирован новый сервис управления доставкой последней мили от «1С-БСЛ» 1
13.03.2023 Python избавился от недостатка, над которым смеялись все программисты. Его научили работать со скоростью С и С++ 1
09.01.2023 «1С» и BSL запускают новый сервис автоматизации курьерской доставки 2
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
15.11.2019 BS lab развернула платформу для разработки бизнес-приложений в облаке Softline 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

BSL и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 27
МегаФон 8807 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 26
UIPath 101 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Газинформсервис - ГИС 273 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
Microsoft Corporation 24628 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
8213 4
Cisco Systems 5114 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
1С-БСЛ 4 3
NetApp - Network Appliance 636 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Intel Corporation 12197 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Крок - Croc 1777 2
McKinsey & Company Int 248 2
Google LLC 11775 2
Yandex - Яндекс 7343 2
Telegram Group 1984 2
Ростелеком 9703 2
Oracle Corporation 6688 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
GitHub 815 2
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Diasoft - Диасофт 870 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 28
РЖД - Российские железные дороги 1904 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
Транснефть 299 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 11
Лента - Сеть розничной торговли 2080 11
Абсолют Банк 230 11
МКБ - Московский кредитный банк 558 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 10
Ингосстрах СПАО 421 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 8
Ренессанс Страхование 160 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 4
Почта России ПАО 2112 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Linux Foundation 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 32
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Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 7
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НКТ - Р7-Офис 380 27
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
Google Android 13994 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 5
Apple iOS 7809 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 3
Linux OS 9940 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
Microsoft Office 365 941 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
WhatsApp Messenger 1082 2
Python - высокоуровневый язык программирования 930 2
Microsoft Windows 15659 2
1С:Корпорация 48 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 227 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
1С-БСЛ - Курьерика 2 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
NetApp ONTAP 66 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Red Hat Ansible 103 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 663 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Terrasoft Creatio 96 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Костин Сергей 36 32
Врацкий Андрей 135 27
Натрусов Артем 284 26
Шадаев Максут 1009 26
Чаркин Евгений 296 26
Паршин Максим 316 26
Бадалов Андрей 65 26
Ушаков Анатолий 41 26
Шпак Василий 223 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 161 26
Мацыгин Юрий 42 26
Соловьев Сергей 70 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 33 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 127 26
Тутаев Михаил 47 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 26 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Белоусов Максим 108 11
Сергеев Сергей 138 10
Аксаков Анатолий 155 10
Иванов Алексей 131 10
Ульянов Николай 112 10
Попов Андрей 111 10
Шипов Савва 101 10
Клепиков Алексей 117 10
Лигачев Глеб 87 10
Россия - РФ - Российская федерация 144235 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
Европа 21770 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Индия - Bharat 5446 2
Казахстан - Республика 5527 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Украина 7609 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Грузия 1240 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 113 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 815 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1194 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
Великобритания - Восточная Англия 28 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 7 1
Европа Континентальная 39 1
Япония 13283 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 29
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 29
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1946 27
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 26
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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