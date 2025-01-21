BSL Business Solutions Lab Бизнес Солюшинс Лаб BS lab
Business Solutions Lab / BSL – продуктовая ИТ-компания полного цикла, специализируется на создании комплексных ИТ-решений для фокусных индустрий: логистика, ecommerce & retail, промышленность, медицина, EdTech. Основана в 2018 году.
BSL и организации, системы, технологии, персоны:
|Костин Сергей 36 32
|Врацкий Андрей 135 27
|Натрусов Артем 284 26
|Шадаев Максут 1009 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Паршин Максим 316 26
|Бадалов Андрей 65 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Шпак Василий 223 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 161 26
|Мацыгин Юрий 42 26
|Соловьев Сергей 70 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 127 26
|Тутаев Михаил 47 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 31 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Белоусов Максим 108 11
|Сергеев Сергей 138 10
|Аксаков Анатолий 155 10
|Иванов Алексей 131 10
|Ульянов Николай 112 10
|Попов Андрей 111 10
|Шипов Савва 101 10
|Клепиков Алексей 117 10
|Лигачев Глеб 87 10
|Комсомольская правда ИД 67 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|The Engineer 79 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
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