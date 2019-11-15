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BS lab развернула платформу для разработки бизнес-приложений в облаке Softline

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

BS lab перенесла платформу для разработки сервисных бизнес-приложений в облако Softline. Высокий уровень стабильности работы и доступности сервисов позволит заказчику предоставлять своим клиентам услуги высокого качества.

Разработчик мобильных и веб-приложений, компания BS lab, до недавнего времени использовала для построения виртуальной инфраструктуры собственное частное облако. С ростом бизнеса и увеличением числа клиентов существующих мощностей оказалось недостаточно. Появилась необходимость в надежном cloud-провайдере, чтобы сохранить высокую степень доступности и отказоустойчивости при новых объемах работы. Выбор был сделан в пользу облака Softline, оптимально удовлетворяющего заказчика по соотношению цены и качества.

«Облако Softline построено на базе платформы Flex Pod, объединяющей блэйд-серверы и коммутаторы Cisco, системы хранения данных NetApp и возможности виртуализации VMware. Платформа позволяет создать отказоустойчивую и безопасную виртуальную ИТ-инфраструктуру, которая проста в управлении и легко масштабируется», - сказал эксперт департамента облачных технологий Softline Иван Моренко.

«Мы поняли, что не нужно конкурировать с компаниями, специализирующимися на cloud-услугах, в уровне обеспечения отказоустойчивости и доступности оборудования, на котором развернута наша виртуальная инфраструктура. Было решено сосредоточиться на развитии собственных сервисов и передать непрофильные бизнес-процессы сторонней компании. В облачную инфраструктуру Softline перенесена платформа Net-Fi, на основе которой создаются сервисные бизнес-приложения любой направленности и масштаба. На данный момент в облаке развёрнуто решение для такси и таксопарков, в ближайшем будущем мы планируем развернуть там же логистический сервис по доставке. Мы очень довольны сотрудничеством с Softline. Провайдер обеспечил стабильную доступность предоставляемых нам ресурсов и круглосуточную техническую поддержку», - отметил руководитель компании BS lab Сергей Костин.



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