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ИТ-сервис «Курьерика» включен в реестр отечественного ПО

В реестр российского ПО Минцифры включен ИТ-сервис по автоматизации бизнес-процессов последней мили «Курьерика». ПО разрабатывается и интегрируется «1С-БСЛ» – совместным предприятием фирмы «1С» и ИТ-компании отраслевых решений BSL.

«Курьерика» предлагает возможности автоматизации клиентам, использующим собственных курьеров. Запись о включении ПО в реестр под №20214 размещена 27 ноября 2023 г. Основной класс программного обеспечения по классификатору – «09.13 Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)».

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«В основу сервиса «Курьерика» положена отечественная логистическая платформа доставки (разработка BSL), которая уже несколько лет эффективно используется рядом крупных компаний РФ. ПО позволяет предприятиям сферы торговли и сегмента HoReCa повысить качество курьерских услуг, улучшить контроль за доставкой товаров и оптимизировать расходы на многие бизнес-процессы. Мы рады, что наши клиенты и партнеры теперь могут быть уверены в соответствии «Курьерики» стандартам и регулированию импортозамещения в ИТ-сфере», – сказал СЕО BSL и «-БСЛ» Сергей Костин.

Презентация сервиса «Курьерика» состоялась в апреле 2023 г. Сервис представлен на рынке в двух вариантах: коробочное (on-premise) решение с возможностью кастомизации и облачный (SaaS) продукт, ориентированный в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса.

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