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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лига Ставок БК ПМБК Первая международная букмекерская компания букмекерская контора

Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора

«Лига Ставок» — федеральная финтех-компания, основанная в 2008 году. Её деятельность направлена на развитие букмекерского бизнеса, поддержку национального спорта и создание новой сферы спортивных развлечений. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 57 562 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 57 562 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 57 562 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.10.2026 Об уходе из России объявила ИТ-компания, удаленно проверяющая россиян на Wildberries, «Авито» и в Belkacar 1
27.01.2026 Власти хотят легализовать в России онлайн-казино 1
20.11.2025 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря 1
24.09.2025 Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе 6
21.07.2025 Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями 3
25.04.2025 Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам 1
13.06.2024 СЕНЛА расскажет на CNews FORUM как сократить 23% затрат на разработку ПО и за 2 месяца масштабировать технологическую экспертизу 1
30.05.2024 F.A.C.C.T. и «Лига Ставок» зафиксировали распространение схем с арендой чужих аккаунтов в ставках на спорт 3
19.02.2024 «Лига Ставок» внедрила российскую систему по управлению клиентскими данными 3
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 2
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
11.07.2023 «Лига ставок» оптимизировала работу контакт-центра совместно с Nexign 2
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 2
29.03.2023 «Лига ставок» перешла на российские облака с помощью NDBC 3
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
05.12.2022 Как перейти от управления документами к управлению контентом 2
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 2

Публикаций - 26, упоминаний - 44

Лига Ставок БК и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 522 6
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 5
МегаФон 10990 5
SAP SE 5631 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 675 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 302 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 5
UIPath 118 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 5
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 5
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 86 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 138 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 180 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16196 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1264 2
9730 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 846 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 1
Бизнес ИТ 47 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 538 1
Т1 Иннотех 214 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 28 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 50 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 8 1
Picvario - Пикварио 23 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 21 1
Инносети - Innoseti 21 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 17 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 640 7
РЖД - Российские железные дороги 2110 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 6
Ингосстрах СПАО 485 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 6
ПСБ - Промсвязьбанк 978 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 6
Абсолют Банк 251 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 6
Zenden Group - Дом одежды 66 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 6
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 6
Ингосстрах Инвестиции 22 5
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 5
МКБ - Московский кредитный банк 660 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 154 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 5
Транснефть 338 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 217 5
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 159 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Сургутнефтегаз - СНГ 289 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 189 5
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 5
36,6 - аптечная сеть 97 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 4
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 3
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 440 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 58 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4054 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3470 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5788 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3093 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6711 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 82 5
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Ассоциация УАИЛ - Ассоциация защиты прав участников азартных игр и лотерей 1 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27050 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36873 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36047 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54984 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24826 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13163 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18406 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10356 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1965 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4511 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1564 7
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 179 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24071 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12497 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 850 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26492 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7495 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6350 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3708 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2843 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2620 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7625 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14142 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8423 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18526 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5394 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6730 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34020 4
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Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1177 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26631 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5405 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13165 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13839 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2803 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3604 3
НКТ - Р7-Офис 561 6
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 5
IBM Public Cloud 26 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 231 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
VK HR Tek - ВК Эйчар Тек 71 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 161 1
OpenAI - ChatGPT 780 1
Axiom JDK СЗИ 184 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
DатаРу - ДатаРу ВМ - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - ДатаРу ПИ - DатаРу ПЛ - ДатаРу РН - ДатаРу СД - ДатаРу СМ - ДатаРу ХФ - ДатаРу XE - серия серверов 26 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - ДатаРу СВ - серия коммутаторов 3 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 22 1
Wiseadvice - EmplDocs 9 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 2 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу ДД - ДатаРу ИСФ - ДатаРу МСА - ДатаРу ОД - ДатаРу ОС - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 18 1
Айсорс - Isource Inspector 25 1
Яндекс Нейросаппорт 5 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1334 1
Linux OS 11682 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 89 1
Intel x86 - архитектура процессора 2187 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6415 1
Oracle Java - язык программирования 3503 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
JavaScript - JS - язык программирования 1452 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 354 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
Данилов Михаил 35 7
Натрусов Артем 321 7
Шадаев Максут 1237 7
Сотин Денис 216 7
Луганцев Александр 51 6
Наумов Владимир 19 6
Ложкин Руслан 36 6
Кирсанов Филипп 9 6
Вавра Владимир 23 6
Чаркин Евгений 318 6
Абакумов Евгений 230 6
Сергеев Сергей 179 6
Пономарев Андрей 27 6
Бурилов Андрей 118 6
Меденцев Константин 106 6
Ульянов Николай 177 6
Пшиченко Дмитрий 49 5
Врацкий Андрей 177 5
Линцова Екатерина 11 5
Беляков Игорь 13 5
Павлов Александр 126 5
Медокс Ярослав 45 5
Тутаев Михаил 57 5
Козерод Сергей 38 5
Касаев Сергей 28 5
Романов Кирилл 32 5
Лазарев Илья 27 5
Матвиенко Нина 29 5
Барилкин Виктор 29 5
Данилина Марианна 34 5
Миллер Артем 11 5
Гваришвили Владимир 29 5
Виноградов Артём 29 5
Степанов Андрей 39 5
Синельников Александр 28 5
Мингова Валерия 27 5
Тавадзе Марина 28 5
Спиридонов Иван 27 5
Алешкин Сергей 65 5
Труненков Сергей 37 5
Россия - РФ - Российская федерация 168851 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 35 1
Казахстан - Республика 6135 1
Европа 25037 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Индия - Bharat 5920 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1484 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2921 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1498 1
Узбекистан - Республика 2060 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 368 1
Таджикистан - Республика 967 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1575 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16388 3
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4105 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3428 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6852 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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