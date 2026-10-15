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Лига Ставок БК ПМБК Первая международная букмекерская компания букмекерская контора
«Лига Ставок» — федеральная финтех-компания, основанная в 2008 году. Её деятельность направлена на развитие букмекерского бизнеса, поддержку национального спорта и создание новой сферы спортивных развлечений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 57 562 ₽*
СОБЫТИЯ
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Лига Ставок БК и организации, системы, технологии, персоны:
|Данилов Михаил 35 7
|Натрусов Артем 321 7
|Шадаев Максут 1237 7
|Сотин Денис 216 7
|Луганцев Александр 51 6
|Наумов Владимир 19 6
|Ложкин Руслан 36 6
|Кирсанов Филипп 9 6
|Вавра Владимир 23 6
|Чаркин Евгений 318 6
|Абакумов Евгений 230 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Пономарев Андрей 27 6
|Бурилов Андрей 118 6
|Меденцев Константин 106 6
|Ульянов Николай 177 6
|Пшиченко Дмитрий 49 5
|Врацкий Андрей 177 5
|Линцова Екатерина 11 5
|Беляков Игорь 13 5
|Павлов Александр 126 5
|Медокс Ярослав 45 5
|Тутаев Михаил 57 5
|Козерод Сергей 38 5
|Касаев Сергей 28 5
|Романов Кирилл 32 5
|Лазарев Илья 27 5
|Матвиенко Нина 29 5
|Барилкин Виктор 29 5
|Данилина Марианна 34 5
|Миллер Артем 11 5
|Гваришвили Владимир 29 5
|Виноградов Артём 29 5
|Степанов Андрей 39 5
|Синельников Александр 28 5
|Мингова Валерия 27 5
|Тавадзе Марина 28 5
|Спиридонов Иван 27 5
|Алешкин Сергей 65 5
|Труненков Сергей 37 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2505 3
|Ведомости 1530 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1156 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
|VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
|ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
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