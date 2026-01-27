Разделы

27.01.2026 Власти хотят легализовать в России онлайн-казино 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским 2
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 3
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 2

Sony 6639 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 41 1
Vengeance Games 4 1
Microsoft Corporation 25307 1
9076 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Wargaming 158 1
Nintendo 798 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
Playrix Holding 32 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 3
NanduQ - Qiwi 1006 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 2
ВТБ Недвижимость 3 2
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3563 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 665 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4940 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3975 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 889 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 627 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 309 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2502 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 41 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 906 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1070 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1013 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 430 2
FreePik 1476 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 79 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 170 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
ВТБ Мои Инвестиции 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 82 1
Кремлев Умар 5 3
Путин Владимир 3378 3
Сахнов Константин 5 1
Дроконов Алексей 1 1
Хамитов Амир 1 1
Журавский Михаил 1 1
Журавская Ольга 4 1
Кадочников Павел 1 1
Лукомская Яна 1 1
Эрмантраут Юрий 1 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Костин Андрей 64 1
Рожковский Антон 3 1
Авдеев Игорь 1 1
Гаджиев Магомедрасул 1 1
Козловский Максим 1 1
Макаров Кирилл 1 1
Самсоненко Сергей 1 1
Полонская Татьяна 1 1
Смит Дмитрий 5 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 2
Канада 4992 2
Казахстан - Республика 5829 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 408 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1002 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1664 1
Россия - СФО - Омская область 742 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1328 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 965 1
Россия - ДФО - Амурская область 859 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 632 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 457 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 4
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 33 4
НКО - Некоммерческая организация 594 3
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 140 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 131 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1770 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 266 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 2
Ведомости 1277 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Universal University - Scream School - Школа компьютерной графики 4 1
Единый день голосования 139 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
