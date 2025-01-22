Сахнов Константин
Сахнов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9705 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
|Intel Corporation 12197 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
|Nvidia Corp 3490 1
|Sony 6544 1
|Colizeum Langame Software - CLS - Колизеум Лангейм Софт 6 1
|Virtus.pro - Esforce Angency 2 1
|Virtus.pro - Epicentr 2 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Черепенников Антон 83 1
|Овчинников Василий 16 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Махтиев Гаджи 3 1
|Голубев Павел 5 1
|Хамитов Амир 1 1
|Журавский Михаил 1 1
|Петросян Николай 3 1
|Карамакунян Арам 4 1
|Смит Дмитрий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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