Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166263
ИКТ 12986
Организации 10190
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24917
Персоны 70425
География 2714
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Сахнов Константин



22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
23.05.2023 Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы 1
17.03.2023 VK бежит из киберспорта. Инвестиции не окупились, игровой клуб Virtus.pro продан за копейки 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сахнов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9705 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3490 1
Sony 6544 1
Colizeum Langame Software - CLS - Колизеум Лангейм Софт 6 1
Virtus.pro - Esforce Angency 2 1
Virtus.pro - Epicentr 2 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
True Gamers - Тру Геймерс 2 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1701 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 553 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 364 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1320 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 71 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes 13 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 1
Фотобанк - Photobank 165 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3718 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1250 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 31 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 98 1
My.Games 69 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Blizzard - Hearthstone 16 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 125 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Черепенников Антон 83 1
Овчинников Василий 16 1
Кузьменко Александр 4 1
Махтиев Гаджи 3 1
Голубев Павел 5 1
Хамитов Амир 1 1
Журавский Михаил 1 1
Петросян Николай 3 1
Карамакунян Арам 4 1
Смит Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 4
Южная Корея - Республика 6649 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1474 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Казахстан - Республика 5527 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 745 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 2
Образование в России 2193 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4657 1
Спорт - Хоккей 249 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 28 1
Ведомости 1000 4
Игромания 10 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще