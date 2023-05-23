Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы

Российские геймеры снова засели в компьютерных клубах. Их популярность за последние три года резко выросла, как и их количество. На это повлияли многие факторы: отголоски изоляции после пандемии, удорожание «железа» для «тяжелых» игр, а также отсутствие дома дорогостоящих консолей. Помимо этого, такие заведения привлекают посетителей продажей алкоголя, кальянами и едой.

Популярность киберспорнивных клубов

Российские геймеры массово идут в компьютерные клубы. С 2019 по 2023 гг. аудитория этих заведений выросла вдвое, а объем рынка в денежном выражении подскочил с 13 млрд руб. до 20 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование разработчика решений для киберклубов Langame.

Увеличивается и количество самих клубов. Если в 2019 г. их было чуть более 1 тыс., то по результатам 2022 г. их число возросло до 2,3 тыс. По данным руководителя Langame Павла Голубева, самыми популярными заведениями считаются киберклубы сети Colizeum, True Gamers и CyberX. Больше всего клубов открылось в регионах, например Перми, Уфе, Нижнем Новгороде и др. В столице их число не существенно поменялось.

В некоторых клубах даже продают алкоголь. Больше четверти (26,4%) российских заведений не против использования посетителями электронных сигарет и вейпов. Для тех, кто не хочет переплачивать за еду, возможно приходить со своей. К такой практике положительно относятся 32,1% заведений.

Сколько это стоит, и во что играют

Согласно исследованию, в большей части компьютерных клубов 1 час игры стоит 100 руб. Также можно встретить и места, в которых часовой сеанс будет стоит от 50 до 70 руб. При этом цена игры может достигать и 300 руб. Средний же чек на одного пользователя, включая еду и напитки, доходит до 500 руб. За месяц один гость отдает от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Всего российский парк киберклубов составляет 60 тыс. компьютеров и 4 тыс. консолей. Самыми популярными играми для ПК являются CS:GO и Dota 2. В них играет до 70% геймеров. На консолях чаще всего играют в FIFA, Mortal Kombat и UFC, следует из исследования.

Аудитория посетителей геймерских клубов с 2019 г. по конец 2022 г. составила 2,5 млн человек, подавляющее большинство из них — лица мужского пола (92%). Основная возрастная категория посетителей варьируется от 18 до 24 лет (на них приходится около трети посетителей — 32,7%). Мужчин в возрасте от 25 до 35 лет в клубах чуть поменьше — 28,5%. Тех, кому менее 18 лет, всего 17,6%, следует из исследования Langame.

Как пояснил изданию Голубев, среди мужчин такие места гораздо популярнее в связи с «исконной маскулинностью» компьютерных клубов. Некоторые девушки тоже не безразличны к такому времяпрепровождению, однако они сталкиваются с повышенным вниманием к своим персонам со стороны посетителей-мужчин, отметил руководитель Langame.

Чем завлекают посетителей

По словам Голубева, посетителей мотивирует в первую очередь атмосфера таких мест и мощное «железо» арендуемых компьютеров. Чаще всего на ПК стоят видеокарты Nvidia (94,8% заведении) и процессоры Intel (87,5%). AMD отдает предпочтение менее 5% таких мест. Помимо этого, владельцы клубов ставят у себя вендинговые автоматы, продают алкоголь и еду, а также раскуривают кальяны.

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Старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов рассказал «Ведомостям», что популярность клубов выросла после изоляции из-за пандемии. Помимо этого, у большинства россиян просто нет дома дорогих консолей типа Xbox и PS.

На популярность клубов повлияла и увеличившаяся стоимость комплектующие для ПК. Теперь стал значительно дороже оснастить свой компьютер «железом», чтобы запускать на нем новые игры, пояснил изданию руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. Например, в 1990-х, продолжает он, популярность компьютерных клубов была обусловлена тем, что у многих просто не было ПК.

Эксперты также считают, что на популярность клубов повлияло лояльное отношение родителей к подобным заведениям, которые со временем стали более цивилизованными. Заинтересованности добавилось и из-за победы российских команд на международных турнирах.

При этом эксперты разошлись во мнении относительно того, продолжится ли тенденция к увеличению популярности таких мест. Некоторые полагают, что да, и молодежь продолжит туда ходить. Другие уверены, что эта индустрия достигла своего потолка.