Mortal Kombat Компьютерная игра (файтинг)


СОБЫТИЯ

11.07.2013 Mortal Kombat в России

Компания "1С-СофтКлаб" издаст в России РС-версию знаменитого файтинга Mortal Kombat от NetherRealm Studios и WB Games. Дисковое издание игры поступит в продажу в августе нынешнего года на английском языке.Mortal Kombat. Komplete Edition для РС содержит все
04.07.2013 Mortal Kombat Komplete Edition в продаже

Со вчерашнего дня в сервисе Steam доступна РС-версия файтинга Mortal Kombat Komplete Edition от компании WB Games. Коробочная версия ляжет на полки магазинов через месяц.Столетия понадобились Шао Кану, чтобы одержать верх над Рейденом и его союзниками. Од
19.06.2013 Системные требования Mortal Kombat

Студия High Voltage Software, которая отвечает за РС-версию файтинга Mortal Kombat, объявила системные требования для игры. Напомним, что цифровой релиз игры состоится 3 июля, а коробочное издание поступит на полки магазинов спустя месяц - 2 августа.Минимальные

22.05.2013 Mortal Kombat для РС в июле

Компания WB Games анонсировала РС-версию знаменитого файтинга Mortal Kombat, который вышел для консолей в 2011 году. Цифровой релиз игры состоится 3 июля, а коробочное изание поступит на полки магазинов спустя месяц - 2 августа.Столетия понадобились Шао К
14.06.2012 Турнир Mortal Kombat на PS Vita

PlayStation и компания "1С-СофтКлаб" приглашают всех фанатов файтингов в целом и серии Mortal Kombat в частности принять участие в масштабном турнире по самой актуальной на текущий момент версии игры, воплощенной на портативной консоли PS Vita.23 июня на территории магазина "Белы
11.05.2012 Mortal Kombat для PS Vita в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о российском релизе файтинга Mortal Kombat, созданного NetherRealm Studios и издающегося Warner Bros. Interactive Entertainment, для PlayStation Vita.Дебют Mortal Kombat на новой карманной консоли — это возможность

13.03.2012 Mortal Kombat. Komplete Edition в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о поступлении в продажу издания Mortal Kombat. Komplete Edition для Xbox 360 и PlayStation 3.В состав Komplete Edition помимо самой игры войдут все дополнительные материалы, выпущенные на текущий момент: персонажи Скарлет, Ке
12.01.2012 Mortal Kombat. Komplete Edition в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит официальным дистрибьютором полного издания одного из лучших файтингов 2011 года — Mortal Kombat. Komplete Edition.В состав Komplete Edition помимо самой игры войдут все дополнительные материалы, выпущенные на текущий момент: персонажи Скарлет, Кенши, Рейн и Фредди Крюгер; 15
05.03.2011 Mortal Kombat. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Mortal Kombat от компании Warner Bros. Interactive Entertainment. Релиз игры состоится 19 апреля этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. На следующей неделе выйдет демоверсия игры. В России

08.02.2011 Mortal Kombat в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором продолжения легендарной серии Mortal Kombat (разработчик — NetherRealmStudios; зарубежный издатель — Warner Bros. Interactive).Планируется, что в апреле 2011 года в России в продажу поступят издания для PlayStation 3 и Xbox
24.01.2011 Дата выхода Mortal Kombat

Компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявила точную дату выхода файтинга Mortal Kombat. Релиз игры состоится 19 апреля этого года для Xbox 360 и PlayStation 3.Игра будет представлять 3D файтинг с 2D механикой. Серия Mortal Kombat всегда отличалась жестокостью
26.01.2009 Успехи Mortal Kombat vs. DC Universe

Компания Midway сообщает о том, что консольный файтинг Mortal Kombat vs. DC Universe для Xbox 360 и PlayStation 3 за первые два месяца продаж разоше
18.11.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe: Видео

Midway опубликовала два новых ролика из файтинга для Xbox 360 и PlayStation 3 Mortal Kombat vs. DC Universe. Европейский релиз игры состоится 21 ноября, в Северной Америке
06.11.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe в печати

Midway отправила в печать файтингдля Xbox 360 и PlayStation 3 Mortal Kombat vs. DC Universe. Европейский релиз игры состоится 21 ноября, в Северной Америке
15.07.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe - Скриншоты

Опубликованы скриншоты из консольного файтинга Mortal Kombat vs. DC Universe от компании Midway. Выйдет игра осенью этого года на Xbox 360 и
02.07.2008 Mortal Kombat против комиксов

К выходу готовится игра, главными героями которой станут персонажи компьютерной игры Mortal Kombat и супергерои комиксов DC. Этот боевик будет построен на базе движке Unreal Engine 3.
23.05.2008 Все "фаталити" из Mortal Kombat

Смертельный удар или Fatality - фирменная "фишка" серии Mortal Kombat. В этом видео их можно увидеть все и сразу.
23.04.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe: Интервью с Эдом Буном

Опубликовано видеоинтервью (94 МБ) с Эдом Буном (Ed Boon), креативным директором игры Mortal Kombat vs. DC Universe, взятое на Midway Gamers' Day 08. В нем создатель некогда в
22.04.2008 Анонс Mortal Kombat vs. DC Universe

Компания Midway на своей пресс-конференции в Лас-Вегасе анонсировала файтинг Mortal Kombat vs. DC Universe. Когда Эд Бун (Ed Boon), отец серии Mortal Kombat, проде

1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 13
Midway 109 13
Warner Bros. - Warner Bros. Games - NetherRealm Studios 16 11
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 30 5
Nintendo 797 4
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 260 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 340 3
Новый диск 960 2
Midway Newcastle 2 2
Sony 6637 2
Microsoft Corporation 25266 2
AMD - Advanced Micro Devices 4476 2
Blizzard Entertainment 334 2
Nvidia Corp 3743 2
Capcom 283 2
Square Enix 205 1
THQ 296 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Codemasters 244 1
NCsoft 101 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 227 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
EA - Maxis 71 1
Ritmix 63 1
THQ - Midway San Diego 1 1
Colizeum Langame Software - CLS - Колизеум Лангейм Софт 7 1
CyberX 3 1
Western Digital Corporation - WDC 574 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Wargaming 158 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 1
Wacom 142 1
Ubisoft Montreal 46 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 425 1
Ростех - Азимут 81 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 13
Warner 535 9
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 29 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 5
Белый Ветер 362 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
True Gamers - Тру Геймерс 3 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 29 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 1
LEGO 255 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Block - Square 198 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Верный - торговая сеть 310 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 3
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 117 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 19
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 11
Аксессуары 4134 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4496 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4203 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 387 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
Микрофон - Microphone 2707 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 1
Часы - Watch 997 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп 13 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 74 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 497 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 154 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Фотобанк - Photobank 206 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4096 22
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 10
Epic Games - Unreal Engine 323 8
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 371 6
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 6
Nintendo Wii - игровая консоль 760 5
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 189 3
God of War - компьютерная игра 47 3
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 3
Сэкбой: Большое приключение - Компьютерная игра (Платформер) 2 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 2
Turbine Lord of the Rings 67 2
Nintendo Wii U 75 2
Sony Pulse 3D 3 2
Sony Media Remote 8 2
Linux OS 10943 2
Microsoft Windows 16365 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 164 2
Microsoft Windows XP 2421 2
Cyberpunk 2077 40 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Nvidia GeForce GTS 48 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 1
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
AMD Radeon HD 281 1
AMD Phenom 126 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
Sony PlayStation Move 24 1
AMD Radeon 290 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 53 1
NCSoft Lineage 98 1
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 47 1
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 30 1
Nintendo Wii Music 1 1
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 8
Gray Justin - Грей Джастин 8 8
Голубев Павел 5 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Сахнов Константин 5 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Мезин Сергей 32 1
Tsujihara Kevin - Цужихара Кевин 2 1
Woo John - Ву Джон 15 1
Capps Mike - Каппс Майк 3 1
Сухоруков Сергей 24 1
Большаков Василий 11 1
Носков Константин 239 1
Малахов Александр 20 1
Староверова Екатерина 1 1
Anderson Paul - Андерсон Пол 4 1
Lambert Christopher - Ламберт Кристофер 1 1
Jones Duncan - Джонс Дункан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 6
Европа 24653 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 2
Земля - планета Солнечной системы 10668 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 2
США - Вашингтон - Сиэтл 404 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
США - Калифорния - Сан-Диего 369 2
Италия - Тоскана 6 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13556 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Великобритания - Лондон 2410 1
США - Колорадо 385 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Украина 7801 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Канада 4987 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1238 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 1
Америка - Американский регион 2189 1
Нидерланды 3637 1
США - Миннесота - Миннеаполис 67 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 4
Английский язык 6882 3
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 2
СССР и США - Холодная война 213 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Спорт - Футбол 753 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 656 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Gamespot 38 1
The Independent 32 1
Ведомости 1256 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
ИгроМир 119 2
День молодёжи - 27 июня 1002 2
Warner Bros. - Midway Summit - Midway Gamers' Day 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
