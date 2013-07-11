Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mortal Kombat Компьютерная игра (файтинг)
|11.07.2013
|
Mortal Kombat в России
Компания "1С-СофтКлаб" издаст в России РС-версию знаменитого файтинга Mortal Kombat от NetherRealm Studios и WB Games. Дисковое издание игры поступит в продажу в августе нынешнего года на английском языке.Mortal Kombat. Komplete Edition для РС содержит все
|04.07.2013
|
Mortal Kombat Komplete Edition в продаже
Со вчерашнего дня в сервисе Steam доступна РС-версия файтинга Mortal Kombat Komplete Edition от компании WB Games. Коробочная версия ляжет на полки магазинов через месяц.Столетия понадобились Шао Кану, чтобы одержать верх над Рейденом и его союзниками. Од
|19.06.2013
|
Системные требования Mortal Kombat
Студия High Voltage Software, которая отвечает за РС-версию файтинга Mortal Kombat, объявила системные требования для игры. Напомним, что цифровой релиз игры состоится 3 июля, а коробочное издание поступит на полки магазинов спустя месяц - 2 августа.Минимальные
|22.05.2013
|
Mortal Kombat для РС в июле
Компания WB Games анонсировала РС-версию знаменитого файтинга Mortal Kombat, который вышел для консолей в 2011 году. Цифровой релиз игры состоится 3 июля, а коробочное изание поступит на полки магазинов спустя месяц - 2 августа.Столетия понадобились Шао К
|14.06.2012
|
Турнир Mortal Kombat на PS Vita
PlayStation и компания "1С-СофтКлаб" приглашают всех фанатов файтингов в целом и серии Mortal Kombat в частности принять участие в масштабном турнире по самой актуальной на текущий момент версии игры, воплощенной на портативной консоли PS Vita.23 июня на территории магазина "Белы
|11.05.2012
|
Mortal Kombat для PS Vita в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о российском релизе файтинга Mortal Kombat, созданного NetherRealm Studios и издающегося Warner Bros. Interactive Entertainment, для PlayStation Vita.Дебют Mortal Kombat на новой карманной консоли — это возможность
|13.03.2012
|
Mortal Kombat. Komplete Edition в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о поступлении в продажу издания Mortal Kombat. Komplete Edition для Xbox 360 и PlayStation 3.В состав Komplete Edition помимо самой игры войдут все дополнительные материалы, выпущенные на текущий момент: персонажи Скарлет, Ке
|12.01.2012
|
Mortal Kombat. Komplete Edition в России
Компания "1С-СофтКлаб" выступит официальным дистрибьютором полного издания одного из лучших файтингов 2011 года — Mortal Kombat. Komplete Edition.В состав Komplete Edition помимо самой игры войдут все дополнительные материалы, выпущенные на текущий момент: персонажи Скарлет, Кенши, Рейн и Фредди Крюгер; 15
|05.03.2011
|
Mortal Kombat. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Mortal Kombat от компании Warner Bros. Interactive Entertainment. Релиз игры состоится 19 апреля этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. На следующей неделе выйдет демоверсия игры. В России
|08.02.2011
|
Mortal Kombat в России
Компания "1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором продолжения легендарной серии Mortal Kombat (разработчик — NetherRealmStudios; зарубежный издатель — Warner Bros. Interactive).Планируется, что в апреле 2011 года в России в продажу поступят издания для PlayStation 3 и Xbox
|24.01.2011
|
Дата выхода Mortal Kombat
Компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявила точную дату выхода файтинга Mortal Kombat. Релиз игры состоится 19 апреля этого года для Xbox 360 и PlayStation 3.Игра будет представлять 3D файтинг с 2D механикой. Серия Mortal Kombat всегда отличалась жестокостью
|26.01.2009
|
Успехи Mortal Kombat vs. DC Universe
Компания Midway сообщает о том, что консольный файтинг Mortal Kombat vs. DC Universe для Xbox 360 и PlayStation 3 за первые два месяца продаж разоше
|18.11.2008
|
Mortal Kombat vs. DC Universe: Видео
Midway опубликовала два новых ролика из файтинга для Xbox 360 и PlayStation 3 Mortal Kombat vs. DC Universe. Европейский релиз игры состоится 21 ноября, в Северной Америке
|06.11.2008
|
Mortal Kombat vs. DC Universe в печати
Midway отправила в печать файтингдля Xbox 360 и PlayStation 3 Mortal Kombat vs. DC Universe. Европейский релиз игры состоится 21 ноября, в Северной Америке
|15.07.2008
|
Mortal Kombat vs. DC Universe - Скриншоты
Опубликованы скриншоты из консольного файтинга Mortal Kombat vs. DC Universe от компании Midway. Выйдет игра осенью этого года на Xbox 360 и
|02.07.2008
|
Mortal Kombat против комиксов
К выходу готовится игра, главными героями которой станут персонажи компьютерной игры Mortal Kombat и супергерои комиксов DC. Этот боевик будет построен на базе движке Unreal Engine 3.
|23.05.2008
|
Все "фаталити" из Mortal Kombat
Смертельный удар или Fatality - фирменная "фишка" серии Mortal Kombat. В этом видео их можно увидеть все и сразу.
|23.04.2008
|
Mortal Kombat vs. DC Universe: Интервью с Эдом Буном
Опубликовано видеоинтервью (94 МБ) с Эдом Буном (Ed Boon), креативным директором игры Mortal Kombat vs. DC Universe, взятое на Midway Gamers' Day 08. В нем создатель некогда в
|22.04.2008
|
Анонс Mortal Kombat vs. DC Universe
Компания Midway на своей пресс-конференции в Лас-Вегасе анонсировала файтинг Mortal Kombat vs. DC Universe. Когда Эд Бун (Ed Boon), отец серии Mortal Kombat, проде
