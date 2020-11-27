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«М.Видео» и «Эльдорадо» отправили в доставку все Playstation 5 и открыли новый предзаказ

Ритейл Розница Техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что 100% заказанных консолей Playstation 5, включая версию с дисководом и Digital Edition, поступили на склад ритейлеров и переданы в доставку. «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли вторую волну предзаказов на PS5 и начали продажу аксессуаров.

Поставки Playstation 5 с дисководом, оформленные в рамках первой волны предзаказов, на центральный распределительный центр «М.Видео-Эльдорадо» завершились 21 ноября 2020 г., цифровой версии – 26 ноября, таким образом, все предзаказы уже переданы в доставку, и подавляющее большинство клиентов получили долгожданные консоли. Ритейлеры 27 ноября открыли вторую волну предзаказов на PS5.

«М.Видео» и «Эльдорадо» с 21 ноября также открыли продажи отдельного беспроводного контроллера Dualsense для Playstation 5 (5790 руб.). 27 ноября стартовали продажи еще нескольких аксессуаров – зарядной станции для двух беспроводных геймпадов Dualsense, Media Remote (пульта управления) для взаимодействия с фильмами и стриминговыми видеосервисами (2490 руб. каждый), HD-камера с двумя объективами 1080p для стримов (4990 руб.) и беспроводной гарнитуры Pulse 3D с поддержкой 3D-звука и двумя встроенным микрофонами и улучшенной технологией шумоподавления (8290 руб.).

«Мы мобилизовали все усилия, включая авиаперевозки и доставку силами своих сотрудников, чтобы несмотря на все нюансы с поставками, организовать максимально быструю транспортировку PS5 всем покупателям. В результате, мы сократили стандартные логистические процедуры, которые обычно занимают пару дней, до нескольких часов, и обеспечили доставку консолей нового поколения в более чем 100 городов за считанные дни, надеемся, наши покупатели отнеслись с пониманием, если в ряде случаев очередность по датам предзаказов была нарушена. Мы однозначно гарантируем, что все, кто оформляет предзаказ в «М.Видео» и «Эльдорадо», получают новинки одними из первых. С 27 ноября мы открыли новую волну предзаказов, чтобы поклонники консоли имели возможность оформить покупку в этом году», – отметил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

«М.Видео» организовала доставки Playstation 5 в ночь с 18 на 19 ноября, накануне официального старта. Первыми обладателями новинки уже вечером 18 ноября стали несколько сотен покупателей «М.Видео» из десяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара и Владивостока. Получатели были выбраны случайным образом среди тех, кто оформил предзаказ.

Продажи новых игр для Playstation 5 уже стартовали в «М.Видео» и «Эльдорадо». На сайте и в магазинах доступны эксклюзивы Demon’s Souls, «Сэкбой: Большое приключение», «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» в обычном и Ultimate-издании. В обеих сетях также появились «Assassin's Creed: Вальгалла», Mortal Kombat 11: Ultimate, Watch Dogs: Legion и Just Dance 2021. Стоимость стандартных изданий первых игр для Playstation 5 на диске начинается от 3790 руб.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» за десять месяцев 2020 г. россияне приобрели порядка 485 тыс. игровых консолей на сумму 8,7 млрд руб., что больше на 12% в штуках и 8% в деньгах, чем годом ранее. Каждая вторая современная консоль куплена в «М.Видео» или «Эльдорадо». Лидером российского рынка среди производителей стала компания Sony. На семейство консолей Playstation 4 пришлось около 50% штучных продаж и 75% от денежного объема всего рынка.

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