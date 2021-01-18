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Watch Dogs: Legion Компьютерная игра (action-adventure)

Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure)

СОБЫТИЯ

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18.01.2021 Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение 2
27.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» отправили в доставку все Playstation 5 и открыли новый предзаказ 1
06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами 1
16.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
25.08.2017 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена 1
05.06.2017 Обновлённая мощь Acer идёт в Россию 1
01.06.2017 Acer начала российские продажи обновленного ноутбука Aspire V Nitro. Цена 1
10.03.2017 Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12 1
23.12.2016 Acer начал российские продажи монитора Predator Z271T с технологией Tobii. Фото 1
22.08.2014 Пять лучших игр для PlayStation 4 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
03.06.2014 Обзор игры Watch Dogs – блин не комом, но с комочками 1
22.11.2013 «М.Видео» объявила о старте продаж игровых консолей Sony PlayStation 4 1
08.11.2013 Microsoft выдала видео главного конкурента за ролик приставки Xbox One 1
16.10.2013 Watch Dogs и The Crew перенесены 1
12.09.2013 Watch Dogs. Видео 1
07.09.2013 Watch Dogs. Видео 1
21.08.2013 Watch Dogs. Скриншоты 1
21.08.2013 Watch Dogs. Видео 1
13.08.2013 Watch Dogs. Видео 1
01.08.2013 Watch Dogs. Видео 1
31.07.2013 Watch Dogs. Видео 1
03.07.2013 Лучшие игры прошедшей E3 2013 1
18.06.2013 Watch Dogs. Скриншоты 1
11.06.2013 Watch Dogs. Видео 1
10.05.2013 Watch Dogs. Скриншоты 1
30.04.2013 Watch Dogs выйдет в ноябре 1
21.02.2013 Watch Dogs. Видео 1
05.06.2012 Ubisoft анонсирует Watch Dogs 1
05.06.2012 В Лос-Анджелесе открылась E3-2012 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Watch Dogs: Legion и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 770 20
Nvidia Corp 3979 7
Acer Group - Acer Inc 2771 5
Sony 6732 5
Microsoft Corporation 25741 4
Tobii Technology 23 4
Nintendo 819 3
Ubisoft Montreal 46 3
EA - Electronic Arts 1317 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Starbreeze Studios 33 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2170 1
HP Inc. 5879 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 737 1
Adobe Systems 1594 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 780 1
Epic Games 171 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Doom Eternal 12 1
Microsoft - Activision Blizzard 510 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Capcom 290 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
Crytek 146 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2928 3
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Лента - Монетка - торговая сеть 68 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2408 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Верный - торговая сеть 325 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18284 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7879 11
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1505 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 753 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4578 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3768 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10725 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3137 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6424 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13208 3
Аксессуары 4264 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 366 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3927 3
DDR - Double data rate 3076 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10572 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6453 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2364 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1104 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10639 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1616 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1998 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1110 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 728 2
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 246 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3296 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3891 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1735 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 903 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2259 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4194 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4158 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 11
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 262 8
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 5
Tom Clancy’s - Ghost Recon Wildlands 6 5
Nvidia GeForce GTX 523 4
Acer Predator 224 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1369 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 269 4
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 3
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 3
Nvidia G-Sync 173 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 3
Cyberpunk 2077 45 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 3
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 3
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 193 2
Acer Predator DustDefender 8 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 2
Nintendo Wii U 75 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
Google YouTube - Видеохостинг 2994 2
Intel Core - Семейство процессоров 1250 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1931 2
Acer CoolBoost 21 2
Acer AeroBlade 3D 30 2
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
Microsoft DirectX 722 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 2
EA Mass Effect - компьютерная игра 134 2
Acer Predator Z - Серия мониторов 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Sony Pulse 3D 3 1
Sony Media Remote 8 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 1
Сэкбой: Большое приключение - Компьютерная игра (Платформер) 2 1
Bleszinski Cliff - Блежински Клифф 8 1
Depp Johnny - Депп Джонни 9 1
Мельникова Анастасия 439 1
Сухоруков Сергей 24 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 2
Франция - Французская Республика 8161 2
США - Иллинойс - Чикаго 440 2
Европа 24933 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2520 1
Япония 13782 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Канада 5071 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 1
Россия - СФО - Новосибирск 4859 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
Испания - Королевство 3830 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2352 1
Великобритания - Шотландия 341 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Канада - Монреаль 71 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1655 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7460 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3339 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5483 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3845 2
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Физика - Physics - область естествознания 2933 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 992 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 617 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2667 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
IGN 54 1
BleepingComputer - Издание 458 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
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