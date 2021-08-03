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EA Digital Illusions CE Frostbite

СОБЫТИЯ

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03.08.2021 Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed 1
03.07.2019 NVIDIA RTX теперь - Super! 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве 1
25.11.2014 Samsung оснастит поддержкой FreeSync новые мониторы с разрешением UHD 1
22.11.2013 Need for Speed Rivals в продаже 1
21.11.2013 Battlefield 4 Second Assault. Официальное видео 1
22.08.2013 Command & Conquer. Мы создадим танк 1
21.08.2013 Command & Conquer. Скриншоты 1
21.08.2013 Command & Conquer. Видео с Gamescom 2013 1
06.08.2013 Command & Conquer. Дневники разработчиков №2 1
20.07.2013 Предзаказ Battlefield 4 для консолей нового поколения 1
18.07.2013 Линейка продуктов Battlefield 1
25.06.2013 Battlefield 4. Особенности движка Frostbite 3 2
21.06.2013 Battlefield 4. Режим "Спектратор" 1
13.06.2013 Mirror’s Edge возвращается 2
23.05.2013 Need for Speed Rivals анонсирована 1
22.05.2013 Дата выхода Battlefield 4 1
08.05.2013 Battlefield 4. Скриншоты 2
27.03.2013 17 минут геймплея Battlefield 4 2
07.03.2013 Демоверсия Army of TWO: The Devil's Cartel на следующей неделе 1
05.12.2012 Army of TWO: The Devil's Cartel. Скриншоты 1
06.11.2012 Дата российского релиза Army of TWO: The Devil's Cartel 1
03.11.2012 Army of TWO: The Devil's Cartel. Дфтф выхода, скриншоты 1
23.10.2012 Army of TWO: The Devil's Cartel. Видео 1
17.09.2012 Dragon Age III: Inquisition. Анонс 2
16.08.2012 C&C Generals 2 теперь Play4Free 2
15.08.2012 Army of TWO: The Devil's Cartel. Видео с Gamescom 2012 1
26.04.2012 Battlefield 3: Close Quarters. Скриншоты 1
09.03.2012 Три дополнения для Battlefield 3 2
25.02.2012 Medal of Honor: Warfighter в разработке 1
17.12.2011 Command & Conquer: Tiberium Alliances. Скриншоты 1
14.12.2011 Command & Conquer идет в онлайн 1
13.12.2011 Релиз Battlefield 3: Back to Karkand состоялся 1
13.12.2011 Как хорошо быть генералом 1
11.12.2011 Command & Conquer: Generals 2 в разработке 1
02.12.2011 Дата выхода Battlefield 3: Back to Karkand 1

Публикаций - 95, упоминаний - 135

EA Digital Illusions CE Frostbite и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 68
EA DICE 165 55
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
EA - BioWare 205 6
Visceral Games 52 6
Microsoft Corporation 25775 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 4
CD Projekt RED 90 2
From Software 25 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
SAS Institute 1082 2
Blizzard Entertainment 343 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Nvidia Corp 4002 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Square Enix 215 1
EA Sports 71 1
Infinity Ward 86 1
Treyarch 60 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Pandemic Studios 30 1
Larian Studios 32 1
PNY Technologies 37 1
EVGA 14 1
Palit Microsystems 45 1
Insomniac Games 12 1
Palit Microsystems - Gainward 13 1
TaleWorlds Entertainment 23 1
Hands-On Mobile - Mforma - nGame 8 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Samsung Electronics 11065 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Razer Inc 88 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Азбука-Аттикус 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 48
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 25
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 20
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 13
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
Трассирование - Трассировка 76 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Аксессуары 4282 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 196 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Game engine - Игровой движок 75 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
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Sony Playstation Store - PS Store 81 4
Sony Playstation Network - PSN 204 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Xbox Live 309 3
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Porsche Carrera 18 2
Automobili Lamborghini Aventador 3 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
EA The Sims - компьютерная игра 169 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
AMD Phenom 127 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 1
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 1
AMD Radeon 295 1
EA Star Wars 60 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
BMW M - Motorsport GmbH - M-Technik 26 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
EA - Tiburon Entertainment - EA Tiburon Zubo - EA Tiburon Mercenaries - EA Tiburon Skate It 3 1
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 1
Nintendo Network 4 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
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McNab Andy - МакНаб Энди 14 3
Van Dyke Gordon - Ван Дайк Гордон 5 3
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Troedsson Karl-Magnus - Тродсон Карл-Магнус 4 2
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Шейк Ирина 2 1
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Muzyka Ray - Музыка Рэй 14 1
Brown Eric - Браун Эрик 4 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Зайцев Михаил 345 1
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Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
США - Калифорния 4829 4
Китай - Шанхай 833 4
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Швеция - Стокгольм 410 3
Иран - Тегеран 161 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Канада 5082 1
Украина 7928 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Мексика - Мехико 79 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 9
Черный юмор 50 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 4
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 4
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Физика - Physics - область естествознания 2940 2
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Kotaku 24 1
TheRecord 4 1
IGN 54 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Ignite 44 1
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