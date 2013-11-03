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Infinity Ward



03.11.2013 Call of Duty: Ghosts. Live-Action 1
29.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Режим Extinction 1
08.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Системные требования 2
04.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео 1
16.09.2013 Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России 1
16.09.2013 Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России 1
12.09.2013 Call of Duty: Ghosts. Одиночная кампания 1
21.08.2013 Titanfall. Демонстрация на Gamescom 2013 1
15.08.2013 Call of Duty: Ghosts. Мультиплеер 1
26.07.2013 Call of Duty: Ghosts выйдет на Wii U 1
05.07.2013 Call of Duty: Ghosts. Скриншоты 1
11.06.2013 Анонс игры Titanfall 1
23.05.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео 1
21.05.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео 1
17.05.2013 Call of Duty: Ghosts в России 1
23.10.2011 CoD: Modern Warfare 3. Системные требования и видео 1
02.09.2011 Call of Duty: Modern Warfare 3. Видео 1
10.08.2011 Call of Duty: Modern Warfare 3. Видео 1
25.07.2011 Call of Duty: Modern Warfare 3 в России 1
23.07.2011 Modern Warfare 3. Скриншоты 1
26.05.2011 Modern Warfare 3. Скриншоты 1
24.05.2011 Дебютный трейлер Modern Warfare 3 1
14.05.2011 CoD: Modern Warfare 3. Тизер-ролик и первые подробности 1
08.06.2010 Respawn планирует анонс на Е3 1
14.05.2010 Call of Duty в космосе? 1
28.04.2010 Infinity Ward Employee Group против Activision 1
23.04.2010 Infinity Ward пополняет ряды Respawn Entertainment 2
23.04.2010 Конвейер Call of Duty 1
14.04.2010 Исход из Infinity Ward продолжается 2
13.04.2010 Бывшие боссы Infinity Ward уходят к ЕА 2
06.04.2010 Infinity Ward теряет сотрудников 3
04.03.2010 Джейсон Вест и Винс Зэмпелла против Activision 3
03.03.2010 Infinity Ward обезглавлена 2
03.03.2010 Infinity Ward обезглавлена 2
22.01.2010 «1С»: призывы депутата Госдумы похожи на начало рейдерской атаки на нас 1
09.01.2010 Infinity Ward займется ММО? 1
12.11.2009 CoD: Modern Warfare 2 - 7 миллионов за первый день 1
10.11.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2 в продаже 1
05.11.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2. Видео 1
23.10.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2. Системные требования 1

Публикаций - 84, упоминаний - 97

Infinity Ward упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Activision Blizzard 405 55
Новый диск 590 16
EA - Electronic Arts 1066 4
AMD Graphics Product Group - ATI 409 4
4205 3
Intel Corporation 4546 2
Nintendo 325 2
Nvidia Corp 2170 2
Blizzard Entertainment 255 1
Konami 84 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Obsidian Entertainment 74 1
Ubisoft Montreal 41 1
BBDO BOOTLEG 4 1
Microsoft Corporation 12409 1
Yahoo! 1451 1
Facebook 3947 1
DreamWorks Animation LLC 17 1
Веста 15 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 138 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
ЛДПР 73 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 214 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 100 24
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 15
Microsoft Xbox - Игровая приставка 586 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 3
Nvidia GeForce GTX 2213 2
Microsoft DirectX 422 2
Nintendo Wii - игровая консоль 637 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 184 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 277 2
EA Titanfall - компьютерная игра 11 2
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 49 1
Nintendo DS - игровая консоль 267 1
Sony Playstation Network 143 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 182 1
Microsoft Xbox Live 239 1
Microsoft Exchange 719 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Microsoft Windows XP 1051 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Великобритания - Лондон 945 23
Россия - Российская федерация - РФ 61456 16
Европа Восточная 1850 16
Франция - Париж 413 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 222 7
Индия - Республика 2333 7
Германия - Гамбург 62 7
США - Нью-Йорк 1224 7
Бразилия - Рио-де-Жанейро 46 5
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 121 5
Казахстан - Республика 2834 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 911 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 1
США - Лос-Анджелес 322 1
Литва - Литовская Республика 363 1
Латвия - Латвийская Республика 486 1
Эстония - Эстонская Республика 475 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 549 1
США - Калифорния 1113 1
Северная Америка 1519 1
Украина 3765 1
Ближний Восток 1593 1
Прибалтика - Балтия 689 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
Вторая мировая война 347 1
Русский язык 1081 1
Kotaku 21 1
NPD Group 102 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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