Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infinity Ward
Публикаций - 84, упоминаний - 97
Infinity Ward упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Activision Blizzard 405 55
|Новый диск 590 16
|EA - Electronic Arts 1066 4
|AMD Graphics Product Group - ATI 409 4
|1С 4205 3
|Intel Corporation 4546 2
|Nintendo 325 2
|Nvidia Corp 2170 2
|Blizzard Entertainment 255 1
|Konami 84 1
|1С-СофтКлаб 1019 1
|Obsidian Entertainment 74 1
|Ubisoft Montreal 41 1
|BBDO BOOTLEG 4 1
|Microsoft Corporation 12409 1
|Yahoo! 1451 1
|Facebook 3947 1
|DreamWorks Animation LLC 17 1
|Веста 15 1
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 138 2
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
|Вторая мировая война 347 1
|Русский язык 1081 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru