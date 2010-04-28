Infinity Ward Employee Group против Activision 38 членов команды, создавшей Call Of Duty: Modern Warfare 2, в том числе 17 человек, продолжающих по-прежнему работать в Infinity Ward, подали новый коллективный иск против Activision. В иске в частности говорится, что издатель выплатил разработчикам лишь $28 млн. из положенных $114 млн. бонусов и роялти. Помимо