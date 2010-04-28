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Infinity Ward
СОБЫТИЯ
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|28.04.2010
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Infinity Ward Employee Group против Activision
38 членов команды, создавшей Call Of Duty: Modern Warfare 2, в том числе 17 человек, продолжающих по-прежнему работать в Infinity Ward, подали новый коллективный иск против Activision. В иске в частности говорится, что издатель выплатил разработчикам лишь $28 млн. из положенных $114 млн. бонусов и роялти. Помимо
|23.04.2010
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Infinity Ward пополняет ряды Respawn Entertainment
Девять из тринадцати сотрудников, уволившихся из Infinity Ward, в настоящее время входят в состав недавно открытой студии Respawn Entertainment. Среди них: главный дизайнер IW Тодд Алдерман (Todd Alderman), аниматоры IW Крис Черубин (Chris Ch
|14.04.2010
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Исход из Infinity Ward продолжается
Опальную студию Infinity Ward покинули еще четыре сотрудника. Согласно информации, размещенной на сайте Kotaku, распростились с IW два главных дизайнера Call of Duty: Modern Warfare 2 Стив Фукуда (Steve Fukuda
|13.04.2010
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Бывшие боссы Infinity Ward уходят к ЕА
Бывшие боссы Infinity Ward, президент Джейсон Вест (Jason West) и директор студии Винс Зэмпелла (Vince Zampella), как и ожидалось, не стали долго отсиживаться в отпусках. Буквально вчера по сети поползли сл
|06.04.2010
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Infinity Ward теряет сотрудников
Сегодня стало известно, что студию Infinity Ward покинули еще два ключевых сотрудника: главный дизайнер Тодд Алдерман (Todd Alderman), проработавший в студии восемь лет, и главный программист Франческо Гиглиотти (Francesco Gigli
|03.03.2010
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Infinity Ward обезглавлена
Вчера многочисленные источники стали осторожно публиковать слухи о разгорающемся конфликте руководства студии Infinity Ward, разработчиков орденоносной серии Call of Duty, с компанией Activision, издателем игры. Причиной размолвки, по слухам, послужили недобросовестное поведенение издателя в плане выпл
|03.03.2010
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Infinity Ward обезглавлена
Вчера многочисленные источники стали осторожно публиковать слухи о разгорающемся конфликте руководства студии Infinity Ward, разработчиков орденоносной серии Call of Duty, с компанией Activision, издателем игры. Причиной размолвки, по слухам, послужили недобросовестное поведенение издателя в плане выпл
|09.01.2010
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Infinity Ward займется ММО?
По сообщениям различных источников, студия Infinity Ward приступает к созданию ММО-игры под брендом Call of Duty. Портал Distructoid, ссылаясь на "надежные источники", опубликовал информацию о том, что Infinity приняла на работу ветеран
Infinity Ward и организации, системы, технологии, персоны:
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