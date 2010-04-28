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Infinity Ward

СОБЫТИЯ

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28.04.2010 Infinity Ward Employee Group против Activision

38 членов команды, создавшей Call Of Duty: Modern Warfare 2, в том числе 17 человек, продолжающих по-прежнему работать в Infinity Ward, подали новый коллективный иск против Activision. В иске в частности говорится, что издатель выплатил разработчикам лишь $28 млн. из положенных $114 млн. бонусов и роялти. Помимо

23.04.2010 Infinity Ward пополняет ряды Respawn Entertainment

Девять из тринадцати сотрудников, уволившихся из Infinity Ward, в настоящее время входят в состав недавно открытой студии Respawn Entertainment. Среди них: главный дизайнер IW Тодд Алдерман (Todd Alderman), аниматоры IW Крис Черубин (Chris Ch
14.04.2010 Исход из Infinity Ward продолжается

Опальную студию Infinity Ward покинули еще четыре сотрудника. Согласно информации, размещенной на сайте Kotaku, распростились с IW два главных дизайнера Call of Duty: Modern Warfare 2 Стив Фукуда (Steve Fukuda
13.04.2010 Бывшие боссы Infinity Ward уходят к ЕА

Бывшие боссы Infinity Ward, президент Джейсон Вест (Jason West) и директор студии Винс Зэмпелла (Vince Zampella), как и ожидалось, не стали долго отсиживаться в отпусках. Буквально вчера по сети поползли сл
06.04.2010 Infinity Ward теряет сотрудников

Сегодня стало известно, что студию Infinity Ward покинули еще два ключевых сотрудника: главный дизайнер Тодд Алдерман (Todd Alderman), проработавший в студии восемь лет, и главный программист Франческо Гиглиотти (Francesco Gigli
03.03.2010 Infinity Ward обезглавлена

Вчера многочисленные источники стали осторожно публиковать слухи о разгорающемся конфликте руководства студии Infinity Ward, разработчиков орденоносной серии Call of Duty, с компанией Activision, издателем игры. Причиной размолвки, по слухам, послужили недобросовестное поведенение издателя в плане выпл
03.03.2010 Infinity Ward обезглавлена

Вчера многочисленные источники стали осторожно публиковать слухи о разгорающемся конфликте руководства студии Infinity Ward, разработчиков орденоносной серии Call of Duty, с компанией Activision, издателем игры. Причиной размолвки, по слухам, послужили недобросовестное поведенение издателя в плане выпл
09.01.2010 Infinity Ward займется ММО?

По сообщениям различных источников, студия Infinity Ward приступает к созданию ММО-игры под брендом Call of Duty. Портал Distructoid, ссылаясь на "надежные источники", опубликовал информацию о том, что Infinity приняла на работу ветеран

Публикаций - 86, упоминаний - 86

Infinity Ward и организации, системы, технологии, персоны:

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