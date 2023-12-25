Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров го дна в рамках исследовательского проекта, посвященного распространению морского дна — геологическому процессу, который вызвал расхождение африканского и американского континентов, тем самым раскрыв Атлантический океан. Вместо плоских осадочных толщ, которые ученые ожидали увидеть на плато, они обнаружили под морским дном 8,5-километровую впадину с весьма необычными характеристиками. Ее ос

Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику Microsoft совместно с Facebook и Telxius закончили работу по прокладке трансатлантического интернет-кабеля Marea. На данный момент это самый мощный подводный кабель пересекающий Атлантику. Его пропускная способность составляет 160 Тбит данных в секунду, что в 16 млн раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии, это эквивалентно 71 млн одновременных

Потепление Атлантики грозит миру малярией Исследователи из Университета Мичигана обнаружили неожиданную связь температуры поверхности Атлантического океана и эпидемии малярии в Индии. Судя по всему, мы пока даже не подозреваем,

Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем м Дансгора-Эшгера, в этом регионе более плавные и незначительные. Схематическое изображение течений Атлантического океана Исчезновение или уменьшение интенсивности Северо-Атлантического течения

Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, в результате чего погибли трое водителей в штате Виргиния, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Там все еще действует режим чрезвычайного положения, объявл

В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган, получивший название "Билл". К настоящему моменту атлантическому шторму присвоена третья категория опасности. Ураган "Билл" движется со ск

В Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины Как сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ, в Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 фе

В Атлантическом океане зафиксирован первый в сезоне ураган В Атлантическом океане шторм усилился до урагана первой категории опасности. Это первый ураган,

Ученые прогнозируют активный сезон ураганов твий, чем обычно. Сезон начинается в июне, когда повышается температура воды в тропических областях Атлантического океана, и продолжается до конца ноября. Исследователи из Университета штата Ко

Глобальное потепление уменьшит число ураганов над Атлантикой вала, что повышение среднегодовой температуры на 2,8 градуса Цельсия не увеличит число ураганов над Атлантическим океаном. Серия симуляций показала, что в случае повышения температуры до 2100 г

В Атлантике начались российско-французские военно-морские учения ороны РФ, российско-французские военно-морские учения "ПАССЕКС" начались сегодня в Северо-Восточной Атлантике. Российскую сторону на учениях представляет большой противолодочный корабль "Адмира

Продолжаются учения ВМФ с участием самолетов дальней авиации ВВС в Атлантике Ту-160 с авиабазы Энгельс (Саратовская область), которые возглавляют гвардии подполковники Игорь Скитский и Виктор Истомин, 22 января успешно отрабатывали ряд задач по плану руководителя учений ВМФ в Атлантике и проводили тактические пуски ракет, а также выполняли задачи по воздушному патрулированию. В ходе выполнения длительного полета стратеги сопровождаются самолетами F-16 и "Торнадо" Ан

Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике Как сообщает служба информации Минобороны России, в Северо-Восточной Атлантике 21 января начались учения корабельной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом команду

ВВС примут активное участие в учениях Военно-морского Флота в Атлантике Как сообщает служба информации ВВС, в учениях корабельной ударной группы Военно-морского Флота в Атлантике активно принимают участие Военно-воздушные силы. Сегодня в район учений в Бискайский залив вылетело 2 стратегических ракетоносца Ту-160, которые по плану руководителя учения отработаю

Семена хлопкового дерева успешно пересекали Атлантику ntandra) семейства мальвовых. Долгое время это считалось одним из доказательств существования в прошлом единого материка. Однако ученые выяснили, что семена хлопкового дерева могут успешно пересекать Атлантический океан, и заселение Африки этим растением произошло тогда, когда материки существовали раздельно.

Российские геологи исследуют центральную Атлантику о-видимому, отвечающая новому (четвертому) рудному телу. В последнее время интерес к данному району Атлантики и рудным объектам, открытым специалистами ПМГРЭ, проявляют и другие страны. В конце

ГПКС начало трансляцию общероссийских программ на Атлантику ьного телерадиовещания на цифровые технологии. Распространение цифрового пакета, в который на первом этапе вошли программы «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета», осуществляется на территорию Атлантического региона. Пакет рассчитан на 6 программ, поэтому в перспективе планируется включить в него телерадиопрограммы государственных и коммерческих компаний России и стран СНГ, заинтерес