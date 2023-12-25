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Атлантический океан Атлантика Атлантический регион

Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион

СОБЫТИЯ


25.12.2023 Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

го дна в рамках исследовательского проекта, посвященного распространению морского дна — геологическому процессу, который вызвал расхождение африканского и американского континентов, тем самым раскрыв Атлантический океан. Вместо плоских осадочных толщ, которые ученые ожидали увидеть на плато, они обнаружили под морским дном 8,5-километровую впадину с весьма необычными характеристиками. Ее ос
12.10.2017 Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику

Microsoft совместно с Facebook и Telxius закончили работу по прокладке трансатлантического интернет-кабеля Marea. На данный момент это самый мощный подводный кабель пересекающий Атлантику. Его пропускная способность составляет 160 Тбит данных в секунду, что в 16 млн раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии, это эквивалентно 71 млн одновременных

06.03.2013 Потепление Атлантики грозит миру малярией

Исследователи из Университета Мичигана обнаружили неожиданную связь температуры поверхности Атлантического океана и эпидемии малярии в Индии. Судя по всему, мы пока даже не подозреваем,
08.07.2011 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем

м Дансгора-Эшгера, в этом регионе более плавные и незначительные. Схематическое изображение течений Атлантического океана Исчезновение или уменьшение интенсивности Северо-Атлантического течения
13.11.2009 Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека

Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, в результате чего погибли трое водителей в штате Виргиния, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Там все еще действует режим чрезвычайного положения, объявл
19.08.2009 В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган

В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган, получивший название "Билл". К настоящему моменту атлантическому шторму присвоена третья категория опасности. Ураган "Билл" движется со ск
16.02.2009 В Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины

Как сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ, в Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 фе
07.07.2008 В Атлантическом океане зафиксирован первый в сезоне ураган

В Атлантическом океане шторм усилился до урагана первой категории опасности. Это первый ураган,
05.06.2008 Ученые прогнозируют активный сезон ураганов

твий, чем обычно. Сезон начинается в июне, когда повышается температура воды в тропических областях Атлантического океана, и продолжается до конца ноября. Исследователи из Университета штата Ко
20.05.2008 Глобальное потепление уменьшит число ураганов над Атлантикой

вала, что повышение среднегодовой температуры на 2,8 градуса Цельсия не увеличит число ураганов над Атлантическим океаном. Серия симуляций показала, что в случае повышения температуры до 2100 г
25.01.2008 В Атлантике начались российско-французские военно-морские учения

ороны РФ, российско-французские военно-морские учения "ПАССЕКС" начались сегодня в Северо-Восточной Атлантике. Российскую сторону на учениях представляет большой противолодочный корабль "Адмира
23.01.2008 Продолжаются учения ВМФ с участием самолетов дальней авиации ВВС в Атлантике

Ту-160 с авиабазы Энгельс (Саратовская область), которые возглавляют гвардии подполковники Игорь Скитский и Виктор Истомин, 22 января успешно отрабатывали ряд задач по плану руководителя учений ВМФ в Атлантике и проводили тактические пуски ракет, а также выполняли задачи по воздушному патрулированию. В ходе выполнения длительного полета стратеги сопровождаются самолетами F-16 и "Торнадо" Ан
22.01.2008 Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике

Как сообщает служба информации Минобороны России, в Северо-Восточной Атлантике 21 января начались учения корабельной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом команду
22.01.2008 ВВС примут активное участие в учениях Военно-морского Флота в Атлантике

Как сообщает служба информации ВВС, в учениях корабельной ударной группы Военно-морского Флота в Атлантике активно принимают участие Военно-воздушные силы. Сегодня в район учений в Бискайский залив вылетело 2 стратегических ракетоносца Ту-160, которые по плану руководителя учения отработаю
19.06.2007 Семена хлопкового дерева успешно пересекали Атлантику

ntandra) семейства мальвовых. Долгое время это считалось одним из доказательств существования в прошлом единого материка. Однако ученые выяснили, что семена хлопкового дерева могут успешно пересекать Атлантический океан, и заселение Африки этим растением произошло тогда, когда материки существовали раздельно.
05.06.2007 Российские геологи исследуют центральную Атлантику

о-видимому, отвечающая новому (четвертому) рудному телу. В последнее время интерес к данному району Атлантики и рудным объектам, открытым специалистами ПМГРЭ, проявляют и другие страны. В конце
27.04.2005 ГПКС начало трансляцию общероссийских программ на Атлантику

ьного телерадиовещания на цифровые технологии. Распространение цифрового пакета, в который на первом этапе вошли программы «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета», осуществляется на территорию Атлантического региона. Пакет рассчитан на 6 программ, поэтому в перспективе планируется включить в него телерадиопрограммы государственных и коммерческих компаний России и стран СНГ, заинтерес
26.04.2005 Директору Opera придется плыть через Атлантический океан

Исполнительный директор Йон С. фон Тэцчнер (Jon S. von Tetzchner) берется выполнить данное им обещание переплыть Атлантический океан, если к минувшей субботе количество скачиваний новейшей версии Opera превысит 1 млн. Представитель норвежской компании сообщил, что в субботу утром, спустя четыре дня после


Публикаций - 315, упоминаний - 365

Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard 508 16
Infinity Ward 86 16
Microsoft Corporation 25634 12
Google LLC 12556 8
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 100 8
Amazon Inc - Amazon.com 3230 7
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 6
Yahoo! 3725 5
Verizon - WorldCom 501 5
Meta Platforms - Facebook 4599 5
IBM - International Business Machines Corp 9659 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 770 4
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 4
Cisco Systems 5323 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 4
Intel Corporation 12741 4
SAS Institute 1075 3
AT&T Inc 1723 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 595 3
Nvidia Corp 3910 3
Siemens AG - Siemens Group 2656 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 3
Loral Space & Communications 32 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 3
9400 3
Oracle Corporation 7033 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3079 2
Telegram Group 2836 2
Red Hat 1364 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Verisign 361 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Globalstar - Глобалстар 191 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 2
Boeing 1030 14
Lockheed Martin 777 11
British Airways - British Midland International 127 6
Arianespace 87 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 4
Deutsche Lufthansa AG 121 4
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 3
Air France–KLM - Air France - KLM 81 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 3
eBay Inc 1636 3
Лента - Сеть розничной торговли 2367 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1827 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
SLV 13 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 47 2
Microsoft - LinkedIn 692 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 1
Евросеть 1421 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Nike 196 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 30
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 28
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 26
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 11
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1394 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 6
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 630 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 3
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 3
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Судебная власть - Judicial power 2463 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 2
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
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U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 287 2
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Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 2
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Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 407 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 5
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 341 18
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3044 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4143 10
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 9
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 9
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 7
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 7
Космодром Байконур 1072 6
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 6
Apple iPhone 6 4861 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5209 5
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1921 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 3
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 3
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 3
Ubisoft - Silent Hunter 22 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - Virgin Atlantic GlobalFlyer 9 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 435 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2031 2
Acer Predator 223 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1258 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 163 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Intel Itanium 649 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 391 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 666 4
Bush George - Буш Джордж 336 3
Осипов Сергей 42 3
Gray William - Грей Вильям 3 3
Путин Владимир 3438 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 232 2
Сердюков Анатолий 84 2
Соловенчук Александр 150 2
Захаркина Ольга 24 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Максимов Николай 2 2
Нестеренко Надежда 2 2
Foresman George - Форсман Джордж 4 2
Качиньский Лех 7 2
Weissburg Robert - Вайсберг Роберт 2 2
Klotzbach Philip - Клоцбах Филипп 2 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Cohen Robert - Коэн Роберт 5 2
Чикер Николай 2 2
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
Lopes Joseph - Лопес Джозеф 2 2
Rubner Michael - Рабнер Майкл 4 2
Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 2
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Devey Colin - Дэви Колин 2 2
Owens Breck - Оуэнс Брек 2 2
Le Gall Jean-Yves - Легаль Жан-Ив 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Ермаков Валерий 139 1
Дырмовский Дмитрий 147 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 125 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Ушацкий Андрей 105 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 135
Россия - РФ - Российская федерация 163308 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 65
Европа 24864 63
Земля - планета Солнечной системы 10810 60
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 774 42
Африка - Африканский регион 3622 32
Великобритания - Лондон 2425 30
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 889 26
Мировой океан - World Ocean 528 26
Франция - Французская Республика 8095 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 25
Германия - Федеративная Республика 13089 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 21
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 19
Средиземное море - Средиземноморье 204 19
Европа Восточная 3135 19
Канада 5040 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 18
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 270 17
Индийский океан 162 17
Азия - Азиатский регион 5866 17
Ближний Восток 3122 14
США - Калифорния 4803 14
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5436 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4173 13
Америка Южная 883 13
Индия - Bharat 5810 12
Япония 13722 11
Дания - Гренландия 145 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3110 10
Исландия 253 10
Америка - Американский регион 2201 10
США - Нью-Йорк 3169 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 9
Северный Ледовитый океан 122 9
Норвегия - Королевство 1850 9
Великобритания - Шотландия 340 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9045 52
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6106 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 38
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 26
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 22
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 22
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1980 21
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 886 20
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 994 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3800 15
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4442 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7303 12
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 510 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10742 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3082 9
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 484 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 8
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 830 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1874 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5046 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1703 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1374 7
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1691 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1363 7
Геология - Ледник - Glacier 217 7
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6632 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 5
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 7
Phys.org 972 7
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LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Университет при Школе Розенстеля 1 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
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