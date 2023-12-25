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Атлантический океан Атлантика Атлантический регион
СОБЫТИЯ
|25.12.2023
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Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров
го дна в рамках исследовательского проекта, посвященного распространению морского дна — геологическому процессу, который вызвал расхождение африканского и американского континентов, тем самым раскрыв Атлантический океан. Вместо плоских осадочных толщ, которые ученые ожидали увидеть на плато, они обнаружили под морским дном 8,5-километровую впадину с весьма необычными характеристиками. Ее ос
|12.10.2017
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Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику
Microsoft совместно с Facebook и Telxius закончили работу по прокладке трансатлантического интернет-кабеля Marea. На данный момент это самый мощный подводный кабель пересекающий Атлантику. Его пропускная способность составляет 160 Тбит данных в секунду, что в 16 млн раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии, это эквивалентно 71 млн одновременных
|06.03.2013
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Потепление Атлантики грозит миру малярией
Исследователи из Университета Мичигана обнаружили неожиданную связь температуры поверхности Атлантического океана и эпидемии малярии в Индии. Судя по всему, мы пока даже не подозреваем,
|08.07.2011
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Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем
м Дансгора-Эшгера, в этом регионе более плавные и незначительные. Схематическое изображение течений Атлантического океана Исчезновение или уменьшение интенсивности Северо-Атлантического течения
|13.11.2009
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Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека
Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, в результате чего погибли трое водителей в штате Виргиния, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Там все еще действует режим чрезвычайного положения, объявл
|19.08.2009
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В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган
В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган, получивший название "Билл". К настоящему моменту атлантическому шторму присвоена третья категория опасности. Ураган "Билл" движется со ск
|16.02.2009
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В Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины
Как сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ, в Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 фе
|07.07.2008
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В Атлантическом океане зафиксирован первый в сезоне ураган
В Атлантическом океане шторм усилился до урагана первой категории опасности. Это первый ураган,
|05.06.2008
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Ученые прогнозируют активный сезон ураганов
твий, чем обычно. Сезон начинается в июне, когда повышается температура воды в тропических областях Атлантического океана, и продолжается до конца ноября. Исследователи из Университета штата Ко
|20.05.2008
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Глобальное потепление уменьшит число ураганов над Атлантикой
вала, что повышение среднегодовой температуры на 2,8 градуса Цельсия не увеличит число ураганов над Атлантическим океаном. Серия симуляций показала, что в случае повышения температуры до 2100 г
|25.01.2008
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В Атлантике начались российско-французские военно-морские учения
ороны РФ, российско-французские военно-морские учения "ПАССЕКС" начались сегодня в Северо-Восточной Атлантике. Российскую сторону на учениях представляет большой противолодочный корабль "Адмира
|23.01.2008
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Продолжаются учения ВМФ с участием самолетов дальней авиации ВВС в Атлантике
Ту-160 с авиабазы Энгельс (Саратовская область), которые возглавляют гвардии подполковники Игорь Скитский и Виктор Истомин, 22 января успешно отрабатывали ряд задач по плану руководителя учений ВМФ в Атлантике и проводили тактические пуски ракет, а также выполняли задачи по воздушному патрулированию. В ходе выполнения длительного полета стратеги сопровождаются самолетами F-16 и "Торнадо" Ан
|22.01.2008
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Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике
Как сообщает служба информации Минобороны России, в Северо-Восточной Атлантике 21 января начались учения корабельной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом команду
|22.01.2008
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ВВС примут активное участие в учениях Военно-морского Флота в Атлантике
Как сообщает служба информации ВВС, в учениях корабельной ударной группы Военно-морского Флота в Атлантике активно принимают участие Военно-воздушные силы. Сегодня в район учений в Бискайский залив вылетело 2 стратегических ракетоносца Ту-160, которые по плану руководителя учения отработаю
|19.06.2007
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Семена хлопкового дерева успешно пересекали Атлантику
ntandra) семейства мальвовых. Долгое время это считалось одним из доказательств существования в прошлом единого материка. Однако ученые выяснили, что семена хлопкового дерева могут успешно пересекать Атлантический океан, и заселение Африки этим растением произошло тогда, когда материки существовали раздельно.
|05.06.2007
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Российские геологи исследуют центральную Атлантику
о-видимому, отвечающая новому (четвертому) рудному телу. В последнее время интерес к данному району Атлантики и рудным объектам, открытым специалистами ПМГРЭ, проявляют и другие страны. В конце
|27.04.2005
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ГПКС начало трансляцию общероссийских программ на Атлантику
ьного телерадиовещания на цифровые технологии. Распространение цифрового пакета, в который на первом этапе вошли программы «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета», осуществляется на территорию Атлантического региона. Пакет рассчитан на 6 программ, поэтому в перспективе планируется включить в него телерадиопрограммы государственных и коммерческих компаний России и стран СНГ, заинтерес
|26.04.2005
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Директору Opera придется плыть через Атлантический океан
Исполнительный директор Йон С. фон Тэцчнер (Jon S. von Tetzchner) берется выполнить данное им обещание переплыть Атлантический океан, если к минувшей субботе количество скачиваний новейшей версии Opera превысит 1 млн. Представитель норвежской компании сообщил, что в субботу утром, спустя четыре дня после
Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:
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