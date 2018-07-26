Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Obsidian Entertainment

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
26.09.2013 South Park: The Stick of Truth. Видео 1
21.08.2013 South Park: The Stick of Truth. Скриншоты 1
29.06.2013 Project Eternity. Скриншоты 1
11.06.2013 "South Park: Палка Истины". Е3-видео 1
05.06.2013 South Park: The Stick of Truth. Скриншоты 1
21.05.2013 Obsidian поможет в создании Skyforge 1
10.04.2013 Project Eternity. Демонстрация движка 1
12.10.2012 Первый скриншот Project Eternity 1
15.09.2012 Obsidian собирает средства на Project Eternity 1
24.08.2012 Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в продаже 1
25.01.2012 Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в России 1
07.01.2012 South Park: The Game. Скриншоты 1
02.12.2011 South Park: The Game в Разработке 1
02.09.2011 Dungeon Siege III: Treasures of the Sun в октябре 1
07.06.2011 Демоверсия Dungeon Siege 3 уже в Steam 1
01.06.2011 Демоверсия Dungeon Siege 3 в XBLA 1
24.05.2011 Демоверсия Dungeon Siege 3 скоро 1
22.04.2011 Dungeon Siege 3. Видео 1
07.04.2011 Dungeon Siege 3 задержится 1
02.04.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты и видео 1
26.03.2011 Dungeon Siege 3. Видео 1
12.03.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1
09.02.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты и видео 1
03.02.2011 Dungeon Siege 3. Дата выхода 1
01.02.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1
22.10.2010 Fallout: New Vegas в продаже 1
19.10.2010 Русская версия Fallout: New Vegas 21 октября 1
15.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
12.10.2010 Fallout: New Vegas в печати 1
08.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
05.10.2010 Fallout: New Vegas. Системные требования 1
02.10.2010 Fallout: New Vegas на золоте 1
01.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
24.09.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
16.09.2010 Fallout: New Vegas. Компаньоны 1
18.08.2010 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Obsidian Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 25
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 21
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 20
Square Enix 215 15
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 13
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 4
Новый диск 963 2
THQ 299 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 1
Infinity Ward 86 1
Hayes Corp 6 1
VK - My.Games - Allods Team 3 1
Double Helix Games 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
9594 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Nintendo 823 1
data.ai - App Annie 85 1
Nvidia Corp 4002 1
Atari 159 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
Block - Square 203 13
GameStop 30 2
Kickstarter 136 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
101Hotels.com 456 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Pandao 24 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 45
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 25
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Фонарик 327 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 288 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 162 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 73 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
Obsidian Entertainment - Alpha Protocol 25 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
Fallout 170 23
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 22
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 5
EA Star Wars 60 4
Apple iPhone 6 4861 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
Pixonic War Robots 21 1
Hustle Castle 12 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Thorton Michael - Тортон Майкл 15 15
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 15
Stone Matt - Стоун Мэтт 8 5
Parker Trey - Паркер Трей 6 5
Шпильчевский Олег 5 1
Добродеев Борис 97 1
Гришин Дмитрий 210 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Европа 24964 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
США - Мохаве (пустыня) 53 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 6
США - Калифорния 4829 6
Европа Восточная 3138 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 5
США - Колорадо 385 4
Украина 7928 3
США - Плотина Гувера 2 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Америка - Американский регион 2206 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Япония - Нагасаки 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина - Киев 1151 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 6
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 4
Английский язык 7030 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
AOL Inc - Joystiq 22 2
GI - Game Informer 36 1
The Sun 28 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Warface PvP League 1 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще