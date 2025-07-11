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Индексная книга (каталог) CNews*
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The Sun


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете 1
22.05.2023 Мэтры-финансисты предрекли Европе и США безработицу для 300 млн людей из-за технологий 1
02.12.2021 Bi.Zone открыла представительство в Красноярске 1
06.04.2021 Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
14.07.2016 Apple собралась купить «Формулу-1» 1
04.09.2012 Брюс Уиллис подает в суд на Apple 1
03.09.2012 Актер Брюс Уиллис подает в суд на Apple 1
02.09.2011 Dungeon Siege III: Treasures of the Sun в октябре 1
28.04.2010 Япония запустит парусный спутник 1
15.03.2010 Солнце: ревизия основ 1
14.12.2009 Из Минобороны Великобритании украден ноутбук с секретными данными 1
27.08.2009 Лохнесское чудовище прописалось в Google Earth 1
18.08.2008 Песни из нового альбома U2 попали в интернет 1
12.09.2007 Англичане хотят запретить «плазму» 1
11.09.2007 Yahoo! пропустил миллионы троянов в социальные сети 1
11.09.2007 Англичане хотят запретить плазменные телевизоры 1
01.08.2007 Певец Элтон Джон предложил «закрыть» интернет 1
14.05.2007 Видеоагрегатор Roo: $25 млн инвестиций 1
20.06.2005 Британская королева приобрела Apple 1
04.02.2005 Magic mirror позволит узнать внешность человека в будущем 1
04.02.2005 Magic mirror позволит узнать внешность человека в будущем 1
01.12.2004 В Британии совершен самый глупый грабеж 1
25.09.2001 Принц подарил королеве дешевый мобильник 1
25.09.2001 Принц подарил королеве дешевый мобильник 1
09.04.2001 Биллу Гейтсу послали виагру 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

The Sun и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12523 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 5
Австрия - Австрийская Республика 1321 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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