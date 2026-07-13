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АФК Система Корпорация Робототехники Андроидная техника НПО

АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО

СОБЫТИЯ

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13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 2
03.12.2025 АО «НПО «Андроидная техника» поддержало эксперимент по применению беспилотников в космических спасательных операциях 4
12.11.2025 Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями 2
22.10.2025 АО «НПО «Андроидная техника», вошедшее в состав АО «Корпорация Роботов», запустило центр подготовки ИИ-специалистов на территории Южного Урала 2
03.09.2025 В России взрывной рост вакансий разработчиков ПО для роботов 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 4
21.07.2025 АО «Корпорация Роботов» приобретает отечественного разработчика робототехнических систем АО «НПО «Андроидная техника» 3
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 2
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 2
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 2
23.05.2024 Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы 3
28.11.2023 Электроника России 2
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 2
20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей 2
10.08.2021 «Пятёрочка» запустила пилот по автоматизации контроля выкладки товаров 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 2
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 3
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида 3
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1

Публикаций - 23, упоминаний - 47

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 31 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 241 5
Promobot - Промобот 168 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 140 3
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 2
ДНК-технология 3 2
Системы документооборота 522 2
Ростелеком 11019 2
МегаФон 10894 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 2
Acronis - Акронис 490 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
VK - Mail.ru Group 3613 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
NVision Group - Энвижн Груп 700 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 48 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 609 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 38 1
DH - Droneshub - DHX - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 10 1
Беспилотные авиационные системы 96 1
ЦИП - АэроСкан 9 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
Unitree Robotics 29 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 27 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 73 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics 6 1
Leju Robot - Leju Robotics 6 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 1
Amazon Inc - Amazon.com 3296 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Microsoft Corporation - GitHub 1092 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 3
Газпром нефть 737 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 2
Арикапитал УК 6 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1282 1
eBay Inc 1642 1
ГПБ - Газпромбанк 1283 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1354 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
Альфа-Капитал УК 161 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 61 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 7
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1552 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 211 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1197 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 133 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 5
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 2
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 12 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 20
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АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 9 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
ИнноДрайв - InnoDrive 4 2
FreePik 1873 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПРО-ГЕО - ПроГеоСеть - ПроГеоМобайл - геодезический комплекс 7 1
Яндекс.Маркет - Роборука 12 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 41 1
Geoscan Technologies - COMMX - Communication X-Band 2 1
Geoscan Technologies - Геоскан Пионер - Геоскан Пионер Хаб 18 1
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА - Геоскан БВС 24 1
Agisoft Metashape - Agisoft PhotoScan 8 1
Geoscan Technologies - Геоскан 16U, ИнноСат16 - Геоскан 3U, ИнноСат3 - Геоскан-2 - спутниковая платформа 13 1
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Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПроГеоГНСС - ProGeoGNSS - Геодезическое ПО 2 1
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Python - высокоуровневый язык программирования 1308 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 1
Apple iPhone 6 4860 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 148 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
C/C++ - Язык программирования 903 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 1
Intel RealSense 33 1
Актив - Рутокен Guardant 71 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 650 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Дудоров Евгений 13 7
Юрецкий Алексей 25 2
Сердюк Алексей 10 2
Белоусов Сергей 255 2
Свердлов Денис 201 2
Никифоров Николай 1139 2
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Сушкевич Антон 67 2
Тараба Дмитрий 27 2
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Разина Альбина 1 1
Глуглин Александр 2 1
Одноколов Илья 1 1
Дуров Павел 328 1
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Чемезов Сергей 147 1
Нащекин Алексей 118 1
Гришин Дмитрий 210 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 20
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3492 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 691 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 3
Земля - планета Солнечной системы 10893 3
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3489 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2322 3
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1462 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 2
Азия - Азиатский регион 5944 2
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Словения - Республика 255 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 2
Россия - УФО - Свердловская область 1988 2
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Италия - Итальянская Республика 4517 2
Россия - ЦФО - Курская область 765 2
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1486 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1043 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 643 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1374 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Коледино 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 1
Европа 25012 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Турция - Турецкая республика 2637 1
Украина 7945 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6844 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1699 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 3
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 141 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4455 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1499 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4019 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5826 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6238 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2349 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8940 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6845 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1018 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 2
Здравоохранение - Реабилитация 457 1
Национальный проект 394 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 346 1
Образование в России 2943 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3168 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8140 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 310 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5642 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 288 1
Ведомости 1506 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 2
The Sun 28 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2469 1
9to5Google 61 1
Mashable 372 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 1
Counterpoint Research 118 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 64 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 276 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1252 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 2
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 19 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
Delhi University - Делийский университет 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 194 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 79 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 30 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
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