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АФК Система Корпорация Робототехники Андроидная техника НПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 47
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Дудоров Евгений 13 7
|Юрецкий Алексей 25 2
|Сердюк Алексей 10 2
|Белоусов Сергей 255 2
|Свердлов Денис 201 2
|Никифоров Николай 1139 2
|Шилов Сергей 101 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Кондратьев Дмитрий 36 2
|Якубов Тимур 19 2
|Вишневский Евгений 6 1
|Абрамян Александр 4 1
|Котляков Михаил 4 1
|Дацыков Дмитрий 7 1
|Пшеничных Кирилл 49 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Сатдаров Тимур 1 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Блик Антон 5 1
|Квашенкина Ольга 58 1
|Томских Максим 7 1
|Родина Екатерина 8 1
|Хазов Олег 10 1
|Баланин Вадим 3 1
|Чеха Владислав 1 1
|Черкасов Максим 2 1
|Прудников Дмитрий 2 1
|Рубан Мария 1 1
|Федосеева Юлия 1 1
|Разина Альбина 1 1
|Глуглин Александр 2 1
|Одноколов Илья 1 1
|Дуров Павел 328 1
|Белоусов Андрей 150 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Гришин Дмитрий 210 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.