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Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии

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, Текст: Игорь Королев
Основатель российской ИТ-компании Involta Алексей Концов задержан в Дубае. Его подозревают в распространении видео со скандальной фотосессией обнаженных девушек.

В Дубае арестован основатель ИТ-компании Involta

Российский ИТ-предприниматель Алексей Концов задержан в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) по делу, связанному со скандальной фотосессией обнаженных девушек в одном из отелей города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Концова обвиняют в нарушении норм общественной морали.

Чем занимается Involta

Концов - основатель ивановской ИТ-компании Involta. В компанию входит агентство Involta SEO, занимающееся поисковой оптимизацией и управлением репутацией бизнеса в интернете. Кроме того, компания создала корпоративное средство коммуникаций Involta Messennger и занимается разработкой мобильных приложений.

Скандальная фотосессия в Дубае

Фотосессия с обнаженными девушками, в организации которой обвиняют Алексея Концова, происходила на балконе отеля Dubai Marina. Первым об этом сообщила британская газета The Sun. После этого видео с этим событие распространилось в социальных сетях.

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В числе участниц фотосессии не было россиянок, сообщило генконсульство России в Дубае (фото Mash)

Полиция Дубая оперативно отреагировала на инцидент и арестовала с десяток его участниц, а также лиц, занимавшихся организацией съемки и распространением в интернете видео с происходящим. По законам Эмиратов, распространение такого контента незаконно.

Роль Алексея Концова в инциденте

Первоначально сообщалось об аресте гражданок России. Однако затем российское генкосульство в Дубае заявило, что россиянок среди задержанных нет. Задержанные девушки являются гражданками Украины, Молдавии и Белоруссии. Им грозит штраф и тюремное заключение сроком до шести месяцев.

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Предполагаемый организатор скандальной фотосессии Алексей Концов

В то же время в генконсульстве подтвердили агентству «РИА-Новости» факт задержание российского гражданина, обвиняемого в организации фотосессии. В то же время Telegram-канал Baza сообщил, что Концов не имеет непосредственного отношения к организации данной фотосессии. Он лишь снимал номер напротив, вышел на балкон и увидел происходящее, после чего снял данное событие на телефон и выложил видео в интернет. CNews не удалось дозвониться до Концова: его мобильные телефон были заняты.

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