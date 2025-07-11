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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Небраска

США - Небраска

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете 1
09.08.2022 В ЦОДе Google произошел взрыв с человеческими жертвами 1
21.10.2019 Ядерный щит США отказался от 8-дюймовых дискет из 1960-х годов 1
15.02.2017 Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов 1
25.02.2015 ФБР США назначило рекордную награду за поимку «русского хакера» 1
14.11.2012 Топ-10 приоритетов государственных ИТ-директоров в США 1
18.11.2010 Финансовые данные тысяч студентов выложили в Сеть 1
08.07.2010 В эмблеме USCYBERCOM обнаружен странный знак 1
24.05.2010 USCYBERCOM подчинено стратегическому командованию и признано ограниченно боеспособным 1
17.12.2009 Декабрь, 16: странности множатся 1
27.11.2009 Хакер взломал сервер суда из Небраски 1
08.04.2009 Кибератаки: Пентагон потратил $100 млн за полгода 1
22.12.2008 Mediacom развивает сеть с помощью решения Nortel 40G 1
30.10.2008 Сеть ресторанов не сумела защитить банковские карты собственных клиентов 1
22.05.2008 Trident II D5: 122 последовательный успешный пуск 1
29.04.2008 На восток США обрушился ураган 1
20.12.2007 Американские индейцы провозгласили независимость от США 1
22.11.2007 Калифорния засудит производителя машин для голосования 1
23.05.2007 Обнаружен партеногенез у акул 1
13.03.2007 Трое индийцев обвиняются в биржевых аферах в США 1
24.08.2006 Умер "отец" коммерческих суперкомпьютеров 1
27.07.2005 В США создается ядерное оружие нового класса 1
27.07.2005 В США создается ядерное оружие нового класса 1
04.07.2005 Обед с Уорреном Баффетом стоит $351,1 тыс. 1
02.06.2005 Крупные онлайновые брокеры готовятся к слиянию 1
18.01.2005 HP откроет тестовую RFID-лабораторию 1
18.01.2005 HP откроет тестовую RFID-лабораторию 1
23.06.2004 Centurion представил плоскую внутреннюю антенну для мобильников 1
11.06.2004 В США стало в 1,5 раза больше скоростных интернет-линий 1
26.08.2003 Новые контракты Nokia: от Азии до Америки 1
12.08.2003 Мир не так уж тесен 1
12.08.2003 Мир не так уж тесен 1
20.12.2002 Феномен "мир тесен" действует в технологических сетях 1
10.11.2002 Qwest Communications продал часть подразделения QwestDex за $2,75 млрд. и закрыл 17 магазинов мобильной связи 1
04.09.2002 Занимательная наука: Правда ли, что "мир тесен"? 1
30.01.2002 AT&T и Cingular объявили о создании совместного предприятия в сфере мобильной связи 1
12.11.2001 В октябре Ameritrade обрела 25 тысяч новых клиентов 1
16.08.1999 К проблеме 2000 в Америке готовы только три штата 1
22.12.1998 Alltel намерена купить Aliant 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9485 2
HP Inc. 5724 2
Apple Inc 12325 1
Microsoft Corporation 24937 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
Seagate Technology 746 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
China Mobile 410 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 268 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 42 1
Google LLC 12011 1
ES&S - Election Systems & Software 3 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 346 1
Watts Battery - Уаттс Бэтэри 3 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
TD Ameritrade 64 2
eBay Inc 1624 1
Berkshire Hathaway 34 1
Lockheed Martin 759 1
John Deere - Джон Дир 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Carlyle Group 24 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
RAND Corporation 33 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1283 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 68 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 719 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 275 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 613 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29603 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16451 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4094 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28406 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13144 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9906 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5461 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25048 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69257 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30861 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2264 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8200 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10980 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3175 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6578 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4226 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3352 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6404 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6973 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
Floppy Disk - Дискета 129 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 67 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 150 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21290 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10688 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7583 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1011 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4975 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2819 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4754 1
Microsoft Windows 2000 8665 2
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 136 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - SACCS USA - Strategic Automated Command and Control System - Стратегическая автоматизированная система командования и управления США 1 1
IBM Series 1 4 1
Intel 8086 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5528 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 333 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 1
Google Cloud Platform - GCP 325 1
Google Gmail 963 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 435 1
Google Cloud Services 229 1
Nokia NetAct 16 1
Nokia 6220 7 1
Горбенко Роман 7 2
Sampson Victoria - Сэмпсон Виктории 2 2
Gates Robert - Гейтс Роберт 32 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Ковалев Александр 162 1
Богачев Евгений 11 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Rossi Jason - Росси Джейсон 1 1
Зенкин Денис 263 1
Пономарев Тарас 29 1
Bowen Debra - Боуэн Дебра 5 1
Morin Philippe - Морин Филипп 4 1
Lynn William - Линн Уильям 3 1
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 1
Cray Seymour - Крей Сеймур 3 1
Kehler Robert - Келер Роберт 5 1
Етчевская Ольга 1 1
Chilton Kevin - Чилтон Кевин 3 1
Morton Glenn - Мортон Гленн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52753 26
США - Небраска - Омаха 12 10
Россия - РФ - Российская федерация 150783 8
США - Массачусетс 509 5
США - Айова 118 5
США - Миннесота 194 4
Земля - планета Солнечной системы 10497 4
США - Массачусетс - Бостон 379 4
США - Колорадо 382 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 3
США - Нью-Йорк 3110 3
США - Калифорния 4688 3
США - Северная Дакота 41 3
США - Вайоминг 65 3
США - Монтана 52 3
США - Южная Дакота 33 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44531 2
США - Иллинойс 334 2
Норвегия - Королевство 1817 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1760 2
Франция - Французская Республика 7920 2
Иран - Исламская Республика Иран 1100 2
США - Техас 998 2
Ирак - Республика 700 2
США - Аризона 528 2
США - Огайо 284 2
США - Юта 195 2
США - Невада 211 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2932 2
Уран - планета Солнечной системы 545 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17626 1
Индия - Bharat 5578 1
США - Теннесси 120 1
Боливия - Многонациональное Государство 57 1
Россия - СФО - Новосибирск 4481 1
Солнечная система - Solar system 2535 1
Малайзия 878 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8786 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53166 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49691 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5776 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 3
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 193 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6546 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25038 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3224 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2839 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4561 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7508 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1322 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1930 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1232 2
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 93 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 310 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 626 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9207 1
Конституция США 64 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1644 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14344 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 452 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3701 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6047 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 1
Английский язык 6780 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11206 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6203 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7138 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 563 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2596 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 815 1
Философия - Philosophy 466 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4188 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 3
NYT - The New York Times 1067 3
InformationWeek 241 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 2
AP - Associated Press 2006 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Wired - Издание 238 1
Forbes - Форбс 872 1
FT - Financial Times 1239 1
Ars Technica 428 1
IBT - International Business Times 14 1
Space Weather 117 1
The Register - The Register Hardware 1620 1
Times 630 1
KETV Nebraska 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 233 1
Auburn University - Обернский университет 4 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 374 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

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Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
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