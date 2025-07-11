Получите все материалы CNews по ключевому слову
США Небраска
УПОМИНАНИЯ
США и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 3
|NYT - The New York Times 1067 3
|InformationWeek 241 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 2
|AP - Associated Press 2006 2
|Space Daily 528 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|Wired - Издание 238 1
|Forbes - Форбс 872 1
|FT - Financial Times 1239 1
|Ars Technica 428 1
|IBT - International Business Times 14 1
|Space Weather 117 1
|The Register - The Register Hardware 1620 1
|Times 630 1
|KETV Nebraska 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.