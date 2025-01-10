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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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США Монтана

США - Монтана


10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 1
21.02.2023 На фоне массовых увольнений программистов возник колоссальный дефицит официантов, горничных и авиаконструкторов 1
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» 1
16.12.2016 Ученые заглянули в прошлое на 66 млн лет с помощью томографа 1
27.10.2014 Русский профессор биологии назван среди лучших фотографов дикой природы 1
22.08.2014 NASA представила новую ГИС для борьбы с лесными пожарами 1
21.03.2014 В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON 1
07.09.2012 Вулкан почти уничтожил жизнь на Земле 1
05.07.2012 50 лет назад состоялась первая спутниковая ТВ-трансляция 1
06.12.2011 Гипотеза: природный ядерный реактор инициировал жизнь на Земле 1
24.10.2011 Oracle купила разработчика облачного ПО за $1,5 млрд 1
23.09.2011 ФБР арестовывает хакеров из LulzSec и Anonymous 1
24.03.2011 Жизнь зародилась на Марсе и была заброшена на Землю? 1
25.02.2011 Тираннозавры не брезговали падалью 1
17.02.2011 Эксперименты для МКС придумывают школьники 1
22.11.2010 Dell скрывала дефекты собственных компьютеров 1
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 1
22.06.2010 ВВС США определили районы базирования пунктов управления MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper 1
17.06.2010 США провели успешный пуск МБР Minuteman III 1
13.10.2009 Типологию динозавров предложено сократить 1
24.08.2009 США: проведено испытание МБР Minuteman III 1
05.11.2008 Выявлен генератор органической солярки 1
24.10.2008 Six Apart отключит «Живой журнал» 1
10.06.2008 Период солнечного минимума аномально затянулся 1
04.02.2008 Пропал без вести японский пилот-рекордсмен 1
14.01.2008 Создан новый математический метод распределения мест в парламенте 1
21.12.2007 Геологические структуры научились отображать в Google Earth 1
20.12.2007 Американские индейцы провозгласили независимость от США 1
02.04.2007 Молнии помогут мониторить вулканическую активность 1
08.02.2007 Создан эталон пыли 1
11.01.2007 Комета Макнота становится все ярче 1
11.01.2007 США размещают на ракетах Minuteman новые боеголовки 1
02.12.2006 Scarface: The World is Yours в продаже 1
26.10.2006 Scarface: The World is Yours: иллюзия свободы 1
24.10.2006 В штате Юта найден новый ископаемый динозавр 1
24.10.2006 В штате Юта найден новый ископаемый динозавр 1
21.03.2006 Вопрос о доменной зоне XXX будет решать Джордж Буш 1
26.08.2005 В США осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III 1
19.05.2005 Палеонтолог припрятал тираннозавра для Спилберга 1
06.04.2005 Жизнь на Марсе будут искать интеллектуальные роботы 1

Публикаций - 52, упоминаний - 52

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 4
AT&T Inc 1679 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 2
Google LLC 11775 2
X Corp - Twitter 2845 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Oracle Corporation 6688 1
Fujitsu 2041 1
Philips 2053 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
AT&T Broadband 62 1
Allied Riser Communications 3 1
Six Apart 47 1
Орбита 292 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Apple Inc 12100 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Dell EMC 5027 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Pirit - Пирит 84 1
AOL Inc 1593 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Kometa - Комета 156 1
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games 81 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Boeing 1009 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Lockheed Martin 756 1
Northrop Grumman 202 1
Universal Pictures - Universal City Studios 57 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Carlyle Group 23 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 192 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 15656 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Philips IQon - спектральный компьютерный томограф 2 1
Yota Бизнес 61 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 1
Acer Predator 206 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 20 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
Oracle Endeca - Oracle Endeca Latitude - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Endeca InFront - Oracle Endeca MDEX 22 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 22 1
ByteDance - TikTok 256 1
Kirkland Jim - Киркленд Джим 2 2
Sampson Scott - Сэмпсон Скотт 3 2
Шульп Анна 1 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Боровиков Игорь 128 1
McNutt Steve - Макнатт Стив 1 1
Адамс Захария 1 1
Edelman Paul - Эдельман Пол 1 1
Strobel Gary - Штробел Гэри 1 1
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Goodwin Mark - Гудвин Марк 1 1
Kelly David - Келли Дэвид 4 1
Sorrell William - Соррелл Уильям 1 1
Reno Janet - Рино Джэнет 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 33
Земля - планета Солнечной системы 10374 11
США - Калифорния 4625 7
США - Вайоминг 59 7
США - Юта 192 6
США - Айдахо 65 6
США - Северная Дакота 31 6
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 5
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
США - Нью-Йорк 3098 5
США - Колумбия - Вашингтон 1389 5
Луна - спутник Земли 1475 4
США - Орегон 248 4
США - Колорадо 381 4
США - Огайо 280 4
Маршалловы Острова 20 4
США - Небраска 38 3
Солнечная система - Solar system 2522 3
США - Техас 989 3
США - Аризона 514 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 3
США - Северная Каролина 314 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 3
США - Арканзас 56 3
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 3
США - Миннесота 194 2
США - Теннесси 119 2
США - Нью-Джерси 298 2
США - Флорида 765 2
США - Индиана 103 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Айова 118 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Япония 13282 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Канада 4881 2
США - Портленд 66 2
США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 5
Зоология - наука о животных 2603 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 2
Конституция США 62 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
AP - Associated Press 2004 3
Phys.org 972 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Nature 811 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
EurekAlert 287 1
GizChina - Издание 72 1
Inquirer 463 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Bloomberg 1286 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 3
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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