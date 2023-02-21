На фоне массовых увольнений программистов возник колоссальный дефицит официантов, горничных и авиаконструкторов

Пока ИТ-компании увольняют работников, фирмы из других отраслей активно набирают персонал. Особо сильно ощущается дефицит кадров в гостиничном бизнесе, а также в кафе и ресторанах, а Boeing и вовсе набирает 10 тыс. инженеров и конструкторов самолетов. При этом все эти компании завлекают работников быстрым ростом заработной платы.

Из программистов в официанты

В ИТ-сфере крупнейшая массовая чистка кадрового состава в США за последние два с половиной года, пишет GizChina. Это череда увольнений из-за падения выручки компаний, но при этом в других складывается диаметрально противоположная ситуация. Если программисты больше не нужны в таком количестве, которое есть сейчас, то горничных, официантов и других работников сферы услуг, наоборот, очень не хватает.

Как пишет GizChina, это особенно ярко видно на примере США. Именно Новый свет задал тренд на увольнение десятков тысяч ИТ-шников – свой штат активно сокращают как минимум Amazon, Microsoft, Twitter и даже очень успешная Apple, хотя она этого пока не афиширует. В общей сложности только за январь 2023 г. американские компании сократили в общей сложности почти 103 тыс. рабочих мест, многие из которых так или иначе имеют отношение ИТ.

Сфера услуг ждет всех

Пока американская ИТ-сфера сокращает суммарное количество работников, другие отрасли, напротив, жаждут как можно скорее нанять новых работников. В США в январе 2023 г. было открыто 517 тыс. новых вакансий, а это втрое больше самых оптимистичных прогнозов экспертов.

Сфера услуг в этом плане оказалась впереди всех. Возможно, она, наконец, стала оправляться после пандемии коронавируса – именно рестораны, кафе, кинотеатры и пр. закрылись в первую очередь на фоне ковидных локдаунов. Многие из них больше не открылись.

Работать за идею никто не станет

Ситуация с кадрами в США является частью «странного похмелья после пандемии» (weird hangover of the pandemic), считает Дэвид Келли (David Kelly), главный стратег JPMorgan Asset Management. Многие аналитики и экономисты предупреждают, что слабость в некоторых отраслях, ограниченные бюджеты домохозяйств, сокращение сбережений и высокие процентные ставки могут еще больше усугубить снижение занятости в ряде секторов, в том числе в ИТ. И вероятность этого повысится, если компании из этих сфер не смогут предложить зарплату, способную перекрыть инфляцию и рост цен.

Иными словами, нужно, чтобы отрасль могла обеспечить стабильный рост заработной платы. Последние данные Бюро статистики труда США (BLS) показывают, что работников сферы отдыха и гостиничного бизнеса в январе 2023 г. получали в среднем $20,78 в час. Годом ранее их средняя зарплата составляла $19,42 в час.

Представители компании Walmart, управляющей одноименной крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, заявили, что в ближайшем будущем фирма повысит минимальную заработную плату для работников магазинов до $14 в час. Это делается для удержания имеющихся работников и привлечения новых. Отель Miner's Hotel в Бьютте (штат Монтана, США) за последние шесть недель увеличил почасовую заработную плату своих дворецких на $1,5-12,5 из-за высокой текучести кадров.

Самолеты как источник хороших денег

В аэрокосмической сфере, по меньшей мере, в США, тоже наблюдается рост зарплат и нехватка работников. К примеру, компания Boeing уволит около 2000 финансистов и кадровиков, но наймет 10 тыс. технических специалистов, которые займутся проектированием и производством летательных средств. Наращивание численности персонала направлено на то, чтобы помочь аэрокосмическому гиганту нарастить производство новых самолетов. Это связано с ростов количества заказов.

Как пишет GizChina, аэрокосмическая промышленность, как наряду с гостиницами, барами, отелями и кафе, восстанавливает свой кадровый состав после увольнений, вызванных пандемией коронавируса. Так, аэропорты и концессионеры тоже изо всех сил пытаются нанять персонал, поскольку туристическая индустрия снова набирает обороты.

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Международный аэропорт «Феникс Скай-Харбор» ежемесячно проводит ярмарки вакансий и предлагает некоторым работникам стипендии по уходу за детьми, чтобы улучшить свои усилия по набору персонала. Международный аэропорт «Остин-Бергстром», в котором в I квартале 2023 г. количество рейсов увеличилось на 48% по сравнению с тем же периодом 2019 г., представил несколько инициатив по привлечению большего числа сотрудников. Теперь он предлагает, помимо прочего, реферальные бонус в размере $1000. Аэропорт также повысил почасовую заработную плату сотрудников аэропорта с $16,47 в 2022 г. до $20,68 в 2023 г.

Авиакомпании и аэрокосмические компании, пострадавшие от сбоев в перелетах в начале пандемии, теперь наверстывают упущенное, и им тоже нужны новые люди. Авиакомпании, к примеру, борются за пилотов из-за нехватки рабочих мест.

Что не так с ИТ-сферой

Если для всех прочих сфер окончание пандемии означает новые перспективы роста, то для ИТ все наоборот. Многие крупные ИТ-компании раздули свой штат именно во время пандемии, в том числе за счет «удаленщиков». Теперь, ввиду нестабильности глобальной экономики, им невыгодно оплачивать услуги столь большого числа работников.

Для примера, в январе 2023 г. штат Amazon состоял из 1,54 млн человек. Это почти вдвое больше, чем в конце 2019 г., когда о коронавирусе еще никто не слышал. Для компании это слишком много – сперва она уволила 11 тыс. человек, а затем еще 7000, и нет гарантии, что этим она ограничится.

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Microsoft, решившая разом выгнать более 10 тыс. человек, еще в июне 2022 г. оплачивала труд 221 тыс. штатных сотрудников. До начала пандемии в компании работало 144 тыс. человек. Впрочем, «внештатников» Microsoft тоже отправляет на поиски новой работы.

Единственная ИТ-отрасль, где пока никого не увольняют, и даже наоборот, нуждаются в специалистах – это кибербезопасность. Но, как сообщал CNews, работать в ней далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.