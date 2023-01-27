ИТ-шники нашли тихую гавань, где их точно не уволят. Специалисты там в большом дефиците

Кибербезопасность оказалась едва ли не единственной сферой мировой ИТ-отрасли, где нет риска остаться без работы. Многие компании сокращают ИТ-штат, но «безопасники» по-прежнему в цене и одновременно в дефиците. В мире не хватает свыше 750 тыс. таких специалистов, так что потеря работы из-за сокращения им в ближайшей перспективе не грозит.

Никаких увольнений

В мировой ИТ-отрасли нашелся сегмент, где нет массовых увольнений. Как пишет CNBC, тихой гаванью оказалась область информационной безопасности (ИБ).

Здесь, как выяснилось, специалистов не только не увольняют, но и не могут найти. Во всем мире образовался гигантский дефицит «безопасников», по своим объемам сопоставимый с численностью населения многих крупных городов России.

По данным CNBC, мировой ИБ-сфере прямо сейчас недостает более 750 тыс. работников. Россия в этом плане – далеко не исключение. Еще в декабре 2021 г. топ-менеджерами банка упоминалась колоссальная нехватка «безопасников» в стране, которая, вероятно, усугубилась после двух волн массовой релокации ИТ-шников, пришедшихся на весну и осень 2022 г.

В глобальном плане одним из инструментов привлечения специалистов в ИБ является более чем достойная зарплата. CNBC пишет, что во многих компаниях такие работники могут зарабатывать в среднем по $100 тыс. (69,3 млн руб. по курсу ЦБ на 27 января 2023 г.), но не уточняют, в месяц или в год.

В России, тем временем, этот более чем действенный мотиватор почти не используют. В ноябре 2022 г. CNews сообщал, что как минимум в госкомпаниях ИБ-специалисты рассчитывать на более-менее нормальную по современным меркам зарплату рассчитывать не могут.

Ситуация с увольнениями в глобальной ИТ-отрасли, тем временем, сейчас удручающая. Amazon, Microsoft, Twitter, Google, IBM и другие компании, крупные и малоизвестные, совместными усилиями выгоняют на улицу людей десятками тысяч.

Ничего удивительного

В том факте, что информационная безопасность – это именно та отрасль, в которой ИТ-специалисты могут переждать волну сокращений, нет ничего удивительного. Кибербезопасность считается одной из наиболее устойчивых областей для инвестиций в технологии даже в нынешних экономических условиях. Хакеры, несмотря на рецессию в мировой экономике и рост инфляции, как взламывали пользователей и компании и рассылали вредоносное ПО, так и продолжают это делать. Многим крупным компаниям гораздо выгоднее платить хорошую зарплату «безопасникам» и расширять штат ИБ-отдела, нежели нести как минимум репутационный ущерб в случае попадания в сеть вируса-шифровальщика. Информация об этом так или иначе просачивается в мировые СМИ.

Стабильность как она есть

В декабре 2022 г. открытых вакансий в ИБ-отрасли, размещенных в Глобальной сети, насчитывалось почти 756 тыс. по всему миру (статистика исследовательского сайта CyberSeek). И это лишь те вакансии, поиск работника на которую ведется в открытом режиме.

Разумеется, происходящее в мире все же затронуло и эту сферу, но, как показала практика, воздействие было минимальным. К концу 2021 г. открытых ИБ-вакансий было 769,7 тыс.

Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: «Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета» Безопасность

В настоящее время в на мировую кибербезопасность трудится около 1,1 млн человек. Таким образом, если, в теории, на все свободные должности придут специалисты, отрасль моментально увеличится почти вдвое.

Курс на госсектор

По информации CNBC, в настоящее время больше всего вакансий для «безопасников» открыто именно в частных компаниях. Но госорганизации, как и частные компании с госучастием, тоже постепенно понимают, что им нужно развивать свою информационную безопасность.

В 2022 г. число открытых в госсекторе ИБ-вакансий выросло на 25% год к году – их стало почти 46 тыс. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что это не однолетнее явление, а сложившаяся тенденция. За три года количество таких вакансий подскочило на 58%.

Риски есть

Николай Козак, Дом.рф: Февраль 2022 г. для нас стал уколом адреналина в части имортозамещения ИТ Импортозамещение

По всему выходит, что информационная безопасность – сфера, в которой ИТ-специалисту можно не переживать о наличии у него хорошо оплачиваемой работы завтра, через месяц и на следующий год. Но свои минусы здесь тоже имеются, по крайней мере, у некоторых ИБ-профессий.

В начале 2023 г. издание Business Insider опубликовало список из 10 ИТ-специальностей, малопригодных для тех, кто только открывает для себя отрасль информационных технологий. В нем упоминалась и работа аналитиком по кибербезопасности, задачи которого включают в себя защиту данных, программного обеспечения, оборудования и сетей компании от кибератак и угроз.

Эксперты подчеркнули, что хорошая зарплата будет нивелирована моральными страданиями. Например, радость от успешно отраженной атаки одного хакера и улучшения уровня защиты сети компании быстро улетучится, когда более опытный хакер проведет еще более дерзкую и от того, вероятно, успешную кибератаку.