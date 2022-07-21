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Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

Глобальные ИТ-гиганты готовятся к рецессии и оптимизируют штат сотрудников. Среди них – Apple, Google, Microsoft, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России), Tesla, Netflix, Spotify и Twitter. Компании сокращают число вакансий и начинают увольнения, опасаясь последствий затяжной пандемии, инфляции и геополитического кризиса на Украине.

Microsoft, Google, Amazon и Apple

Международные ИТ-корпорации пересматривают кадровую политику в преддверии экономической рецессии. Об этом пишет Bloomberg, проанализировавший деятельность HR-отделов 24 известных ИТ-компаний. «Ущерб компаниям наносят затяжная пандемия, конфликт на Украине и ожидаемая рецессия», – пишет издание.

В мае 2022 г. Microsoft сообщила, что замораживает ряд вакансий и замедляет найм в группах Windows, Office и Teams из-за «экономической нестабильности». В компании в 2021 г. работала 181 тыс. сотрудников. Кроме того, недавно корпорация сократила около 1% рабочих мест в рамках реорганизации.

Alphabet, материнская компания Google, сообщила о замедлении темпов найма сотрудников. В июле 2022 г. главный исполнительный директор корпорации Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что теперь приоритет будут отдавать инженерным и техническим специальностям.

«Как и все компании, мы не застрахованы от экономических трудностей», – сказал директор. Известно, что на конец марта 2022 г. в компании работали почти 164 тыс. человек.

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Топ-менеджеры ИТ-гигантов ожидают серьезного экономического спада

Amazon еще в апреле 2022 г. заявляла, что наняла слишком много сотрудников во время пандемии коронавируса, и теперь ей необходимы сокращения.

«Мы быстро перешли от нехватки персонала к его избытку, что привело к снижению производительности», – пояснил финансовый директор Брайан Олсавски (Brian Olsavsky). В марте 2022 г. в компании работало 1,6 млн человек.

Apple, в свою очередь, в 2022 г. планирует уменьшить найм сотрудников и сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом. Однако, сообщает Bloomberg, это не общекорпоративная политика. Еще в сентябре 2021 г. в Apple работало 154 тыс. человек.

Автомобили и агрегаторы такси

Производитель электромобилей Tesla сократил 200 работников автопилота и закрыл предприятие в калифорнийском Сан-Матео в июне 2022 г. Генеральный директор комании Илон Маск (Elon Musk) ранее говорил, что увольнения необходимы «во все более нестабильных экономических условиях» и предупреждал, что около 10% наемных сотрудников потеряют работу в течение следующих трех месяцев. В конце 2021 г. в компании по всему миру работало 100 тыс. человек.

Не лучше дела и у другого производителя электромобилей в Южной Калифорнии Rivian Automotive – компания планирует сократить сотни непроизводственных рабочих мест и команд с дублирующими функциями. Сейчас в корпорации работает более 14 тыс. сотрудников, под сокращение попадут 5%.

Массовые увольнения уже начались в онлайн-магазине подержанных автомобилей Carvana, который в мае 2022 г. уволил 2500 человек – 12% всех сотрудников (при общей численности 21 тыс. работников).

Агрегатор такси Lyft Inc. в мае 2022 г. приостановил прием на работу после резкого падения акций на бирже. На этой неделе компания объявила о планах закрыть свой бизнес по прокату автомобилей и сократить около 60 рабочих мест. У Lyft было около 4,5 тыс. сотрудников в 2021 г.

Соцсети, медиаплатформы, видеоигры

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России) будет нанимать на треть меньше инженеров, чем раньше. Генеральный директор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сказал своим сотрудникам, что впереди «один из худших спадов в экономике в новейшей истории». На конец марта 2022 г. в компании работало более 77,8 тыс. сотрудников.

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ИТ в банках

Twitter тоже заморозил найм и начал удалять предложения о работе на фоне неопределенности, связанной с приобретением компании Илоном Маском. В 2021 г. в компании работало 7,5 тыс. человек.

Аудиосервис Spotify Technology планирует скорректировать найм персонала – людей принимать будут, но на четверть меньше, чем обычно. Об этом заявил генеральный директор компании Дэниел Эк (Daniel Ek) сотрудникам в июне 2022 г. Согласно веб-сайту компании, в ней работает 6,5 тыс. сотрудников.

Netflix, потерявший 200 тыс. подписчиков в I квартале 2022 г., уже сократил 450 сотрудников в мае и июне 2022 г. В 2021 г. у Netflix было 11,3 тыс. сотрудников.

Создатель видеоигры Pokemon Go, Niantic уже уволил 8% команды в июне 2022 г. «Это попытка оптимизировать операции и подготовить компанию к экономическому шторму», – заявил генеральный директор компании Джон Ханке (John Hanke) сотрудникам по электронной почте. У Niantic было около 800 сотрудников в конце 2022 г.

Брокеры и криптобиржи

Брокер по недвижимости Redfin сократил 8% его сотрудников в июне 2022 г. Генеральный директор компании Гленн Келман (Glenn Kelman) в своем блоге написал, что компания будет расти медленнее во время спада на рынке жилья. Compass, брокерская платформа по недвижимости, ликвидирует 450 должностей – это около 10% персонала. Еще одна брокерская онлайн-компания Robinhood Markets уволила в апреле 2022 г. 9% сотрудников.

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Центры обработки данных

Неладно и на криптовалютных биржах: Coinbase Global в июне 2022 г. сократила 18% персонала, чтобы подготовиться к экономическому спаду.

«Похоже, мы вступаем в рецессию после более чем десятилетнего экономического бума», – заявил генеральный директор Брайан Армстронг (Brian Armstrong). – Хотя трудно предсказать экономику или положение на рынках, мы всегда планируем худшее, чтобы вести бизнес в любых условиях», – сказал он.

Криптовалютная биржа Gemini Trust также сократила 10% персонала в июне 2022 г.

Анжела Патракова

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