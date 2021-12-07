В российской информационной безопасности кадровая катастрофа

Председатель правления Сбербанка констатировал проблему нехватки в России квалифицированных работников сферы информационной безопасности. По его мнению, это связано с недостаточным количеством преподавателей в вузах, способных обучать ИБ-специалистов. Кузнецов предложил сфокусироваться именно на кадровом составе учебных заведений, чтобы в дальнейшем нарастить количество айтишников. Дополнительно кадровую обстановку ухудшает желание большинства работников российской ИТ-сферы, к которой относится и информационная безопасность, уехать из страны.

Россия нуждается в ИТ-кадрах

Сбербанк зафиксировал серьезную нехватку специалистов в области информационных технологий. Особенно остро отсутствие требуемого количества квалифицированных кадров проявляется в сегменте информационной безопасности, пишут РИА «Новости».

О возникшей кадровой проблеме в ИБ-сегменте заявил председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности. По нашей оценке, не менее 20 тыс. сегодня сотрудников кибербезопасности – это дефицит кадров», – заявил он.

При этом Станислав Кузнецов не считает, что нехватка ИБ-специалистов в России связана с неконкурентной заработной платой на фоне иностранных государств или сравнительно более низким уровнем жизни в России. По его мнению, причина кроется в отечественной системе образования.

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Станислав Кузнецов подчеркнул, что в ИБ-сфере действительно наблюдается дефицит подготовленных специалистов. «Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе», – отметил топ-менеджер.

Российские ИТ-специалисты все чаще предпочитают работать на иностранные компании. Наращивание числа ИТ-преподавателей в вузах едва ли поможет решить эту проблему

Он полагает, что в России попросту нет нужного числа преподавателей, способных обучить требуемое количество ИБ-кадров. Со слов Кузнецова, эти две проблемы напрямую связаны.

Председатель правления Сбербанка уверен, что для более быстрого решения кадровой проблемы, возникшей в отрасли информационной безопасности, нужно готовить большее число преподавателей, способных дать будущим ИБ-специалистам необходимые знания. По его мнению, сфокусироваться нужно именно на этом. Опять же, про ситуацию с зарплатами в образовательном сегменте России Кузнецов упоминать не стал.

Проблема назрела очень давно

Проблема, на которую указал Станислав Кузнецов, касается всей российской ИТ-отрасли в целом. Сложившаяся в ней ситуация напрямую указывает, что нехватка ИТ-кадров если и связана с недостаточным количеством преподавателей, лишь опосредованно. Еще летом 2020 г. президент ГК InfoWatch Наталья Касперская совместно с президентом ассоциации «Руссофт» Валентином Макаровым предупредила российские власти о готовности тысяч российских ИТ-специалистов уехать из России.

Прогноз Касперской и Макарова охватывал период с лета 2020 г. по конец 2021 г. По их оценке, за этот период из России могли уехать от 10 тыс. до 15 тыс. специалистов в области информационных технологий.

Самой главной причиной оттока ИТ-кадров за рубеж Касперская назвала ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране. На тот момент это было напрямую связано с обрушением экономики России на фоне всероссийского локдауна, из-за которого по всей стране стали закрываться компании, в том числе из ИТ-отрасли, что повлекло за собой массовое сокращение персонала.

В феврале 2021 г. проблемы с кадрами в российской ИТ-отрасли стали еще более очевидными. О нехватке квалифицированного персонала заговорили уже не главы частных компаний и организаций, а непосредственно власти.

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Как сообщал CNews, на тот момент на проблему указал замглавы Минцифры Евгений Кисляков. С его слов, дефицит квалифицированных кадров в этой сфере на тот момент составлял, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек.

Кисляков, как и председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов, тоже видел связь между вузами и нехваткой кадров. Однако, по его мнению, недостаточное количество преподавателей здесь не главное. Главное – это слишком незначительное количество бюджетных мест в российских вузах, которых на тот момент было всего 80 тыс. по всей стране.

Кисляков упомянул и разницу между зарплатами в российских и иностранных компаниях, притом не в пользу первых. Однако от отметил, что некоторые компании готовы предложить не только конкурентную зарплату, но и доплачивать ценному сотруднику, лишь бы не упустить его.

К концу 2021 г. ситуация с российскими ИТ-кадрами существенно изменилась, притом в худшую сторону. CNews писал, что 60% из них готовы при первой же возможности устроиться на работу в иностранную компанию, даже если у той нет представительства в России. Многие даже не против не просто работать удаленно, проживая при этом в России, но и вовсе уехать за границу.

В большинстве своем ИТ-кадры готовы сменить работу из стремления получить более широкие перспективы. Для 62% из них важен карьерный рост, так как они не готовы годами сидеть на одном месте и получать одну и ту же зарплату.

48% российских айтишников, работающих на отечественную компанию, считают, что в скором будущем из-за плохой экономической ситуации в стране им могут снизить зарплату или другим способом ухудшить условия работы. Поэтому они совсем не возражают против смены компании. Также, как выяснилось, для них очень важно получать обратную связь от руководства о результатах их работы. Неудовлетворенность недооценкой труда со стороны руководства станет одной из основных причин смены место работы для 47% ИТ-специалистов из России.

Как пишет портал VC.ru со ссылкой на неназванных экспертов, в будущем кадровый голод в российской ИТ-сфере будет лишь нарастать. Если на начало 2021 г. в ней не хватало около 1 млн человек, то к 2027 г. дефицит может достичь 2 млн.