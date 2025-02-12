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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
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Vc.ru Виси.ру

Vc.ru - Виси.ру


12.02.2025 CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
14.08.2024 CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет 1
01.02.2024 Продавцам Wildberries за сгоревший товар выплатили компенсации в 3% от его цены. Убытки огромны 1
30.11.2023 Россияне создали «суровые ноутбуки» на замену иностранным: «Они лучше Acer, Dell и HP» 1
21.11.2023 Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему 1
24.08.2023 Wildberries поймали на незаконном списании денег с чужих банковских карт. Суд очень заинтересовался 1
19.04.2023 ИТ-провайдер Selectel увеличил прибыль в четыре раза 1
09.03.2023 Герман Греф: Сбербанку позарез не хватает опытных ИТ-шников. Миддлы и сеньоры уехали из России и не хотят возвращаться 1
14.12.2022 Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси» 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
04.08.2022 Американцы уволили российских программистов из их собственного проекта и заменили дешевыми индусами 1
29.07.2022 CNews – самое цитируемое СМИ России в сфере ИТ и телекома 1
26.05.2022 На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка» 1
14.04.2022 Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты 1
15.03.2022 Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка 1
07.12.2021 В российской информационной безопасности кадровая катастрофа 1
08.11.2021 В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
20.08.2021 «Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства 1
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
18.06.2019 В Telegram работает канал, который выдает чужие пароли по адресу e-mail 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
01.03.2019 «Яндекс» резко снизил цену на свой фирменный смартфон 1
14.02.2019 Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу 1
06.02.2019 Создатель первого гаджета «Яндекса» перешел работать в Сбербанк 1
29.01.2019 Россиянин победил американских правообладателей 1
12.11.2018 «Яндекс» назвал CNews крупнейшим СМИ об ИТ в России 1
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
11.10.2017 На чиновников Роскомнадзора завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере 1
18.09.2017 Создатели Telegram требуют с экс-коллеги 100 миллионов 1
29.05.2017 Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Vc.ru и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7398 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 8
VK - Mail.ru Group 3456 5
Microsoft Corporation 24656 4
Telegram Group 2014 4
8256 3
Dropbox 498 3
Apple Inc 12132 3
Google LLC 11816 3
Xiaomi 1745 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
InfoWatch - Инфовотч 1017 2
Selectel - Селектел 389 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 2
Samsung Electronics 10280 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Canonical 202 1
PayPal 654 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Инталев - Intalev 273 1
Voximplant - Фастком 24 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Галактика центр 4 1
Masterdata - Мастердата 24 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Яндекс Украина 17 1
Vonage 37 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Yahoo! 3697 1
Indiegogo 57 1
Nitro-Team 1 1
Цифровые активы 122 1
МегаФон 8915 1
Broadcom - VMware 2365 1
Schneider Electric 575 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 7
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 3
Microsoft - LinkedIn 650 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 2
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Евросеть 1405 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Boston Law Group 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Sequoia Capital 111 1
Ciampa Fray-Witzer 1 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
A&NN 15 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Альфа-Банк 1775 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Visa International 1950 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 2
Президент Украины 123 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 680 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 8
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 6
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 4
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 2
Яндекс.Телефон 24 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1795 2
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 1
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VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Linux OS 9998 1
Microsoft Skype 2067 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
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HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Яндекс.Радар 29 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 284 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
Linux - Debian GNU 473 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Порошенко Петр 27 2
Касперская Наталья 292 2
Кузнецов Станислав 129 2
Макаров Валентин 222 2
Фролов Илья 3 2
Дуров Павел 292 2
Мирилашвили Вячеслав 16 2
Левиев Лев 21 2
Дуров Николай 21 2
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Красильщик Илья 2 1
Шитова Татьяна 7 1
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Кисляков Евгений 93 1
Путин Владимир 3186 1
Солонин Сергей 104 1
Мамут Александр 129 1
Соколов Александр 38 1
Смирнов Александр 75 1
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Крысин Александр 1 1
Лапшина Екатерина 17 1
Курбатов Олег 1 1
Еремеев Дмитрий 4 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Чуркин Алексей 1 1
Тютеев Батыржан 1 1
Hunt Troy - Хант Трой 7 1
Шилов Сергей 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 8
Беларусь - Белоруссия 5688 6
Украина 7621 6
Казахстан - Республика 5548 5
Германия - Федеративная Республика 12702 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 3
Россия - СФО - Новосибирск 4318 3
Украина - Киев 1125 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
США - Вирджиния - Виргиния 268 1
Украина - Одесса 188 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Китай - Тайвань 3994 1
Южная Корея - Республика 6658 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Африка - Африканский регион 3484 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
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Япония 13299 1
Нидерланды 3526 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Индия - Bharat 5460 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 14
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 8
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 3
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