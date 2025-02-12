Vc.ru - Виси.ру

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|Порошенко Петр 27 2
|Касперская Наталья 292 2
|Кузнецов Станислав 129 2
|Макаров Валентин 222 2
|Фролов Илья 3 2
|Дуров Павел 292 2
|Мирилашвили Вячеслав 16 2
|Левиев Лев 21 2
|Дуров Николай 21 2
|Круглов Константин 28 1
|Биленко Михаил 7 1
|Красильщик Илья 2 1
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|Курбанов Тофиг 1 1
|Волин Алексей 120 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Галушкин Олег 182 1
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