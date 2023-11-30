Россияне создали «суровые ноутбуки» на замену иностранным: «Они лучше Acer, Dell и HP»

В России с 2019 г. существует бренд ноутбуков Echips, создатели которого позиционируют свои мобильные ПК как «суровые» «челябинские». В ноябре 2023 г. под этим брендом вышла модель Hot начального ценового сегмента, предлагающая большой объем ОЗУ и накопителя и относительно производительный процессор вместо базовых Celeron и Pentium. Производитель уверен, что его ноутбуки лучше в сравнении с устройствами HP, Lenovo и Acer.

«Суровый» российский ноутбук. Вернее, китайский

Под российской маркой ноутбуков Echips вышла новая модель Hot, относящаяся, по меркам 2023 г., к начальному ценовому сегменту. Сам бренд существует с 2019 г., а его создатели утверждают, что ноутбуки Echips лучше в сравнении с HP, Acer и Lenovo.

Каждая из этих компаний десятилетиями продавала мобильные ПК на российском рынке, но ушла после 24 февраля 2022 г. Основатель Echips Камиль Хужиахметов в своем блоге на VC.ru написал: «По сути Echips – это те же ноутбуки, которые были изначально созданы для HP, Lenovo и Acer (да, в основном в нашей линейке присутствуют аналоги именно этих трех корпораций). То есть фактически это всеми давно знакомые и горячо любимые HP, Lenovo и Acer, но предлагающиеся в России официально под локальной маркой Echips».

Hot – это новая модель, дебютировавшая в ноябре 2023 г. На момент выхода материала она была представлена в двух конфигурациях с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в младшей и 16 ГБ RAM и 512 ГБ SSD в старшей.

Фото: Echips Ноутбук получил классический строгий дизайн

На сайте производителя заявлено, что купить ноутбуки Echips можно только в DNS и Ozon, но редакция CNews также нашла их в «Ситилинке». Цены, притом, везде разные: так, базовый Hot на официальном сайте оценен в 33 тыс. руб., а на Ozon в магазине Echips стоит 28,2 тыс. руб. (в «Ситилинке» на момент выхода материала его не было в наличии». За топовую версию Hot на сайте компании указана цена 37 тыс. руб., на Ozon – 32 тыс. руб., в «Ситилинке» – 35,6 тыс. руб.

На сайте компании указано, что все ноутбуки выпускаются на китайских заводах. Как сообщал CNews, в России в настоящее время строятся несколько фабрик контрактного производства ноутбуков.

Windows в комплекте

CNews неоднократно писал, что в России очень сильно просели продажи ноутбуков с предустановленной Windows. Причина тому проста – россияне не желают платить дополнительные деньги за лицензию Windows, когда почти в свободном доступе есть пиратские ее версии.

Echips со своей стороны позиционирует наличие в ее ноутбуках ос Windows 11 как их преимущество. «Даже самые бюджетные модели Echips изначально идут уже с Windows 11. Никакого FreeDOS! Никакого ломаного софта!», – говорится на сайте производителя.

Фото: Echips Корпус ноутбука - пластиковый

Новая операционка Microsoft установлена и на новый Echips Hot – она развернута на SSD формата M2, а ее интерфейс выводится на экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 точек. Дисплей представлен матрицей IPS с углами обзора 178 градусов, светодиодной подсветкой и матовой поверхностью. Экран может открываться на 180 градусов.

Все комплектации ноутбука включают в себя процессор Intel Core i3-1025G1, выпускаемый с III квартала 2019 г. по 10-нанометровой топологии и относящийся к семейству Ice Lake. На сайте Echips этот процессор указан как 4-ядерный, но на деле в нем лишь два ядра, хотя потоков в нем действительно четыре. Тактовая частота чипа – от 1,2 до 3,4 ГГц, встроенная видеокарта UHD Graphics G1 с частотой до 900 МГц – в наличии. Объем кэша третьего уровня – 4 МБ.

Полный набор компонентов

Согласно описанию на официальном сайте Echips, в ноутбуке Hot используется оперативная память DDR4, хотя в магазине компании на Ozon упоминается LPDDR4. Процессор умеет работать с DDR4-3200 и LPDDR4-3733.

Фото: Echips О безопасности пользователя подумали

Также есть упоминание о двух слотах под SSD M2, три порта USB-A 3.2 Gen1, одном USB-C 3.2 Gen1, microSD-ридере, HDMI 1.4, входе под наушники и гигабитном Ethernet. Из беспроводных модулей в наличии Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5).

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему бизнес-коммуникации

Система питания представлена литий-ионной батареей на 4000 мАч, полного заряда которой, по утверждению производителя хватает на 5 часов автономной работы. В магазине Echips на Ozon другие данные – батарея на 4500 мАч, 6 часов автономной работы.

Фото: Echips Портов хватит всем

Подсветка клавиатуры не заявлена, но зато есть веб-камера на 2 МП, укомплектованная шторкой. Корпус ноутбука выполнен из пластика.