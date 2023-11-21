На Китай надежды нет. В России появится свое производство смартфонов

В Ростовской области начнется производство смартфонов – они будут выпускаться силами группы компаний «Бештау». Но заработает завод не через год и не через два, а лишь к 2027 г. – к тому моменту у него уже будет прямой конкурент в Калининграде.

«Южные» смартфоны для всей России

Группа компаний «Бештау» намерена наладить в России отечественное производство смартфонов. Мобильники будут выпускаться на юге страны – в Ростовской области, о чем, как пишет ТАСС, лично заявил губернатор региона Василий Голубев, добавив, что будущая фабрика также будет выпускать и планшеты.

Пока это всего-навсего планы – никаких конкретных цифр, кроме примерной даты запуска конвейера, Голубев не раскрыл. По его словам, завод начнет работу к 2027 г., но пока что ни о масштабах производства, ни о том, из каких стран будут завозиться комплектующие для сборки, ни о чем-либо еще губернатор Ростовской области не сообщил. Неизвестно также, идет ли речь о производстве полного цикла, или это будет лишь фабрика «отверточной сборки».

«Если посмотреть немного дальше, в 2027 г., то компания перед собой ставит цели, правительство сопровождает эти проекты, и там, где мы полезны, будем участвовать в этой работе, – приводит ТАСС цитату Василия Голубева. – Это производство различных мобильных устройств – планшетов, смартфонов. Если говорить о том, буду ли пользоваться (данной техникой – прим. CNews)? Конечно, буду. "Сделано на Дону" - это звучит красиво, это бренд, который существует, он уже не связан только с продуктами питания, но и с производством большого количества товаров самых разных назначений».

Освоить все и сразу

ГК «Бештау» известна в первую очередь как производитель мониторов, устройств ввода (клавиатур и мышек), а также полноразмерных системных блоков и неттопов. У компании налажено производство в Ростовской области и в Ставропольском крае (в Ессентуках) – CNews писал, что в январе 2023 г. «Бештау» выпустила свой первый монитор, которые через несколько дней поступили в розничную продажу и стали доступны отечественным потребителям.

В 2022 г. силами компании в Ростове-на-Дону началось производство электронных плат для радиоэлектронной продукции. До конца 2023 г. она намерена выпустить 200 тыс. единиц этой продукции.

Наряду с этим с 2023 г. «Бештау» занимается возведением завода по выпуску ноутбуков, причем это будет производство полного цикла. В дополнение к перечисленному в настоящее время ГК «Бештау» занята созданием целого радиоэлектронного кластера за 12 млрд руб., площадки которого расположатся в Ессентуках и Ростове-на-Дону.

Фото: Правительство Республики Крым В плане масштабов производства электроники Россия сильно отстает от других стран, в особенности от Китая

Но и это еще все, чем занимается «Бештау». В конце октября 2023 г. CNews рассказывал о ее планах по запуску производства многослойных печатных плат в I квартале 2024 г. На первом этапе «Бештау» намерена производить платы четвертого класса точности в объеме около 35 тыс. кв. дециметров ежемесячно. Также компания нацелена на скорейший переход на пятый класс точности.

То пусто, то густо

На конец ноября 2023 г. в России не существовало ни одного завода по контрактному производству смартфонов, но, по всей вероятности, у «Бештау» не получится стать в этом деле первопроходцем. С учетом озвученных Василием Голубевым планов по открытию завода к 2027 г. компания сильно отстанет от холдинга GS Group, который работает в аналогичном направлении.

CNews писал в июне 2023 г. о планах GS Group по запуску завода под Калининградом, строительство которого оценено в 3,5 млрд руб. Сроки его возведения холдинг перед собой поставил очень сжатые – выпуск смартфонов на нем должен начаться до конца 2023 г., то есть остается всего лишь около месяца. Позже здесь начнется сборка планшетов и ноутбуков.

Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу sberpro

По планам GS Group, новый завод будет относиться к классу ODM или ли original design manufacturer по производству смартфонов. Не стоит путать это с фабриками OEM (original equipment manufacturer) – последние занимаются исключительно производством техники по тем параметрам, то передали им сторонние заказчики.

ODM-заводы обеспечивают не только выпуск готовой продукции, но и ее разработку. Другими словами, новый актив GS Group сможет создавать собственные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков для российских заказчиков. Завод станет частью кластера «Технополис GS». По планам холдинга, объем выпуска составит 30 тыс. устройств в месяц или 360 тыс. в год.

«Сборка компонентов на российских заводах – хорошая инициатива, сказал CNews Евгений Громаковский, сооснователь и CEO корпоративного мессенджера Compass. – Во-первых, с точки зрения кадрового рынка: растет количество высокотехнологичных рабочих мест и оплата труда, улучшается качество подготовки специалистов. Во-вторых, строительство завода поможет снизить зависимость от импортных технологий – меньше компонентов завозить, больше производить.Такие инициативы связаны с определенными рисками, но потенциальная выгода их полностью оправдывает».

Смартфонов нет, а планшеты – есть

В России с осени 2021 г. работает линия по сборке планшетов и ноутбуков – она расположена в Арзамасе (Нижегородская область) и принадлежит компании «Рикор электроникс». Завод был построен за 3,2 млрд руб., и он способен выпускать не только мобильные и планшетные компьютеры, но также серверы, серверные платформы и системы хранения данных.

Мощность производства составляет в пределах 1 млн единиц продукции в год. Однако под выпуск смартфонов этот завод пока не рассчитан, поэтому на данный момент единственный конкурент «Бештау» на этом рынке – это GS Group.