HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица

HP решила избавиться от своей российской «дочки». Стартовала процедура ликвидации. HP – в числе первых американских компаний, отказавшихся от работы в России после 24 февраля 2022 г.

Минус одна российская «дочка»

Американская компания HP Inc. начала ликвидацию своего российского представительства – ООО «Эйчпи инк», пишет РБК. Это одна из двух компаний, которые появились в ноябре 2015 г. в результате раскола оригинальной Hewlett Packard – она разделилась на HP Inc., которая занимается выпуском принтеров, ноутбуков и пр. и в целом ориентирована на потребительский сегмент, и на HP Enterprise, которая работает с бизнес-сегментом.

HPE тоже не желает работать в России – обе компании обозначили свою позицию, их решение связано с событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г.

Компания «Эйчпи инк» была зарегистрирована в России в 2015 г., а в 2022 г. прекратила свою деятельность – были остановлены поставки нового оборудование и техобслуживание ранее ввезенной техники. Результат – колоссальный обвал выручки по итогам 2022 г. – она рухнула на 64% год к году, составив лишь 15 млрд руб. В таких условиях ни о какой чистой прибыли не могло быть и речи – отчетный период «Эйчпи инк» завершила с чистым убытком в размере 1,7 млрд руб.

Также «Эйчпи инк» на протяжении всего 2022 г. активно сокращала свой штат. Если к концу 2021 г. в этой компании работало 215 человек, то годом позже их осталось лишь 119.

Быстро сбежать не получится

«Эйчпи инк», по информации РБК, очень активно готовилась к своему исчезновению с российского рынка. В настоящее время у нее расторгнут договор с бизнес-центром «Метрополис», где она арендовала офисные помещения. Прекращено действие контрактов на аренду служебных автомобилей, а также полностью остановлены услуги лизинга техники для техподдержки и обслуживания ее оборудования.

Все это могло бы ускорить процесс ликвидации «Эйчпи инк», если бы не одно «но». Как сообщил изданию юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Чувствинов, у российской «дочки» HP Inc. есть целый список судебных исков на сумму более 150 млн руб., и их наличие может не только затормозить процесс закрытия компании, но и вовсе отменить его.

Из князей в грязи

На мировом рынке HP Inc. является одним из крупнейших производителей оргтехники и регулярно входит в топ-3 вендоров компьютеров и ноутбуков по версии всех основных аналитических агентств. Однако решение компании по остановке деятельности в России моментально обрушило ее позиции на местном рынке – в 2023 г., как сообщили РБК в Fplus, доля HP в сегменте ноутбуков сократилась почти на 90% в сравнении с показателями 2021 г.

Схожая ситуация и на рынке настольных ПК – за тот же период доля HP обвалилась на 71%. Немного лучше компания себя чувствует на рынке печатных устройств – за два года она потеряла 34% своей прежней доли.

В настоящее время HP занимает лишь 3,1% российского рынка ноутбуков в количественном выражении. Из всех проданных настольных ПК в России в сентябре 2023 г. лишь 2,7% имели логотип HP. В сегменте МФУ у HP 25,3-процентная доля, в сегменте обычных принтеров – 16,5%.

Америка уходит из России

С 24 февраля 2022 г. очень многие американские компании с мировым именем избавились от своих российских представительств или, по меньшей мере, заявили о своих планах закрыть их. К примеру, так поступила VMware, крупный разработчик систем виртуализации – компания свернула свою деятельность в России еще в марте 2022 г., а спустя полгода выяснилось, что ее юрлицо ООО «Виэмваре рус» вступило в стадию ликвидации.

В октябре 2023 г. завершилась порядком затянувшаяся процедура банкротства ООО «Гугл» – российской «дочки» интернет-гиганта Google. Она длилась более года и сопровождалась многочисленными трудностями. В процессе банкротства Google вывез часть сотрудников своего российского офиса за границу.

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В августе 2023 г. CNews писал, что компания ЕРАМ, созданная выходцами из СССР, уничтожила одну из двух своих российских «дочек». От второй она тоже избавилась, но иным способом – фирма была продана компании «Рексофт».

Российское представительство Xerox тоже сменило владельцев – им стали его же бывшие топ-менеджеры. Компания избавилась от всех связей с американской Xerox и даже сменила название.