Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут
Российское юрлицо Xerox продано его руководителям. 90% компании получил ее президент Антон Бородихин, 10% – Светлана Бородихина. Условия сделки засекречены. Компания, известная как «Ксерокс (СНГ)» скоро избавится от прежнего названия. Увольнения Бородихины пока не планируют, хотя в 2022 г. выручка у компании рухнула, а вместо солидной чистой прибыли образовался гигантский чистый убыток.
Пути Xerox и России разошлись
Американская компания Xerox, известная в первую очередь как производитель оргтехники, пополнила список фирм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по другому пути и продала свою «дочку» ее же топ-менеджменту, пишут «Ведомости».
На момент выхода материала условия сделки обе ее стороны держали в секрете. Неизвестна ни сумма, которую Xerox выручила с продажи, ни в целом то, как проходили переговоры, и о чем еще договорились их участники.
«Ксерокс (СНГ)» намерена продолжить свою работу в качестве полностью независимой организации, но от прежнего названия компания намерена избавиться в самом ближайшем будущем, пишет «Интерфакс». Как нарекут ее новые владельцы, на момент выхода материала не сообщалась. Отчитываться перед американским техногигантом она, отделившись от него, больше не будет.
«Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты», – сообщил изданию президент «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.
Что самое важное, выделение «Ксерокс (СНГ)» в отдельную компанию пока не отразилось на ее работниках – новые владельцы не заявляют о планах по сокращению штата. Известно также, что компания продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами, партнерами и поставщиками.
Сделка накануне юбилея
Российская «дочка» Xerox была основана 14 октября 1993 г. – о смене ее руководства было объявлено всего за три дня до ее 30-летия. В настоящее время у компании все не очень хорошо с финансами – 2022 г. она завершила с выручкой на уровне 6,7 млрд руб., всего за год рухнувшей на 53%. Чистой прибыли и вовсе не оказалось – вместо нее зафиксирован чистый убыток в размере почти 258 млн руб. (статистика «Контур.фокуса»). Годом ранее чистая прибыль составила более 161,1 млн руб. Уставный капитал компании – 495 млн руб., он не менялся с 2002 г.
Согласно «Контур.фокусу», с 10 октября 2023 г. 100-процентным владельцем «Контур (СНГ)» является компания ООО «Кселаб», основанная в декабре 2022 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – «деятельность по управлению компьютерным оборудованием» (код ОКВЭД 62.03).
«Кселаб» на 90% принадлежит президенту «Ксерокс (СНГ)» Антону Бородихину, а оставшиеся 10% удерживает Светлана Бородихина. Через это такими же долями они владеют и в «Ксерокс (СНГ)». Пост генерального директора в «Кселаб» занимает сам Антон Бородихин, в «Ксерокс (СНГ)» – Максим Бобров (с июля 2022 г.).
России знать не обязательно
На момент выхода материала российский сайт Xerox (xerox.ru) по-прежнему функционировал, но, по-видимому, давно не обновлялся. Например, в разделе «Пресс-центр» последнее сообщение датировано началом февраля 2022 г., а о продаже «Ксерокс (СНГ)» ее топ-менеджменту на сайте и вовсе ничего не сказано.
Более того, американская Xerox ограничилась лишь кратким упоминанием о сделке, притом для этого она не стала выпускать отдельный пресс-релиз – вместо этого она внесла обновление длиною в пару строк в публикацию от марта 2022 г., в которой говорилось о приостановке деятельности на территории России из-за всем известных событий.
Что еще более важно, прочесть эту публикацию, находясь в России, нельзя – сайт блокирует российских пользователей и выдает сообщение об ошибке доступа (403 Forbidden). Подмена российского IP-адреса иностранным эту проблему решает.