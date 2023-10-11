Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут

Российское юрлицо Xerox продано его руководителям. 90% компании получил ее президент Антон Бородихин, 10% – Светлана Бородихина. Условия сделки засекречены. Компания, известная как «Ксерокс (СНГ)» скоро избавится от прежнего названия. Увольнения Бородихины пока не планируют, хотя в 2022 г. выручка у компании рухнула, а вместо солидной чистой прибыли образовался гигантский чистый убыток.

Пути Xerox и России разошлись

Американская компания Xerox, известная в первую очередь как производитель оргтехники, пополнила список фирм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по другому пути и продала свою «дочку» ее же топ-менеджменту, пишут «Ведомости».

На момент выхода материала условия сделки обе ее стороны держали в секрете. Неизвестна ни сумма, которую Xerox выручила с продажи, ни в целом то, как проходили переговоры, и о чем еще договорились их участники.

«Ксерокс (СНГ)» намерена продолжить свою работу в качестве полностью независимой организации, но от прежнего названия компания намерена избавиться в самом ближайшем будущем, пишет «Интерфакс». Как нарекут ее новые владельцы, на момент выхода материала не сообщалась. Отчитываться перед американским техногигантом она, отделившись от него, больше не будет.

Фото: Xerox Не все в России знают, что «Ксерокс» - это название компании, а не класс офисной техники

«Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты», – сообщил изданию президент «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.

Что самое важное, выделение «Ксерокс (СНГ)» в отдельную компанию пока не отразилось на ее работниках – новые владельцы не заявляют о планах по сокращению штата. Известно также, что компания продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами, партнерами и поставщиками.

Сделка накануне юбилея

Российская «дочка» Xerox была основана 14 октября 1993 г. – о смене ее руководства было объявлено всего за три дня до ее 30-летия. В настоящее время у компании все не очень хорошо с финансами – 2022 г. она завершила с выручкой на уровне 6,7 млрд руб., всего за год рухнувшей на 53%. Чистой прибыли и вовсе не оказалось – вместо нее зафиксирован чистый убыток в размере почти 258 млн руб. (статистика «Контур.фокуса»). Годом ранее чистая прибыль составила более 161,1 млн руб. Уставный капитал компании – 495 млн руб., он не менялся с 2002 г.

Согласно «Контур.фокусу», с 10 октября 2023 г. 100-процентным владельцем «Контур (СНГ)» является компания ООО «Кселаб», основанная в декабре 2022 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – «деятельность по управлению компьютерным оборудованием» (код ОКВЭД 62.03).

«Кселаб» на 90% принадлежит президенту «Ксерокс (СНГ)» Антону Бородихину, а оставшиеся 10% удерживает Светлана Бородихина. Через это такими же долями они владеют и в «Ксерокс (СНГ)». Пост генерального директора в «Кселаб» занимает сам Антон Бородихин, в «Ксерокс (СНГ)» – Максим Бобров (с июля 2022 г.).

России знать не обязательно

На момент выхода материала российский сайт Xerox (xerox.ru) по-прежнему функционировал, но, по-видимому, давно не обновлялся. Например, в разделе «Пресс-центр» последнее сообщение датировано началом февраля 2022 г., а о продаже «Ксерокс (СНГ)» ее топ-менеджменту на сайте и вовсе ничего не сказано.

Отдельной публикации продажа российской «дочки» Xerox, по-видимому, не достойна

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Более того, американская Xerox ограничилась лишь кратким упоминанием о сделке, притом для этого она не стала выпускать отдельный пресс-релиз – вместо этого она внесла обновление длиною в пару строк в публикацию от марта 2022 г., в которой говорилось о приостановке деятельности на территории России из-за всем известных событий.

Так выглядит пресс-релиз при подключении с российского IP

Что еще более важно, прочесть эту публикацию, находясь в России, нельзя – сайт блокирует российских пользователей и выдает сообщение об ошибке доступа (403 Forbidden). Подмена российского IP-адреса иностранным эту проблему решает.