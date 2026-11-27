Индексная книга (каталог) CNews*
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Бородихин Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Бородихин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 199 2
|Xerox - The Haloid Company 1168 2
|Арти ГК 12 1
|Google LLC 12899 1
|Техноэволаб - Принт-Эксперт - PrintXpert 2 1
|Magnific - FreePik 1923 1
|WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 192 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1409 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14915 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55337 2
|Россия - РФ - Российская федерация 170434 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489471, в очереди разбора - 720702.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489471, в очереди разбора - 720702.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.